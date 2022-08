Biden signera un décret exécutif pour protéger les voyages pour l’avortement

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden signera mercredi un décret visant en partie à faciliter les déplacements des femmes souhaitant se faire avorter entre les États pour accéder à la procédure.

Plus précisément, l’une des directives que Biden publiera permettra aux États qui n’ont pas interdit l’avortement de demander des dérogations spécifiques à Medicaid qui, en fait, les aideraient à traiter les femmes qui ont voyagé depuis l’extérieur de l’État.

L’ordonnance appellera également les prestataires de soins de santé à se conformer aux lois fédérales sur la non-discrimination et à rationaliser la collecte de données et d’informations clés sur la santé maternelle aux National Institutes of Health et aux Centers for Disease Control and Prevention. Les détails ont été décrits par de hauts responsables de l’administration qui se sont exprimés sous couvert d’anonymat pour discuter du décret exécutif avant une annonce officielle.

Biden, qui continue de s’isoler dans la résidence de la Maison Blanche après un cas de rebond de COVID-19, signera le décret exécutif alors qu’il aide à lancer un groupe de travail fédéral sur l’accès aux soins génésiques, dirigé par le vice-président Kamala Harris, ont déclaré les responsables.

Le nouvel ordre est néanmoins en deçà de ce que de nombreux législateurs démocrates et groupes de défense de l’avortement ont exigé de l’administration Biden depuis la décision de la Cour suprême annulant la décision historique de 1973 Roe contre Wade. L’une des principales demandes a été que Biden déclare une urgence de santé publique sur l’avortement, ce qui, selon les responsables de la Maison Blanche, ne ferait pas grand-chose pour libérer des ressources fédérales ou activer de nouvelles autorités judiciaires.

L’ordonnance de mercredi est la dernière d’une série de mesures exécutives de l’administration Biden depuis que le droit constitutionnel à l’avortement a été supprimé dans l’affaire Dobbs contre Jackson Women’s Health Organization en juin.

Séparément, mardi, le ministère de la Justice a poursuivi l’Idaho pour sa loi qui criminalise les avortements, le procureur général Merrick Garland faisant valoir qu’il viole la loi fédérale.

Seung Min Kim, Associated Press