Biden signera le projet de loi sur la concurrence du Chips Act China

Le président Joe Biden devrait signer mardi un projet de loi bipartite visant à renforcer la compétitivité des États-Unis avec la Chine en investissant des milliards de dollars dans la fabrication nationale de semi-conducteurs et la recherche scientifique.

Les dirigeants de la technologie, les présidents des syndicats et les dirigeants politiques des deux partis se joindront à Biden lors d’une cérémonie de signature à 10 h HE, a déclaré la Maison Blanche.

Le projet de loi, surnommé le Chips and Science Act, comprend plus de 52 milliards de dollars pour les entreprises américaines produisant des puces informatiques, ainsi que des milliards de plus en crédits d’impôt pour encourager les investissements dans la fabrication de semi-conducteurs. Il fournit également des dizaines de milliards de dollars pour financer la recherche et le développement scientifiques et pour stimuler l’innovation et le développement d’autres technologies américaines.

L’administration Biden a également affirmé que la législation “débloquera des centaines de milliards supplémentaires” de dépenses privées dans l’industrie. La Maison Blanche a déclaré mardi que plusieurs entreprises, “stimulées” par le projet de loi sur les puces, ont annoncé plus de 44 milliards de dollars de nouveaux investissements dans la fabrication de semi-conducteurs.