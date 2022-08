Biden signe un projet de loi sur la politique industrielle visant à renforcer la concurrence avec la Chine

WASHINGTON – Le président Biden a promulgué mardi un projet de loi tentaculaire de 280 milliards de dollars visant à renforcer la fabrication de puces américaines pour résoudre les problèmes de la chaîne d’approvisionnement mondiale et contrer l’influence croissante de la Chine, dans le cadre d’un effort renouvelé de la Maison Blanche pour galvaniser sa base autour d’un récent liste de victoires législatives.

Devant les chefs d’entreprise et les législateurs du Rose Garden, M. Biden a déclaré que le projet de loi était la preuve que le bipartisme à Washington pouvait produire une législation qui créerait un secteur technologique, attirerait la fabrication de semi-conducteurs aux États-Unis et créerait éventuellement des milliers de nouveaux emplois américains. .

“Un changement fondamental se produit aujourd’hui, politiquement, économiquement et technologiquement”, a déclaré M. Biden. “Un changement qui peut soit renforcer notre sentiment de contrôle et de sécurité, de dignité et de fierté dans nos vies et notre nation, soit un changement qui nous affaiblit.”