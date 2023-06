Biden signe un projet de loi sur le plafond de la dette après avoir salué l’accord bipartite avec McCarthy

Inscrivez-vous à l’e-mail quotidien Inside Washington pour une couverture et une analyse exclusives des États-Unis envoyées dans votre boîte de réception Recevez notre e-mail gratuit Inside Washington

Le président Joe Biden a signé une nouvelle législation sur le plafond de la dette adoptée par le Congrès pour éviter un défaut catastrophique sur la dette souveraine du pays, un bon compromis qui protégera les progrès économiques des deux dernières années.

La Maison Blanche a annoncé la signature privée samedi après-midi avec une photo du président brandissant sa plume ainsi qu’une déclaration dans laquelle il a remercié les membres des deux parties pour leur partenariat.

La déclaration est intervenue quelques heures après que M. Biden a salué l’accord bipartite conclu avec le président de la Chambre, Kevin McCarthy, lors d’un discours du bureau ovale vendredi soir, où il a exhorté les Américains à ne pas renoncer à travailler dans l’allée politique pour résoudre les problèmes nationaux.

Dans son premier discours à la nation derrière le bureau emblématique taillé dans des bois provenant du HMS RésoluM. Biden a déclaré qu’il avait choisi de parler au peuple américain ce soir-là pour « rendre compte d’une crise évitée » et expliquer ce que son administration et le Congrès « font pour protéger l’avenir de l’Amérique » en promulguant l’accord de dépenses négocié entre ses collaborateurs et le haut Maison Republicans.

« L’adoption de cet accord budgétaire était essentielle. Les enjeux n’auraient pas pu être plus élevés », a-t-il déclaré, quelques instants après avoir déclaré aux Américains que les objectifs de l’accord –« garder la pleine, la foi et le crédit des États-Unis »et promulguer« un budget qui continue de faire croître notre économie et reflète nos valeurs en tant que nation » – sont « essentiels » pour poursuivre les progrès réalisés au cours des deux premières années de sa présidence.

Le président a déclaré que « rien » n’aurait été plus irresponsable ou catastrophique qu’un manquement des États-Unis à payer ses factures et a exposé les conséquences désastreuses qu’un défaut aurait entraînées pour les Américains de tous bords.

« Notre économie aurait été plongée dans la récession. Les comptes de retraite de millions d’Américains auraient été décimés, huit millions d’Américains auraient perdu leur emploi. Un défaut aurait détruit la cote de crédit de notre pays, ce qui aurait rendu tout, des hypothèques aux prêts automobiles en passant par le financement du gouvernement, beaucoup plus cher et il aurait fallu des années pour sortir de ce trou – et l’Amérique se présentant comme le pays financier le plus fiable et le plus fiable. partenaire dans le monde aurait été brisé », a-t-il déclaré.

Alors que M. Biden a déclaré qu’il était « essentiel » de parvenir à l’accord qu’il a signé plus tard et qu’il a qualifié de « bonne nouvelle pour le peuple américain », il a également souligné la nécessité d’un compromis compte tenu des réalités du contrôle républicain de la Chambre des représentants et de la la faible majorité d’un siège grâce à laquelle son propre parti contrôle le Sénat, ainsi que l’importance des dispositions du projet de loi qui garantiront que les principaux programmes sociaux recevront un financement complet au cours des deux prochaines années.

« Personne n’a obtenu tout ce qu’il voulait, mais le peuple américain a obtenu ce dont il avait besoin. Nous avons évité une crise économique et un effondrement économique », a-t-il déclaré. « Nous réduisons les dépenses et réduisons les déficits. Et, nous avons protégé des priorités importantes de la sécurité sociale à l’assurance-maladie en passant par Medicaid, les anciens combattants et nos investissements transformationnels dans les infrastructures et l’énergie propre.

Il a également vanté le fait que l’accord préservait des législations telles que la loi PACT – qui étend les avantages des anciens combattants aux membres du service qui ont souffert de complications de santé dues à des foyers de combustion – et la loi sur la réduction de l’inflation, ainsi que la loi CHIPS et Science, qui promeut la fabrication de semi-conducteurs. aux Etats-Unis.

« Rappelez-vous qu’au début de ce débat, certains de mes collègues républicains sont déterminés à obtenir les investissements dans les énergies propres », a-t-il déclaré. « J’ai dit non, nous les avons tous gardés. »

Les remarques de M. Biden sont intervenues moins de 24 heures après que le Sénat a approuvé le projet de loi de compromis par une marge de 63 contre 36, et un peu plus de deux jours après que la Chambre des représentants a voté pour faire avancer la législation. Ils représentent les commentaires publics les plus étendus que le président ait faits sur la crise désormais résolue après des semaines de silence de la Maison Blanche.

