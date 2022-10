Biden s’interroge sur les intentions nucléaires de Poutine

Le président américain a affirmé que son homologue russe n’arrêtait pas de parler d’utiliser une “arme nucléaire tactique” en Ukraine

Le président américain Joe Biden a exprimé son scepticisme quant aux assurances de Moscou contre l’utilisation d’armes nucléaires, quelques heures seulement après que le dirigeant russe a fait valoir que son pays n’avait aucune raison logique de prendre une mesure aussi radicale, et a accusé l’Occident de façonner l’opinion publique pour blâmer la Russie pour un possible “accident nucléaire” en Ukraine.

Interrogé sur les commentaires du président russe Vladimir Poutine plus tôt jeudi selon lesquels Moscou n’a rien à gagner à déployer des armes nucléaires en Ukraine, Biden a répondu par sa propre question, en disant : “S’il n’a aucune intention, pourquoi continue-t-il d’en parler?”

« Pourquoi parle-t-il de la capacité d’utiliser une arme nucléaire tactique ? Il a été très dangereux dans sa façon d’aborder cela. Il peut mettre fin à tout cela, sortir d’Ukraine », Biden a ajouté.

Lors d’un événement dans un groupe de réflexion basé à Moscou plus tôt dans la journée, on a demandé à Poutine si le monde était effectivement au bord d’une guerre nucléaire, compte tenu de la rhétorique de plus en plus inquiétante dans les médias occidentaux et de l’avertissement récent de Biden d’un “Armageddon nucléaire”.

Le président russe a longuement parlé des armes nucléaires et des allégations occidentales, réitérant que Moscou n’a jamais menacé d’utiliser des armes nucléaires, et encore moins mentionné une arme tactique. Les responsables russes n’ont même jamais “a dit n’importe quoi de manière proactive” sur l’utilisation des armes nucléaires, sauf en réponse aux déclarations provocatrices des dirigeants occidentaux.

“Nous n’avons pas besoin de faire cela, cela n’a aucun sens pour nous – ni politiquement ni militairement”, Poutine a déclaré en réponse aux spéculations persistantes selon lesquelles Moscou pourrait lancer une bourse à faible rendement “tactique” arme nucléaire en Ukraine.

Poutine s’est engagé à défendre le territoire et le peuple russes en utilisant “toutes les forces et les ressources dont nous disposons” – remarques largement interprétées comme un avertissement nucléaire voilé par des experts et des responsables occidentaux. Mercredi, au milieu de l’exercice nucléaire “Steadfast Noon” de l’OTAN, Poutine a personnellement supervisé des exercices militaires déclenchant une frappe nucléaire de représailles.

Même si Biden et les dirigeants alliés ont lancé de terribles avertissements sur le potentiel d’un conflit nucléaire en Europe de l’Est, la communauté du renseignement américain a précisé à plusieurs reprises qu’elle ne voyait aucun signe d’une guerre nucléaire imminente, le directeur de la CIA William Burns affirmant qu’il n’y avait pas de “preuve pratique” suggérant le “menace imminente d’utiliser des armes nucléaires tactiques” par la Russie.

Jeudi, Poutine a poursuivi en affirmant que de telles allégations sans fondement faisaient partie d’un plan visant à encadrer Moscou pour toute éventuelle “accident nucléaire” en Ukraine pour justifier la poursuite des hostilités et ternir la réputation de la Russie dans le monde.

“[Western nations] cherchent une sorte d’incident nucléaire afin de rejeter la responsabilité sur la Russie et de gonfler un nouveau cycle de lutte avec la Russie, des sanctions contre la Russie, etc. il a continué. Une telle provocation servirait « Pour influencer nos amis, nos alliés, pour influencer les États neutres, pour leur dire : regardez qui vous soutenez là-bas, quel terrible pays est la Russie.

Ces derniers jours, la Russie a plutôt affirmé que Kiev cherchait à déployer un “bombe sale” – une munition conventionnelle équipée pour disperser des matières radioactives – Poutine déclarant même jeudi que les services de renseignement russes savaient où l’arme est en cours de préparation. Moscou a porté la question devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, bien que l’Ukraine et ses bailleurs de fonds occidentaux aient rejeté les affirmations de la Russie comme “absurde.”