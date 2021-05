Biden signe une loi pour lutter contre les attaques contre les Asiatiques et les insulaires du Pacifique

WASHINGTON – Le président Joe Biden a appelé jeudi à mettre fin au « vilain poison » de la haine en signant une nouvelle loi fédérale visant à lutter contre la violence contre les Américains d’origine asiatique.

Lors d’une cérémonie dans la salle Est de la Maison Blanche, Biden a signé la première nouvelle loi fédérale sur les crimes de haine en une douzaine d’années et a dénoncé ce qu’il a décrit comme les attaques « déchirantes » contre les Américains d’origine asiatique qui ont augmenté depuis la propagation du COVID-19. à travers le pays.

« Je crois de chaque fibre de mon être qu’il y a des valeurs et des croyances fondamentales simples qui devraient nous rassembler en tant qu’Américains », a déclaré Biden. « L’un d’eux se tient contre la haine. »

La haine aux États-Unis se cache à la vue de tous et se heurte trop souvent au silence, a déclaré Biden.

«Chaque fois que nous nous taisons, chaque fois que nous laissons la haine s’épanouir, vous faites un mensonge sur qui nous sommes en tant que nation», a-t-il dit, la voix s’élevant.

La loi sur les crimes de haine COVID-19, qui a été adoptée avec un soutien bipartite écrasant au Congrès, accélère l’examen des crimes de haine par le ministère de la Justice et désigne un fonctionnaire du département pour superviser l’effort. Il accorde également des subventions aux États pour améliorer le signalement des crimes de haine.

La violence contre les communautés asiatiques-américaines et insulaires du Pacifique est en augmentation depuis plus d’un an avec la propagation du COVID-19 et certains politiciens, dont le président Donald Trump, ont accusé la Chine d’être responsable de la pandémie.

Plus de 6600 incidents haineux anti-asiatiques ont été signalés dans l’année depuis l’arrivée de la pandémie aux États-Unis, selon Stop AAPI Hate, un groupe à but non lucratif qui suit les incidents de haine et de discrimination contre les Américains d’origine asiatique et les insulaires du Pacifique aux États-Unis.

Les cas signalés ont bondi de plus de 164% au premier trimestre de cette année dans 16 grandes villes et juridictions, selon un rapport du Center for the Study of Hate and Extremism de la California State University, San Bernardino.

La nouvelle loi sur les crimes haineux – que la Chambre a votée par 364 voix contre 62 et le Sénat par 94 voix contre 1 – est intervenue au milieu d’appels à une action rapide après une fusillade de masse en mars qui a tué huit personnes, dont six étaient des femmes d’origine asiatique.

Jusqu’à présent, la loi la plus récente sur les crimes haineux était la loi sur la prévention des crimes haineux de Matthew Shepard et James Byrd Jr., qui ciblait les crimes motivés par l’orientation sexuelle, l’identité de genre et plus encore. Le président de l’époque, Barack Obama, a signé la loi en 2009 dans le cadre de la loi sur l’autorisation de la défense nationale.

Michael Collins couvre la Maison Blanche. Suivez-le sur Twitter @mcollinsNEWS.

Contributeur: Savannah Behrmann

