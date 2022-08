Biden signe une législation massive sur le climat et les soins de santé – Shaw Local

WASHINGTON – (AP) – Le président Joe Biden a signé Projet de loi historique des démocrates sur le changement climatique et les soins de santé promulgué mardi, livrant ce qu’il a appelé la “dernière pièce” de son programme national simplifié, alors qu’il vise à renforcer la position de son parti auprès des électeurs moins de trois mois avant les élections de mi-mandat.

La législation comprend l’investissement fédéral le plus important de l’histoire pour lutter contre le changement climatique – quelque 375 milliards de dollars sur la décennie – et plafonnerait les coûts des médicaments sur ordonnance à 2 000 dollars par an pour les bénéficiaires de Medicare. Cela aiderait également environ 13 millions d’Américains à payer une assurance maladie en prolongeant les subventions accordées pendant la pandémie de coronavirus.

La mesure est financée par nouvelles taxes sur les grandes entreprises et l’intensification de l’application de l’IRS aux personnes et entités fortunées, avec des fonds supplémentaires destinés à réduire le déficit fédéral.

Lors d’un événement de signature triomphal à la Maison Blanche, Biden a souligné que la loi était la preuve que la démocratie – quelle que soit la durée ou le désordre du processus – peut toujours être utile aux électeurs américains alors qu’il testait sur la route une ligne qu’il répétera probablement plus tard cet automne. avant les mi-mandat : ​​« Le peuple américain a gagné et les intérêts particuliers ont perdu.

“En ce moment historique, les démocrates se sont rangés du côté du peuple américain, et chaque républicain du Congrès s’est rangé du côté des intérêts particuliers de ce vote”, a déclaré Biden, saisissant à plusieurs reprises le contraste entre son parti et le GOP. “Chacun.”

La Chambre a approuvé vendredi la mesure sur un vote de la ligne du parti 220-207. Il a été adopté au Sénat quelques jours plus tôt, le vice-président Kamala Harris ayant rompu une égalité 50-50 dans cette chambre.

“En temps normal, la réalisation de ces projets de loi serait une énorme réussite”, a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., lors de la cérémonie à la Maison Blanche. “Mais le faire maintenant, avec seulement 50 voix démocrates au Sénat, sur une minorité républicaine intransigeante, est tout simplement incroyable.”

Biden a signé le projet de loi lors d’une petite cérémonie dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche, prise en sandwich entre son retour de vacances à la plage de six jours en Caroline du Sud et son départ pour sa maison à Wilmington, Delaware. Il prévoit d’organiser une plus grande “célébration” pour la législation le 6 septembre une fois que les législateurs seront de retour à Washington.

La signature couronne une poussée de productivité législative pour Biden et le Congrès, qui en trois mois ont approuvé une législation sur avantages des anciens combattants, l’industrie des semi-conducteurs et contrôles d’armes pour les jeunes acheteurs. Le président et les législateurs ont également répondu à L’invasion russe de l’Ukraine et massivement a soutenu l’adhésion à l’OTAN de la Suède et de la Finlande.

Avec La cote d’approbation de Biden est à la traîne, les démocrates espèrent que la série de succès relancera leurs chances de garder le contrôle à Washington à mi-mandat en novembre. Le président de 79 ans vise à restaurer sa propre position auprès des électeurs alors qu’il envisage une candidature à la réélection.

La Maison Blanche a annoncé lundi qu’elle allait déployer Biden et des membres de son cabinet dans le cadre d’une tournée “Construire une meilleure Amérique” pour promouvoir les récentes victoires. L’un des voyages de Biden sera dans l’Ohio, où il assistera à l’inauguration d’une usine de semi-conducteurs qui bénéficiera de la récente loi visant à renforcer la production de telles puces informatiques. Il s’arrêtera également en Pennsylvanie pour promouvoir le plan de son administration pour des communautés plus sûres, une visite qui avait été prévue le jour même où il a été testé positif au COVID-19 le mois dernier.

“Dans les semaines à venir, le président organisera une réunion du Cabinet axée sur la mise en œuvre de la loi sur la réduction de l’inflation, voyagera à travers le pays pour souligner comment le projet de loi aidera le peuple américain et organisera un événement pour célébrer la promulgation du projet de loi à la Maison Blanche le 6 septembre », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué.

