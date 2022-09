Biden s’oppose à la désignation de la Russie comme État parrain du terrorisme

Moscou avait averti que cette décision marquerait “un point de non-retour” dans les relations bilatérales

Le président américain Joe Biden s’est prononcé lundi contre la désignation de la Russie comme État parrain du terrorisme dans le cadre du conflit en Ukraine.

S’adressant aux journalistes à la Maison Blanche, Biden a répondu “non” lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que la Russie devrait être qualifiée d’État sponsor du terrorisme.

Le mois dernier, deux sénateurs américains – Richard Blumenthal (D-CT) et Lindsey Graham (R-SC) – ont exhorté Biden à approuver cette décision, dans le but d’accroître la pression sur Moscou. La désignation, qui est délivrée par le Département d’État américain, signifie que les États-Unis considèrent que le pays en question a “apporté à plusieurs reprises son soutien à des actes de terrorisme international.”

Ce statut entraînerait, entre autres, une interdiction des exportations et des ventes de matériel de défense, certains contrôles sur les exportations de biens à double usage et un certain nombre de restrictions financières. Seuls quatre pays sont actuellement désignés comme États parrains du terrorisme : la Corée du Nord, l’Iran, Cuba et la Syrie.

Lire la suite Les États-Unis ont de “sérieux problèmes” avec la marque de la Russie comme sponsor du terrorisme – Politico

Moscou a prévenu que la désignation marquerait «un point de non retour» dans les relations entre les deux pays. En août, Aleksandr Darichev, chef du département nord-américain du ministère russe des Affaires étrangères, a signalé que l’étiquette impliquerait “le dommage collatéral le plus grave pour les relations bilatérales, jusqu’à la dégradation de leur niveau et même la rupture de tous les liens.”

Le département d’État américain est également apparemment contre l’idée. En août, Politico a rapporté que l’agence s’était discrètement approchée des bureaux du Congrès, avertissant que la désignation pourrait faire dérailler l’accord céréalier ukrainien et avoir un impact sur les liens économiques restants de Washington avec Moscou.

Auparavant, la Russie avait été désignée par la Lettonie comme État parrain du terrorisme dans le cadre du conflit en Ukraine. La résolution parlementaire sur la question dénonçait également ce qu’elle appelait «la violence contre les civils dans la poursuite d’objectifs politiques», attirant les éloges de l’Ukraine.