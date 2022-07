Biden signera un décret protégeant l’accès aux pilules abortives

Pour plus d’informations sur vos droits en matière de santé reproductive et les ressources fédérales associées, vous pouvez visiter le site Web du gouvernement américain. Droits reproductifs placer.

Le président Joe Biden signera vendredi un décret exécutif protéger l’accès aux soins de santé reproductive, a déclaré la Maison Blanche. Cela survient deux semaines après que la Cour suprême a annulé Roe v. Wade, une décision de 1973 garantissant le droit constitutionnel d’une femme à se faire avorter.

L’ordonnance demandera au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, de veiller à ce que les pilules abortives approuvées par la FDA soient “aussi largement accessibles que possible” et de protéger l’accès aux contraceptifs, y compris contraception d’urgence et stérilets. L’ordonnance garantira également des soins médicaux d’urgence à toute personne enceinte ou ayant fait une fausse couche ou un avortement, organisera des avocats bénévoles pour représenter les patients, les prestataires et les tiers cherchant ou offrant des services de santé reproductive, mieux protégera les informations sensibles sur la santé et lancera une éducation publique supplémentaire sur l’accès aux soins de santé reproductive.

Il mettra également en place un groupe de travail interinstitutions, entre le HHS et le White House Gender Policy Council, sur l’accès aux soins de santé reproductive. Ce groupe comprendra le procureur général Merrick Garland, qui fournira “une assistance technique aux États offrant une protection juridique aux patients hors de l’État ainsi qu’aux prestataires qui offrent des soins de santé reproductive légaux”. En outre, l’ordonnance permettra aux travailleurs fédéraux d’utiliser des congés de maladie payés pour voyager pour des soins génésiques et garantira que tous les militaires américains et leurs familles ont accès à des services d’avortement.

