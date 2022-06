Biden signe une mesure historique concernant les armes à feu et déclare que “des vies seront sauvées”

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a signé samedi le projet de loi sur la violence armée le plus radical depuis des décennies, un compromis bipartisan qui semblait inimaginable jusqu’à une récente série de fusillades de masse, y compris le massacre de 19 élèves et de deux enseignants dans une école primaire du Texas.

“Des vies seront sauvées”, a-t-il déclaré à la Maison Blanche. Citant les familles des victimes des tirs, le président a déclaré : « Leur message pour nous était de faire quelque chose. Eh bien, aujourd’hui, nous l’avons fait.

La Chambre a donné son approbation finale vendredi, après l’adoption du Sénat jeudi, et Biden a agi juste avant de quitter Washington pour deux sommets en Europe.

La législation renforcera les vérifications des antécédents des plus jeunes acheteurs d’armes à feu, empêchera davantage les auteurs de violence domestique d’utiliser des armes à feu et aidera les États à mettre en place des lois sur le drapeau rouge qui permettent aux autorités de prendre plus facilement des armes à des personnes jugées dangereuses.

La majeure partie de son coût de 13 milliards de dollars contribuera à renforcer les programmes de santé mentale et à aider les écoles, qui ont été ciblées à Newtown, dans le Connecticut, et à Parkland, en Floride, et ailleurs dans des fusillades de masse.

La mesure intervient à la suite de la décision de la Cour suprême jeudi annulant une loi de New York qui restreignait la capacité des gens à porter des armes dissimulées.

Bien que le projet de loi n’inclue pas de restrictions plus strictes que les démocrates défendent depuis longtemps, telles que l’interdiction des armes d’assaut et la vérification des antécédents pour toutes les transactions d’armes à feu, il s’agit de la mesure de violence par arme à feu la plus percutante du Congrès depuis la promulgation d’une interdiction des armes d’assaut maintenant expirée. en 1993.

“Bien que ce projet de loi ne fasse pas tout ce que je veux, il inclut des actions que j’appelle depuis longtemps et qui sauveront des vies”, a déclaré Biden.

Assez de républicains du Congrès se sont joints aux démocrates pour soutenir les mesures après les récents saccages à Buffalo, New York et Uvalde, Texas. Il a fallu des semaines de pourparlers à huis clos, mais les sénateurs sont parvenus à un compromis.

Biden a tenu la cérémonie de signature juste avant de partir pour un sommet des principales puissances économiques du Groupe des Sept – les États-Unis, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie et le Japon – en Allemagne. Il se rendra plus tard en Espagne pour une réunion de l’OTAN.

Will Weissert, Associated Press