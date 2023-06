Biden signe un projet de loi sur le plafond de la dette après une impasse de plusieurs mois, évitant le défaut de paiement

Joe Biden a signé samedi un projet de loi pour suspendre le plafond de la dette américaine, mettant fin à une impasse de plusieurs mois avec le président de la Chambre républicaine, Kevin McCarthy, et évitant un défaut fédéral qui aurait pu bouleverser l’économie mondiale.

Les économistes ont averti qu’un défaut aurait pu faire doubler le taux de chômage américain tout en endommageant considérablement le produit intérieur brut.

Dans une allocution télévisée du bureau ovale vendredi soir, Biden a déclaré: «L’adoption de cet accord budgétaire était essentielle. Les enjeux n’auraient pas pu être plus élevés.

« Si nous n’avions pas réussi à parvenir à un accord sur le budget, des voix extrêmes menaçaient de mettre l’Amérique, pour la première fois en 247 ans d’histoire, en défaut sur notre dette nationale. Rien, rien n’aurait été plus irresponsable.

La signature du projet de loi est intervenue un jour après que le Sénat démocrate l’a adopté lors d’un vote bipartite, 63 contre 36, envoyant la proposition au bureau de Biden quelques jours avant la date limite du 5 juin. Un jour plus tôt, le projet de loi a été adopté par la Chambre contrôlée par les républicains par 314-117.

« Il était essentiel de parvenir à un accord, et c’est une très bonne nouvelle pour le peuple américain », a déclaré Biden vendredi. « Personne n’a eu tout ce qu’il voulait. Mais le peuple américain a obtenu ce dont il avait besoin.

Dans un communiqué samedi, la Maison Blanche a remercié les dirigeants démocrates et républicains du Congrès « pour leur partenariat ».

La Maison Blanche aussi tweeté vidéo de Biden signant la facture dans le bureau ovale.

Annonçant la « sauvegarde [of] Sécurité sociale, Medicare et Medicaid, et remplir notre obligation effrayée envers nos anciens combattants », a déclaré Biden:« Maintenant, nous poursuivons le travail de construction de l’économie la plus forte du monde.

La signature du projet de loi fait suite à la publication vendredi de chiffres mensuels solides sur l’emploi.

Je viens de promulguer un accord budgétaire bipartite qui empêche un tout premier défaut de paiement tout en réduisant le déficit, en protégeant la sécurité sociale, Medicare et Medicaid et en remplissant notre terrible obligation envers nos anciens combattants. Maintenant, nous continuons le travail de construction du plus fort… pic.twitter.com/42HIFBy8Y9 – Président Biden (@POTUS) 3 juin 2023

La nouvelle loi suspendra la limite d’emprunt jusqu’en janvier 2025, garantissant que la question ne resurgira pas avant la prochaine élection présidentielle.

Lors des négociations avec Biden, McCarthy a obtenu des concessions visant à réduire les dépenses publiques. La législation comprend une réduction modeste des dépenses discrétionnaires non liées à la défense ainsi que des modifications des exigences de travail pour les programmes d’assistance nutritionnelle supplémentaire et d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses.

Les concessions ont été une défaite partielle pour Biden, qui a passé des mois à insister sur le fait qu’il ne négocierait pas et a appelé à plusieurs reprises le Congrès à adopter un projet de loi sans conditions. Le président a été contraint à la table des négociations après que les républicains de la Chambre ont adopté un projet de loi sur le plafond de la dette fin avril.

Mais alors qu’il discutait du projet de loi de compromis, Biden a exprimé sa fierté que lui et ses conseillers aient pu repousser de nombreuses demandes républicaines. Le projet de loi adopté par les républicains de la Chambre aurait promulgué des réductions beaucoup plus importantes et des exigences de travail plus larges pour les prestations tout en augmentant la limite d’emprunt jusqu’en 2024.

« Nous avons évité une crise économique, un effondrement économique », a déclaré Biden vendredi. « Nous réduisons les dépenses et réduisons les déficits en même temps. Nous protégeons des priorités importantes – de la sécurité sociale à l’assurance-maladie en passant par les anciens combattants et nos investissements transformationnels dans les infrastructures et l’énergie propre.

La cause de célébration de Biden a été une source d’indignation parmi les républicains d’extrême droite. Le projet de loi sur le plafond de la dette a été opposé par 71 républicains à la Chambre et 17 au Sénat, qui ont fait valoir qu’il faisait trop peu pour régler la dette fédérale de plus de 31 milliards de dollars. Les membres du caucus House Freedom ont tenté à plusieurs reprises de bloquer le projet de loi de compromis.

“President Biden is happily sending Americans over yet another fiscal cliff, with far too many swampy Republicans behind the wheel of a ‘deal’ that fails miserably to address the real reason for our debt crisis: SPENDING,” Scott Perry of Pennsylvania, chair of the House Freedom caucus, said on Wednesday.

Progressives harbored their own concerns, saying the cuts and work requirements amounted to a betrayal of voters. Five progressives in the Senate, including Bernie Sanders of Vermont, and 46 in the House decided to vote against the bill.

“I could not in good conscience vote for a bill that cuts programs for the most vulnerable while refusing to ask billionaires to pay a penny more in taxes,” Sanders wrote in a Guardian op-ed on Friday. “Deficit reduction cannot just be about cutting programs that working families, the children, the sick, the elderly and the poor depend upon.”

A particular source of anguish for progressives was the bill’s handling of defense spending. While non-defense priorities like education and healthcare will have to endure cuts, the Pentagon budget is set to grow. The inflated spending outlined in the bill did not go far enough for defense hawks already weighing options to spend more. Progressives saw the uneven distribution of cuts as an insult.

“At a time when we spend more on the military than the next 10 nations combined I could not, in good conscience, vote for a bill that increases funding for the bloated Pentagon and large defense contractors that continue to make huge profits by fleecing American taxpayers with impunity,” Sanders wrote.

In the end, the vast majority of Democrats voted to prevent a default.

House speaker Kevin McCarthy speaks at a news conference after the House passed the debt ceiling bill. Photograph: José Luis Magaña/AP

Biden’s signing of the bill prevents that outcome for now, but lawmakers will need to take up the matter again before January 2025, when the new suspension expires.

Many Democrats and some economists have called for the elimination of the debt ceiling to remove any threat of default in future, progressives suggesting Biden can unilaterally do away with the borrowing limit by invoking the 14th amendment of the constitution. The amendment states that the validity of the public debt of America “shall not be questioned”.

If Biden were to follow that path, the recent battle over the debt ceiling could prove to be the last.

“The fact of the matter is that this bill was totally unnecessary,” Sanders wrote. “I look forward to the day when [Biden] exerce cette autorité et met fin, une fois pour toutes, aux actions scandaleuses de l'extrême droite pour prendre en otage toute notre économie afin de protéger leurs commanditaires.