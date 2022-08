Biden signe une loi expansive sur la santé, le climat et la fiscalité

Il a été adopté à la Chambre et au Sénat plus tôt ce mois-ci entièrement dans le sens des partis, les démocrates ayant utilisé un processus législatif pour contourner une obstruction républicaine.

Le projet de loi représente le plus gros investissement américain pour lutter contre le changement climatique. Il vise à aider les États-Unis à réduire les émissions de gaz à effet de serre d’environ 40 % en dessous des niveaux de 2005 d’ici 2030. Cela placerait le pays à une distance frappante de l’objectif de M. Biden de réduire les émissions d’au moins 50 % au cours de cette période.

Pendant des mois, il est apparu que M. Biden n’aurait peut-être pas un tel projet de loi à signer. Malgré des victoires bipartites sur le financement des infrastructures – y compris les routes, les ponts, les systèmes d’approvisionnement en eau et l’Internet haut débit – et un projet de loi de politique industrielle destiné à contrer la Chine, le président n’a pas été en mesure de rassembler son parti sur un projet de loi final pour porter autant que possible du reste de son programme économique en utilisant uniquement les votes démocrates.

Mais un compromis de dernière heure conclu entre les sénateurs Chuck Schumer de New York, un démocrate et chef de la majorité, et un démocrate centriste récalcitrant, Joe Manchin III de Virginie-Occidentale, a ouvert la voie à l’accord. M. Manchin, M. Schumer et d’autres législateurs ont rejoint M. Biden lors de la signature mardi.