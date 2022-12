Biden signe une loi pour éviter une grève ferroviaire nationale

WASHINGTON – Le président Biden a signé vendredi une loi visant à imposer un accord de travail entre les compagnies ferroviaires et les travailleurs qui avaient été enfermés dans un conflit amer, évitant une grève qui aurait pu bouleverser l’économie juste avant les vacances.

M. Biden avait appelé le Congrès plus tôt cette semaine à intervenir dans l’impasse et à éviter l’arrêt de travail qui aurait pu coûter à l’économie 2 milliards de dollars par jour. C’était une décision importante pour M. Biden, un fervent partisan des syndicats qui s’était précédemment opposé à l’intervention du Congrès dans les conflits de travail des chemins de fer, arguant qu’elle interférait injustement avec les efforts de négociation des syndicats.

Mais il a appelé à une exception dans ce cas, car une grève des chemins de fer aurait pu dévaster l’économie, rompre les chaînes d’approvisionnement pour des produits comme le bois, le charbon et les produits chimiques et retarder les livraisons d’automobiles et d’autres marchandises.

La mesure oblige les entreprises et leurs travailleurs à respecter un accord de principe conclu en septembre, que M. Biden a aidé à négocier. Cet accord comprend une augmentation de 24% des salaires sur cinq ans, une plus grande flexibilité des horaires et un jour de congé payé supplémentaire. Plusieurs syndicats des chemins de fer l’avaient rejeté parce qu’il manquait de congés de maladie payés.