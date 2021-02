Joe Biden devrait signer plusieurs décrets dans le cadre d’une refonte de la position dure de l’administration Trump sur l’immigration, selon plusieurs rapports. Les ordonnances pourraient conduire à la naturalisation de millions de migrants.

Le président américain émettra des décrets appelant à une révision majeure du traitement des demandes d’asile à la frontière américano-mexicaine, ainsi que des protocoles concernant la naturalisation et l’immigration légale, selon des responsables de l’administration cités par les médias.

Lire la suite Obamacare est de retour: Biden signe des décrets sur les soins de santé et rétablit le financement de l’avortement

L’un des ordres créera un groupe de travail qui travaillera à réunir les familles qui ont été séparées par les autorités d’immigration à leur arrivée aux États-Unis. Une politique de l’ère Trump qui a permis au personnel américain chargé de l’application des frontières de refuser des milliers de demandeurs d’asile sera également examinée.

Dans un autre décret, Biden ordonnera un examen officiel de ce qui alimente la migration de masse d’Amérique centrale et du Sud vers les États-Unis, selon des rapports.

Un troisième décret sur «Intégration et inclusion des immigrants» vise à «Rationaliser le processus de naturalisation» et rend obligatoire la création d’un groupe de travail de la Maison Blanche sur les nouveaux américains. Selon l’AFP, des responsables affirment que l’ordonnance pourrait éventuellement conduire à la naturalisation d’environ neuf millions d’immigrants jugés éligibles à la citoyenneté.

L’immigration était un sujet brûlant lors de l’élection présidentielle de 2020, Trump ayant promis de continuer à resserrer le contrôle aux frontières dans le cadre de sa politique « America First ». Bien que les politiques d’immigration de Trump aient été largement critiquées comme inhumaines par les médias, certaines des mesures les plus controversées de son administration, telles que la séparation des familles à la frontière et le placement des enfants «Cages», a commencé sous l’administration Obama, au cours de laquelle Biden a occupé le poste de vice-président.

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!