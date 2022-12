Biden signe un projet de loi sur la défense qui abroge le mandat de vaccination des troupes

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a signé vendredi un projet de loi sur les dépenses de défense de près de 858 milliards de dollars malgré son opposition à une disposition soutenue par les républicains dans la législation qui abroge l’obligation de vaccination contre le COVID-19 pour les troupes américaines.

Biden avait convenu avec la détermination du secrétaire à la Défense Lloyd Austin que la levée du mandat n’était pas dans le meilleur intérêt des troupes ou de l’armée, selon des responsables de la Maison Blanche. Mais finalement, Biden a décidé d’accepter les demandes républicaines de lever l’exigence de vaccin pour gagner l’adoption de la législation.

Biden dans un communiqué a déclaré qu’il avait des problèmes avec plusieurs aspects du projet de loi.

“La loi offre des avantages vitaux et améliore l’accès à la justice pour le personnel militaire et leurs familles, et comprend des autorités essentielles pour soutenir la défense nationale, les affaires étrangères et la sécurité intérieure de notre pays”, a déclaré Biden. « Bien que je sois heureux d’appuyer ces objectifs essentiels, je constate que certaines dispositions de la Loi suscitent des inquiétudes.

Le projet de loi comprend environ 45 milliards de dollars de plus pour les programmes de défense que Biden ne l’avait demandé et environ 10% de plus que le projet de loi de l’année dernière, les législateurs cherchant à tenir compte de l’inflation et à renforcer la compétitivité militaire du pays avec la Chine et la Russie. Il comprend une augmentation de salaire de 4,6 % pour les militaires et la main-d’œuvre civile du ministère de la Défense.

Le Sénat a adopté le projet de loi sur la politique de défense par un vote de 83 contre 11. La mesure a également reçu un large soutien bipartite à la Chambre.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a réitéré la semaine dernière les inquiétudes de Biden concernant la levée de l’exigence de vaccin, mais a déclaré que le président “jugerait cette NDAA dans son ensemble, comme il l’a fait par le passé”.

“Chaque année, la NDAA contient des éléments que nous soutenons, et des éléments que nous ne soutenons pas”, a ajouté Kirby.

Le projet de loi sur la défense définit la politique et fournit une feuille de route pour les investissements futurs. Les législateurs devront donner suite aux projets de loi de dépenses pour concrétiser de nombreuses dispositions.

Au début de ce mois, environ 99 % des troupes en service actif de la marine, de l’armée de l’air et du corps des marines avaient été vaccinées, et 98 % de l’armée. Les membres du service qui ne sont pas vaccinés ne sont pas autorisés à se déployer, en particulier les marins ou les Marines sur les navires. Il peut y avoir quelques exceptions à cela, basées sur des exemptions religieuses ou autres et sur les devoirs du membre du service.

Les taux de vaccination pour la Garde et la Réserve sont inférieurs, mais généralement tous supérieurs à 90 %.

Austin a rendu obligatoires les vaccinations contre le COVID-19 l’année dernière, affirmant que les vaccins étaient essentiels au maintien de la préparation militaire et à la santé de la force. Les chefs militaires ont fait valoir que les troupes ont dû pendant des décennies obtenir jusqu’à 17 vaccins, en particulier ceux qui se déploient à l’étranger.

Le projet de loi obligerait Austin à mettre fin au mandat du vaccin « au plus tard 30 jours » après la promulgation de la loi.

La législation, cependant, ne met pas fin aux exigences relatives aux autres vaccins que les troupes doivent recevoir. Et cela n’interdit pas spécifiquement à l’armée d’empêcher un militaire non vacciné de participer à une mission ou à un déploiement spécifique. On ne sait pas si Austin permettrait au statut de vaccination d’être pris en compte dans ces décisions, ou laisserait aux services et aux commandants le soin de décider.

Presse associée, La presse associée