Biden signe une ordonnance sur l’accès à l’avortement après la décision de la Cour suprême – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le président Joe Biden a signé vendredi un décret exécutif pour protéger l’accès à l’avortement alors qu’il faisait face à une pression croissante de la part de ses collègues démocrates pour être plus énergique sur le sujet après la Cour suprême a mis fin à un droit constitutionnel à la procédure il y a deux semaines.

Les actions qu’il a décrites visent à atténuer certaines sanctions potentielles auxquelles les femmes qui demandent un avortement pourraient être confrontées après la décision, mais sont limitées dans leur capacité à garantir l’accès à l’avortement à l’échelle nationale. Biden a reconnu les limites auxquelles son bureau est confronté, affirmant qu’il faudrait une loi du Congrès pour rétablir l’accès à l’avortement dans plus d’une douzaine d’États où des limites strictes ou des interdictions totales sont entrées en vigueur à la suite de la décision de la Cour suprême. Une douzaine d’autres États devraient imposer des restrictions supplémentaires dans les semaines et les mois à venir.

“Le moyen le plus rapide de restaurer Roe est d’adopter une loi nationale”, a déclaré Biden. “” Le défi est de sortir et de voter. Pour l’amour de Dieu, il y a des élections en novembre. Voter. Voter. Voter. Voter!”

Biden a officialisé les instructions aux ministères de la Justice et de la Santé et des Services sociaux de repousser les efforts visant à limiter la capacité des femmes à accéder aux médicaments d’avortement approuvés par le gouvernement fédéral ou à traverser les frontières des États pour accéder aux cliniques services d’avortement. Il a été rejoint par le vice-président Kamala Harris, le secrétaire du HHS Xavier Becerra et le procureur général adjoint Lisa Monaco dans la salle Roosevelt lorsqu’il a signé l’ordre.

Son décret ordonne également aux agences de travailler pour éduquer les prestataires de soins médicaux et les assureurs sur la manière et le moment où ils sont tenus de partager des informations privilégiées sur les patients avec les autorités – un effort pour protéger les femmes qui recherchent ou utilisent des services d’avortement. Il demande également à la Federal Trade Commission de prendre des mesures pour protéger la vie privée de ceux qui recherchent des informations sur les soins génésiques en ligne et de créer un groupe de travail interinstitutions pour coordonner les efforts fédéraux visant à garantir l’accès à l’avortement.

Biden demande également à son personnel de convoquer des avocats bénévoles pour fournir aux femmes et aux prestataires une assistance juridique pro bono afin de les aider à naviguer dans les nouvelles restrictions de l’État après la décision de la Cour suprême.

L’ordonnance, après la décision de la Haute Cour du 24 juin qui a mis fin au droit national à l’avortement et laissé aux États le soin de déterminer si ou comment autoriser la procédure, intervient alors que Biden a été critiqué par certains membres de son propre parti pour ne pas avoir agi avec plus d’urgence. protéger l’accès des femmes à l’avortement. La décision dans l’affaire dite Dobbs c.Jackson Women’s Health Organization a annulé la décision historique du tribunal de 1973, Roe c. Wade.

Depuis la décision, Biden a souligné que sa capacité à protéger les droits à l’avortement par l’action de l’exécutif est limitée sans action du Congrès, et a souligné que les démocrates n’ont pas les voix au Congrès actuel pour le faire.

“Nous avons besoin de deux sénateurs pro-choix supplémentaires et d’une maison pro-choix pour codifier Roe”, a-t-il déclaré. “Votre vote peut faire de cela une réalité.”

Il a prédit que les femmes se présenteraient en “nombre record” de frustration face à la décision du tribunal, et a déclaré qu’il s’attendait à ce que “des millions et des millions d’hommes se battent à leurs côtés”.

Vendredi, il a réitéré sa critique acerbe du raisonnement de la Cour suprême en annulant ce qui avait été un droit constitutionnel à l’avortement d’un demi-siècle.

