Un enfant se tient devant une tente du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés pour les réfugiés éthiopiens qui ont fui les combats dans l’État soudanais de Gedaref, le 19 novembre 2020. | Ashraf Shazly / AFP via Getty Images

Il augmentera le nombre d’admissions de réfugiés à 125 000 par an à partir d’octobre.

Le président Joe Biden a annoncé jeudi qu’il signerait un décret pour reconstruire le programme américain de réinstallation des réfugiés, portant le plafond annuel d’admissions à 125000 à partir d’octobre.

Dans un discours prononcé au Département d’État, il a reconnu que le programme américain pour les réfugiés avait souffert sous l’ancien président Donald Trump, qui avait réduit le plafond d’admission de réfugiés à seulement 15000 cet exercice – le nombre le plus bas depuis la création du programme pour les réfugiés en 1980 et en baisse de 110 000 à peine quatre ans plus tôt. Augmenter la capacité des États-Unis à accepter plus de réfugiés sera un processus graduel, a déclaré Biden.

«Le leadership moral des États-Unis sur les questions de réfugiés a été un point de consensus bipartisan pendant tant de décennies», a-t-il déclaré. «Il faudra du temps pour reconstruire ce qui a été si gravement endommagé.»

Son décret permettrait au département d’État, en consultation avec le Congrès, de commencer à augmenter les admissions de réfugiés dans les mois précédant octobre, mais on ne sait pas à quelle vitesse cela pourrait se produire. Sous Trump, les agences pour les réfugiés ont vu leur financement fédéral diminuer, les forçant à réduire considérablement leur infrastructure et leur personnel pour maintenir leurs programmes de réinstallation à flot. Plus de 100 bureaux de réinstallation ont fermé leurs portes et de nombreux fonctionnaires chargés du traitement des réfugiés à l’étranger ont été licenciés ou réaffectés.

La tâche de reconstruction est urgente. La Corona virus La pandémie n’a fait qu’aggraver le sort des populations les plus vulnérables du monde. Il y a plus de réfugiés, de demandeurs d’asile et de personnes déplacées à l’intérieur du pays aujourd’hui qu’à n’importe quel moment depuis la Seconde Guerre mondiale, et ces chiffres ne font qu’augmenter compte tenu des crises en cours Hong Kong, Syrie, Venezuela, et d’autres pays.

«Avec cette annonce, le président Biden a signalé au monde que les États-Unis reprennent fièrement leur responsabilité en tant que leader humanitaire mondial», a déclaré Krish O’Mara Vignarajah, président et chef de la direction des Lutheran Immigration and Refugee Services, dans un communiqué. «Son engagement à relever de manière significative le plafond d’admissions de réfugiés est une reconnaissance audacieuse de la portée et de l’ampleur de la pire crise mondiale de déplacement dans l’histoire.»

Biden combat les attitudes anti-réfugiés alimentées par Trump

Le programme pour les réfugiés a toujours prospéré sous les présidents républicains. Même dans les précédentes administrations républicaines cherchant à réduire l’immigration, personne n’a jamais fixé le plafond d’admission de réfugiés aussi bas que Trump. Le président George W. Bush a brièvement réduit le nombre de réfugiés admis après les attentats du 11 septembre, mais même alors, la limite a été fixée à 70 000.

Mais le consensus bipartite sur le maintien d’un solide programme de réinstallation des réfugiés a commencé à s’effriter après les attentats terroristes de Paris fin 2015, lorsque des kamikazes – qui auraient été sanctionnés par l’État islamique – ont tué 130 civils dans des explosions et des fusillades de masse dans toute la ville.

Il y avait spéculation que l’un des assaillants était un réfugié, l’un des 5,6 millions de Syriens déplacés depuis 2011 par la guerre civile en cours. Il a été confirmé plus tard que tous les auteurs étaient citoyens de l’Union européenne. Mais les rumeurs ont suffi à déclencher une panique à propos des réfugiés syriens et à lancer un mouvement au niveau de l’État pour réduire les admissions américaines de réfugiés syriens et les efforts de réinstallation plus largement.

Gouverneurs de 31 états, tous républicains sauf pour La gouverneure du New Hampshire, Maggie Hassan, a déclaré en 2015 qu’ils ne voulaient plus que leur État accueille des réfugiés syriens. En 2016, Mike Pence, alors gouverneur de l’Indiana, a également tenté d’empêcher les agences de réinstallation des réfugiés de son État de se faire rembourser le coût de la fourniture de services sociaux aux réfugiés syriens.

Mais les États n’avaient pas l’autorité légale de refuser simplement les réfugiés; c’est la prérogative du gouvernement fédéral. Pence a finalement dû reculer après qu’un tribunal fédéral s’est prononcé contre sa décision de retenir les remboursements.

Trump, alors en campagne pour le président, a suscité plus de peur, suggérant que les réfugiés syriens étaient lever une armée pour lancer une attaque contre les États-Unis et leur promettre que tous «repartiraient» s’il gagnait les élections. Il a dit qu’il le ferait dire aux enfants syriens à leurs visages qu’ils ne pouvaient pas venir aux États-Unis, spéculant qu’ils pourraient être un «cheval de Troie».

Lorsque Trump a finalement pris ses fonctions, il a tenu sa promesse de réduire les admissions de réfugiés en provenance de Syrie, suspendant totalement les admissions de réfugiés de janvier à octobre 2017. D’octobre 2017 à octobre 2018, les États-Unis admis seulement 62.

Les chefs d’État alignés derrière lui: La législature du Tennessee, par exemple, a déposé une plainte en mars 2017, affirmant que le gouvernement fédéral enfreignait les droits des États en les forçant à accueillir des réfugiés (une contestation judiciaire qui a également échoué).

En septembre 2019, Trump a également publié un décret qui permettait aux gouvernements locaux qui n’ont pas les ressources d’aider les réfugiés à devenir «autosuffisants et libres de dépendance à long terme de l’aide publique» de les refuser. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a annoncé plus tard que l’État ne réinstallerait plus les réfugiés en vertu du décret. Les tribunaux ont empêché cet ordre exécutif d’entrer en vigueur, mais il a révélé de nettes divisions partisanes sur qui mérite l’aide humanitaire des États-Unis.

Biden a cherché à réaffirmer le rôle des États-Unis en tant que leader humanitaire jeudi, reconnaissant que les valeurs américaines sont «sous pression».

«Nous avons fait briller la lumière de la liberté sur les personnes opprimées», a-t-il déclaré. «Notre exemple a poussé d’autres pays à ouvrir grand leur porte également.»