Les républicains disent que les nouvelles taxes sur les entreprises de la législation augmenteront les prix, aggravant le combat de la nation avec son inflation la plus élevée depuis 1981. Bien que les démocrates aient qualifié cette mesure de loi sur la réduction de l’inflation, des analystes non partisans affirment qu’elle aura un impact à peine perceptible sur les prix.

Le whip de la minorité sénatoriale, John Thune, RS.D., a poursuivi mardi ces mêmes critiques, bien qu’il ait reconnu qu’il y aurait des “avantages” grâce à des extensions des crédits d’impôt pour les projets d’énergie renouvelable comme l’énergie solaire et éolienne.

«Je pense que c’est trop de dépenses, trop d’impôts et, à mon avis, de mauvaises priorités, et un IRS surchargé et surdimensionné qui va s’en prendre à beaucoup de contribuables non seulement à revenu élevé, mais beaucoup de moyens -les contribuables à revenu », a déclaré Thune, s’exprimant lors d’un événement de la Chambre de commerce à Sioux Falls. L’administration a contesté que quiconque, sauf les hauts revenus, fasse l’objet d’un contrôle fiscal accru, la secrétaire au Trésor Janet Yellen ordonnant à l’agence fiscale de se concentrer uniquement sur les entreprises et les personnes gagnant plus de 400 000 dollars par an pour les nouveaux audits.

La mesure est une version allégée du plan plus ambitieux visant à dynamiser les programmes environnementaux et sociaux que Biden et son parti ont dévoilé au début de l’année dernière.

La proposition initiale de Biden sur 10 ans et 3,5 billions de dollars prévoyait également une prématernelle gratuite, un congé familial et médical payé, une extension des prestations de Medicare et un assouplissement des restrictions à l’immigration. Qui s’est écrasé après le sénateur centriste Joe ManchinDW.Va., a déclaré que c’était trop coûteux, en utilisant l’influence de chaque démocrate au sein d’un Sénat également divisé.

Lors de l’événement de signature, Biden s’est adressé à Manchin, qui a conclu l’accord critique avec Schumer sur le paquet le mois dernier, en disant: “Joe, je n’ai jamais eu de doute” alors que la foule riait.

Bien que la loi soit considérablement plus petite que leurs ambitions initiales, Biden et les démocrates saluent la législation comme un investissement unique dans une génération pour lutter contre les effets à long terme du changement climatique, ainsi que sécheresse dans l’ouest du pays.

Le projet de loi orientera les dépenses, les crédits d’impôt et les prêts pour renforcer la technologie comme les panneaux solaires, les efforts des consommateurs pour améliorer l’efficacité énergétique des maisons, les équipements de réduction des émissions pour les centrales électriques au charbon et au gaz et les contrôles de la pollution atmosphérique pour les fermes, les ports et les basses- communautés de revenus.

64 milliards de dollars supplémentaires aideraient 13 millions de personnes à payer des primes au cours des trois prochaines années pour une assurance maladie privée en vertu de la loi sur les soins abordables. Medicare gagnerait le pouvoir de négocier ses coûts pour les produits pharmaceutiques, initialement en 2026 pour seulement 10 médicaments. Les frais de prescription des bénéficiaires de Medicare seraient limités à 2 000 $ par an à partir de 2025, et à partir de l’année prochaine, ils ne paieraient pas plus de 35 $ par mois pour l’insuline, le médicament coûteux contre le diabète.

Le représentant Jim Clyburn, DS.C., un puissant allié politique de Biden, a noté lors de la cérémonie à la Maison Blanche que sa défunte épouse, Emily, qui a lutté contre le diabète pendant trois décennies, serait «au-delà de la joie» si elle était en vie aujourd’hui à cause de le bouchon d’insuline.

“Beaucoup semblent surpris de vos succès”, a déclaré Clyburn à Biden. “Je ne le suis pas. Je vous connais.”

Les rédacteurs d’Associated Press, Alan Fram et Darlene Superville à Washington, et Stephen Groves à Sioux Falls, SD, ont contribué à ce rapport.