Biden était resté publiquement silencieux sur les négociations pour éviter d’enflammer les républicains (PA)

De nombreux membres du propre parti du président avaient critiqué sa réticence à s’immiscer dans le discours public entourant les négociations. Mais une source proche de la fin du processus de la Maison Blanche a déclaré L’indépendant jeudi que le silence de M. Biden était un choix délibéré, fait par nécessité pour éviter d’enflammer les républicains qui auraient besoin de voter pour la législation afin d’éviter ce que la plupart des experts disent avoir été une catastrophe économique mondiale provoquée par un défaut de paiement de la dette américaine.

En fin de compte, la stratégie de M. Biden s’est avérée efficace pour empêcher l’opposition républicaine de faire échouer l’accord de onzième heure pour sauver les économies américaine et mondiale, et la Maison Blanche a pu persuader tous les démocrates, sauf un nombre limité, d’apporter également leur soutien.

Sur les 51 membres du caucus démocrate du Sénat, cinq seulement ont rejoint 31 républicains opposés à la mesure, qui suspendra le plafond légal de la dette du pays tout au long du cycle électoral de 2024 tout en mettant en œuvre des réductions de dépenses limitées recherchées par le GOP et en adoptant certains travaux. exigences pour les adultes non handicapés sans enfants âgés de 50 à 54 ans pour accéder au programme d’assistance nutritionnelle supplémentaire, autrement connu sous le nom de SNAP et anciennement connu sous le nom de bons alimentaires.

Un certain nombre d’archi-conservateurs à la Chambre des représentants avaient critiqué le projet de loi comme donnant beaucoup trop à la Maison Blanche, et à la fin 71 membres de la conférence du GOP ont voté contre, obligeant les démocrates à apporter suffisamment de soutien pour passer le GOP -chambre contrôlée.

La législation bipartite, qui a été dévoilée plus tôt cette semaine à la suite de négociations marathon entre la Maison Blanche et la Chambre des représentants dirigée par les républicains, a été promulguée avec seulement deux jours avant la « X Date » du 5 juin, le jour où le secrétaire au Trésor Janet Yellen avait prévu que le gouvernement épuiserait sa capacité à payer ses dettes impayées en l’absence d’intervention du Congrès.

Le Sénat adopte un projet de loi sur le plafond de la dette

L’accord sur le plafond des dépenses et de la dette est le premier accord bipartisan majeur entre la Maison Blanche et la Chambre depuis que M. McCarthy a été élu président après un record de 15 scrutins en janvier.

Le président s’était engagé pendant des mois à ne pas négocier tandis que le GOP envisageait la possibilité d’un défaut comme levier pour le forcer à annuler une grande partie des réalisations législatives adoptées au cours de ses deux premières années au pouvoir, tandis que M. McCarthy s’était engagé à ne pas autoriser tout projet de loi qui lèverait la limite de la dette pour passer par sa chambre sans concessions de la Maison Blanche.

L’impasse a persisté pendant des mois jusqu’à ce que M. Biden adresse une invitation à M. McCarthy après que la Chambre a adopté ce que le GOP a surnommé le «Limit, Save, Grow Act» – un projet de loi visant à lever le plafond de la dette et à promulguer des coupes massives dans les programmes gouvernementaux.

Les négociations sont passées à la vitesse supérieure à la fin du mois dernier après que le président a fait appel à Shalanda Young, directrice du Bureau de la gestion et du budget et conseillère du président Steve Ricchetti – l’un de ses collaborateurs les plus anciens et les plus fiables – pour s’engager avec deux GOP House membres choisis par M. McCarthy, le président du comité des services financiers de la Chambre Patrick McHenry et le représentant de la Louisiane Garret Graves.

Shalanda Young, directrice de l’OMB, a mené les négociations pour le président (EPA)

Le président a félicité le président de la Chambre McCarthy, ainsi que le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, le chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell et le chef de la minorité à la Chambre Hakeem Jeffries pour avoir entrepris des efforts de bonne foi pour faire passer le projet de loi dans leurs chambres respectives avec une rapidité délibérée.

« Ils ont agi de manière responsable et ont fait passer le bien du pays avant la politique », a-t-il déclaré. « Un vote final dans les deux chambres a été écrasant. »

Il a conclu son allocution en soulignant l’unité et l’importance de « voir[ing] les uns des autres ne sont pas des adversaires mais des compatriotes américains » et « traitez[ing] mutuellement avec dignité et respect » comme un moyen de « faire baisser la température » afin que les deux parties puissent « travailler ensemble… pour poursuivre le progrès, assurer la prospérité et tenir la promesse de l’Amérique pour tous ».

« Je sais que le bipartisme est difficile et que l’unité est difficile, mais nous ne pouvons jamais arrêter d’essayer parce que dans des moments comme celui-ci, ceux auxquels nous venons de faire face, où l’économie américaine dans l’économie mondiale risque de s’effondrer », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas d’autre chemin.

Avec des reportages d’Andrew Feinberg dans le New Hampshire et d’Eric Garcia à Washington