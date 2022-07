Biden s’isole après avoir été testé positif au COVID-19 et présente des “symptômes très légers”

Le président américain Joe Biden a été testé positif au COVID-19 jeudi et présente “des symptômes très légers”, a déclaré la Maison Blanche, alors que de nouvelles variantes du virus hautement contagieux remettent en question les efforts pour revenir à la normale après deux ans et demi de perturbations pandémiques.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que Biden avait commencé à prendre Paxlovid, un médicament antiviral conçu pour réduire la gravité de la maladie. Il s’isolait à la Maison Blanche et “continuait à s’acquitter pleinement de toutes ses fonctions”, a-t-elle déclaré.

Le médecin de Biden, le Dr Kevin O’Connor, a déclaré dans une lettre que Biden avait le nez qui coule et “de la fatigue, avec une toux sèche occasionnelle, qui a commencé hier soir”.

“Les amis, je vais très bien. Merci de votre inquiétude”, a tweeté Biden. Il a également noté qu’il “s’occupait!”

Les amis, je vais très bien. Merci pour votre inquiétude. Je viens d’appeler le sénateur Casey, le membre du Congrès Cartwright et le maire Cognetti (et mes cousins ​​Scranton !) Pour exprimer mes regrets d’avoir manqué notre événement aujourd’hui. Tenir occupé ! pic.twitter.com/uf7AsOg571 —@POTUS

Biden, 79 ans, est entièrement vacciné, après avoir reçu deux doses du vaccin Pfizer contre le coronavirus peu avant sa prise de fonction, un premier rappel en septembre et une dose supplémentaire le 30 mars.

Jean-Pierre a décrit les symptômes du président comme “très légers” et a déclaré que Biden avait été en contact avec des membres du personnel de la Maison Blanche par téléphone et participerait à ses réunions prévues “par téléphone et Zoom depuis la résidence”.

Voyage sur la prévention du crime annulé

La Maison Blanche a pris des mesures pour montrer que le président était occupé à travailler malgré son diagnostic, Biden tweetant une photo de lui-même en train de passer des appels depuis la salle des traités de la Maison Blanche.

Le président s’est entretenu par téléphone avec des législateurs de Pennsylvanie pour s’excuser d’avoir dû annuler son voyage prévu jeudi dans la ville de Wilkes-Barre pour promouvoir ses plans de prévention du crime. Biden a également appelé le représentant de Caroline du Sud, Jim Clyburn, pour lui souhaiter un joyeux anniversaire et le féliciter d’avoir reçu un prix de la NAACP.

O’Connor a écrit dans sa lettre sur le plan de traitement du président: “Je prévois qu’il répondra favorablement” à Paxlovid “comme le font la plupart des patients protégés au maximum”.

Lorsqu’il est administré dans les cinq jours suivant l’apparition des symptômes, il a été prouvé que Paxlovid, produit par le fabricant de médicaments Pfizer, entraîne une réduction d’environ 90 % des hospitalisations et des décès chez les patients les plus susceptibles de contracter une maladie grave.

Jean-Pierre a déclaré que Biden avait été testé négatif pour la dernière fois mardi et qu’il resterait isolé jusqu’à ce qu’il soit à nouveau négatif.

La première dame Jill Biden, s’adressant aux journalistes alors qu’elle arrivait pour une visite scolaire à Detroit, a déclaré qu’elle venait de raccrocher le téléphone avec son mari.

“Il va bien”, a-t-elle dit. “Il se sent bien.”

Jill Biden visite la Schulze Academy de Detroit jeudi. La première dame, qui a déclaré avoir été testée négative plus tôt dans la journée, a déclaré que son mari “allait bien”. (Carlos Osorio/Associated Press)

La première dame, qui portait un masque, a déclaré avoir été testée négative plus tôt dans la journée. Elle conservera son horaire complet au Michigan et en Géorgie jeudi, même si elle suivra les conseils sur le masquage et l’éloignement des Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis, selon Michael LaRosa, son porte-parole.

A voyagé au Moyen-Orient la semaine dernière

Le président a passé une grande partie de la semaine dernière en Israël et en Arabie saoudite.

Les responsables de la Maison Blanche ont déclaré aux journalistes que Biden prévoyait de minimiser les contacts pendant le voyage, mais dès qu’il a quitté Air Force One le 13 juillet, le président a donné des coups de poing, des poignées de main et même été vu dans une étreinte occasionnelle. Le CDC indique que les symptômes peuvent apparaître de deux à 14 jours après l’exposition au virus.

Biden avait un programme public minimal après son retour d’Arabie saoudite tard samedi soir, fréquentant l’église le lendemain et aidant à accueillir la première dame ukrainienne Olena Zelenska à la Maison Blanche mardi. Le président s’est rendu mercredi dans le Massachusetts pour promouvoir les efforts de lutte contre le changement climatique.

Jusqu’à présent, la capacité de Biden à éviter le virus semblait défier les probabilités, même avec les procédures de test en place pour ceux qui devraient être en contact étroit avec lui.

Les vagues précédentes du virus ont balayé la classe politique de Washington, infectant le vice-président Kamala Harris, les membres du Cabinet, les membres du personnel de la Maison Blanche et les législateurs. Biden a de plus en plus intensifié son programme de voyages et a repris la tenue de grands événements en salle où tout le monde n’est pas testé.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré que Harris avait été testé négatif pour COVID-19. Elle était la dernière fois avec le président mardi et s’est entretenue avec lui au téléphone jeudi matin. Harris prévoyait de rester masqué sous la direction de l’équipe médicale de la Maison Blanche.

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a déclaré qu’elle espérait que le test positif de Biden pour le virus inciterait davantage d’Américains à se faire vacciner et à stimuler car “aucun de nous n’en est à l’abri, y compris le président des États-Unis, et nous devons vraiment être prudents”.

Le chef républicain du Sénat, Mitch McConnell, a souhaité sur Twitter au président “un prompt rétablissement”.