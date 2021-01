WASHINGTON – Le président Joe Biden a pris jeudi les premières mesures pour étendre la couverture des soins de santé et inverser certaines des politiques de l’ancien président Donald Trump, notamment en donnant aux gens une nouvelle chance de s’inscrire à des soins subventionnés par le gouvernement et en levant les restrictions sur l’avortement et services de planification familiale.

Biden a signé un décret pour que le ministère de la Santé et des Services sociaux rouvre l’inscription à l’assurance sur HealthCare.gov du 15 février au 15 mai, offrant une nouvelle opportunité de couverture aux Américains qui ont perdu leur emploi et une assurance basée sur l’employeur pendant la pandémie. L’inscription annuelle ouverte pour les plans a pris fin en décembre dans la plupart des États.

Près de 9 millions d’Américains non assurés pourraient obtenir une assurance maladie gratuite ou subventionnée pendant la période d’inscription spéciale, selon la Kaiser Family Foundation, une organisation non partisane de recherche en santé.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a refusé d’estimer combien de personnes pourraient profiter de l’occasion.

Trump a résisté aux appels en faveur d’une période d’inscription spéciale pour les personnes qui sont devenues non assurées pendant la pandémie et ont cherché à plusieurs reprises à abroger la loi sur les soins abordables, la loi de réforme des soins de santé de l’administration Obama. L’ACA, ou Obamacare, fournit une assurance maladie à plus de 23 millions de personnes.

Biden a déclaré que ses actions étaient conçues pour «réparer les dommages causés par Trump».

«Il n’y a rien de nouveau que nous faisons ici, à part la restauration de la loi sur les soins abordables et la restauration du Medicaid tel qu’il était avant que Trump ne devienne président», a déclaré Biden. «Alors que nous continuons à lutter contre le COVID-19, il est encore plus important que les Américains aient un accès significatif aux soins de santé.»

Il a également demandé aux agences fédérales de réexaminer les politiques qui portent atteinte à la loi sur les soins abordables, rendent difficile pour les Américains de s’inscrire à Medicaid ou celles qui réduisent l’accessibilité de la couverture ou des protections pour les personnes souffrant de maladies préexistantes.

Susan Bailey, présidente de l’American Medical Association, a applaudi ces mesures, affirmant qu’elles «rétabliront la couverture des patients victimes des retombées économiques de la pandémie».

Grâce à une campagne de sensibilisation qui devrait inclure de la publicité et des partenariats avec des organisations locales, l’administration espère recruter des personnes qui ne savent peut-être pas qu’elles sont éligibles à la couverture.

Larry Levitt, vice-président exécutif de la politique de santé à la Kaiser Family Foundation, tweeté que les actions de Biden « signalent une direction radicalement différente des quatre dernières années ».

« Mais », a ajouté Levitt, « il y a beaucoup de détails à régler et de décisions à prendre, ce qui dans certains cas prendra des mois, voire des années. »

Mettre fin à la « règle du bâillon global »

Comme les premières étapes de l’engagement de Biden à mettre fin à «l’attaque implacable et extrême» contre la santé reproductive, le président a publié un mémorandum pour révoquer la politique de Mexico, qui bloque l’aide étrangère aux groupes qui incluent des services d’avortement ou des informations dans leurs programmes de planification familiale.

Trump a à la fois restauré et étendu cette politique, qui a été lancée par l’administration Reagan et a été désactivée et réactivée selon qu’un démocrate ou un républicain détient la Maison Blanche. Les critiques l’appellent la «règle du bâillon mondial».

Le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, R-Ky., A critiqué cette décision, affirmant qu’elle «écrasera la conscience des contribuables américains et les remettra en cause pour le financement des avortements à l’étranger».

Biden a commencé le processus de levée des restrictions similaires sur les groupes nationaux qui reçoivent des fonds fédéraux de planification familiale pour servir les populations non assurées et à faible revenu.

Le nombre de clients desservis par le programme a chuté d’environ 840000 – soit 21% – après que l’administration Trump a changé les règles pour recevoir les subventions du titre X, selon la Kaiser Family Foundation.

Biden a demandé au ministère de la Santé et des Services sociaux d’examiner ces changements. L’agence devrait rédiger de nouvelles réglementations pour annuler les règles Trump.

Les défenseurs des droits reproductifs poussent la nouvelle administration à aller au-delà du simple renversement des actions de l’administration Trump affectant les services d’avortement et à mettre en place de nouvelles protections et des services élargis.

«C’est un bon début», a déclaré Alexis McGill Johnson, chef de la Planned Parenthood Federation of America, à propos des actions de Biden. «Mais, je le répète, c’est un début. Nous devons à la fois réparer les dégâts des quatre prochaines années et faire avancer la politique et notre imagination collective. »

Lutter contre les droits reproductifs:Certains des objectifs de Biden sont plus faciles que d’autres

Les soins de santé étaient une question clé pour les électeurs lors de l’élection présidentielle de 2020 et ont aidé les démocrates à regagner la majorité à la Chambre des représentants à mi-mandat de 2018.

Pendant la campagne, Biden n’est pas allé aussi loin que certains progressistes le voulaient en promettant des changements à la loi sur les soins abordables. Mais il a soutenu l’expansion des subventions d’assurance, l’abaissement de l’âge d’admissibilité à Medicare et l’ajout d’une option gérée par le gouvernement qui concurrencerait les régimes privés proposés sur le marché.

Ces changements exigeraient l’adoption d’une législation par le biais d’un Congrès étroitement divisé.

Le sort de toute la loi reste cependant entre les mains de la Cour suprême. Dans la dernière contestation judiciaire d’Obamacare intentée par les républicains, le tribunal décidera si l’élimination par le Congrès en 2017 de la sanction infligée aux consommateurs qui refusent de souscrire à une assurance maladie invalide la loi.

Un autre défi d’Obamacare:La Cour suprême semble peu susceptible de renverser la loi sur les soins abordables