“Soyons clairs sur quelque chose dès le début, ce n’était pas une décision motivée par la Constitution”, a déclaré Biden, accusant la majorité du tribunal de “jouer vite et librement avec les faits”.

“En fin de compte, le Congrès devra agir pour codifier Roe dans la loi fédérale”, a déclaré Biden la semaine dernière lors de une rencontre virtuelle avec les gouverneurs démocrates.

La mission du ministère de la Justice et du HHS pousse les agences à se battre devant les tribunaux pour protéger les femmes, mais cela ne garantit pas que le système judiciaire prendra leur parti contre d’éventuelles poursuites par les États qui ont décidé d’interdire l’avortement.

“Le président Biden a clairement indiqué que le seul moyen de garantir le droit de choisir d’une femme est que le Congrès rétablisse les protections de Roe en tant que loi fédérale”, a déclaré la Maison Blanche. “D’ici là, il s’est engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour défendre les droits reproductifs et protéger l’accès à un avortement sûr et légal.”

Le président de NARAL Pro-Choice America, Mini Timmaraju, a qualifié l’ordonnance de Biden de “première étape importante dans la restauration des droits retirés à des millions d’Américains par la Cour suprême”.

Mais Lawrence Gostin, qui dirige l’Institut O’Neill pour la santé nationale et mondiale à Georgetown Law, a qualifié les plans de Biden de “décevants”.

“Il n’y a rien que j’ai vu qui puisse affecter la vie des femmes pauvres ordinaires vivant dans les États rouges”, a-t-il déclaré.

Gostin a encouragé Biden à adopter une approche plus énergique pour garantir l’accès à l’avortement médicamenteux à travers le pays et a déclaré que Medicaid devrait envisager de couvrir le transport vers d’autres États dans le but de se faire avorter.

Gostin a déclaré: “Nous avons essentiellement deux Amériques.” Il y en a un où les gens ont accès à une gamme complète de soins de santé, et “un autre où les citoyens n’ont pas les mêmes droits aux traitements sûrs et efficaces que le reste du pays”.

Chiquita Brooks-LaSure, l’administratrice des Centers for Medicare and Medicaid Services, a déclaré à l’AP que l’agence examinait comment Medicaid pourrait couvrir les voyages pour les avortements, ainsi qu’une série d’autres propositions, mais a reconnu que «la couverture de l’avortement par Medicaid est extrêmement limité.

La décision de Biden était la dernière bousculade pour protéger la confidentialité des données de ceux qui envisagent ou demandent l’avortement, alors que les régulateurs et les législateurs tiennent compte des conséquences de la décision de la Cour suprême.

La décision du tribunal devrait rendre l’avortement illégal dans plus d’une douzaine d’États et sévèrement restreint dans d’autres. Les experts en confidentialité affirment que cela pourrait rendre les femmes vulnérables car leurs données personnelles pourraient être utilisées pour surveiller les grossesses et partagées avec la police ou vendues à des justiciers. Selon les experts, les recherches en ligne, les données de localisation, les SMS et les e-mails, et même les applications qui suivent les règles, pourraient être utilisées pour poursuivre les personnes qui demandent un avortement – ​​ou des soins médicaux en cas de fausse couche – ainsi que celles qui les assistent.

Les défenseurs de la vie privée surveillent les nouvelles mesures possibles des forces de l’ordre dans les États touchés – servant des citations à comparaître, par exemple, à des entreprises technologiques telles que Google, Apple, Bing, Messenger et WhatsApp de Facebook, des services comme Uber et Lyft, et des fournisseurs de services Internet comme AT&T , Verizon, T-Mobile et Comcast. Les procureurs locaux peuvent aller devant des juges sympathiques pour obtenir des mandats de perquisition pour les données des utilisateurs.

Le mois dernier, quatre législateurs démocrates ont demandé à la FTC d’enquêter sur Apple et Google pour avoir prétendument trompé des millions d’utilisateurs de téléphones mobiles en autorisant la collecte et la vente de leurs données personnelles à des tiers.

Les écrivains AP Marcy Gordon et Hillary Powell ont contribué à ce rapport.

