Biden signera un décret pour aider à couvrir les frais des femmes voyageant pour des avortements

Mais des groupes tels que Planned Parenthood ont appelé l’administration Biden à utiliser tous les pouvoirs d’urgence à sa disposition pour protéger l’accès à l’avortement. Le Center for Reproductive Rights a spécifiquement demandé au HHS d’utiliser une loi d’urgence sur la santé, appelée la loi PREP, pour permettre aux prestataires de soins de santé dans les États où l’avortement reste légal de prescrire et de dispenser de la mifépristone pour les avortements précoces pour les femmes dans les États interdisant.

Il demande au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux, Xavier Becerra, d’encourager les États à rédiger des règles afin que leurs plans Medicaid d’État puissent couvrir certains coûts pour les femmes voyageant pour se faire avorter dans les États où la procédure reste légale.

La Maison Blanche n’a pas encore utilisé ces pouvoirs parce que les responsables craignent que cela ne suffise pas à protéger les médecins et les femmes à la fin, a déclaré un haut responsable de l’administration.

La loi donne au secrétaire à la Santé et aux Services sociaux le pouvoir d’étendre les protections légales à toute personne qui fabrique ou administre un médicament nécessaire pour répondre à une urgence de santé publique. Il a été largement utilisé en mars 2020 pour protéger les fabricants de vaccins Covid-19, les fabricants de tests et les sociétés pharmaceutiques comme Pfizer qui fabriquaient des médicaments thérapeutiques comme l’antiviral Paxlovid. Il a également protégé les médecins administrant les injections et les tests.

Sous cette autorité, Le secrétaire du HHS, Becerra, pourrait désigner la pilule abortive, la mifépristone, comme médicament nécessaire pour prévenir une urgence sanitaire causée par un accès réduit à l’avortement. Cela permettrait, en théorie, d’anticiper les interdictions d’avortement des États et de rendre la mifépristone accessible aux femmes de ces États, ouvrant la voie aux avortements précoces.

“L’une des préoccupations que nous avons concernant l’invocation de la loi PREP est que nous craignons de ne pas être en mesure de protéger les femmes et les médecins contre toute responsabilité, y compris la criminalisation. C’est pourquoi nous n’avons pas encore pris cette mesure”, a déclaré un la haute administration a déclaré aux journalistes lors d’un appel.

Des experts juridiques ont déclaré que les responsables de l’État républicain poursuivraient immédiatement l’administration pour avoir utilisé la loi PREP pour protéger l’avortement médicamenteux et qu’un tribunal fédéral pourrait rapidement empêcher l’action de prendre effet. La question pourrait finalement se retrouver devant la même Cour suprême contrôlée par les conservateurs qui a annulé Roe v. Wade.

De nombreux États ont interdit l’avortement à la suite de la décision de la Cour suprême d’annuler Roe. v. Wade ont également interdit aux médecins d’administrer des médicaments pour interrompre une grossesse, ce qui inclurait la mifépristone. Les interdictions de l’État dans la plupart des cas font de la pratique d’un avortement un crime pouvant entraîner des peines de prison de plusieurs années.

Les femmes qui se font avorter sont généralement exemptées de poursuites en vertu de la plupart des interdictions de l’État, mais les militants des droits reproductifs craignent que les responsables de l’État républicain ne tentent finalement de poursuivre les patients qui reçoivent également la procédure.

La Food and Drug Administration a approuvé la mifépristone il y a plus de 20 ans comme moyen sûr et efficace de mettre fin à une grossesse avant la 10e semaine. La mifépristone est prise en conjonction avec le misoprostol pour induire des contractions qui mettent fin aux grossesses précoces.

Les avortements médicamenteux sont devenus une procédure de plus en plus courante pour mettre fin aux grossesses aux États-Unis. La mifépristone utilisée en conjonction avec le misoprostol représentait plus de 50 % des avortements aux États-Unis en 2020, selon une enquête menée auprès de tous les prestataires connus par le Guttmacher Institute.

En décembre, la FDA a décidé de lever définitivement l’obligation pour les femmes d’obtenir la pilule en personne, ce qui facilite la distribution de la pilule par courrier via des rendez-vous de télémédecine.

Mais l’emplacement physique du patient détermine les lois de télémédecine de l’État qui s’appliquent. Cela signifie que les femmes dans les États où l’avortement a été interdit ne peuvent pas recevoir la procédure par télémédecine avec des prestataires dans les États où cela est légal.