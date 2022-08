Biden signe un projet de loi sur la concurrence en Chine pour stimuler la production de puces aux États-Unis

[The stream is slated to start at 2:45 p.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Le président Joe Biden s’apprête à promulguer mardi un projet de loi bipartite visant à investir des milliards de dollars dans la fabrication nationale de semi-conducteurs et la recherche scientifique, dans le but de renforcer la compétitivité des États-Unis avec la Chine et d’autres rivaux étrangers.

La signature marque une victoire pour Biden, qui a fait campagne pour atteindre l’autre côté de l’allée et a poussé le Congrès à adopter la législation comme une nécessité pour l’économie et la sécurité nationale américaines.

Le projet de loi, surnommé le Chips and Science Act, comprend plus de 52 milliards de dollars pour les entreprises américaines produisant des puces informatiques, ainsi que des milliards de dollars supplémentaires en crédits d’impôt pour encourager les investissements dans la fabrication de puces. Il fournit également des dizaines de milliards de dollars pour financer la recherche et le développement scientifiques et pour stimuler l’innovation et le développement d’autres technologies américaines.

La Chambre et le Sénat ont adopté le projet de loi la semaine dernière avec un soutien démocrate quasi unanime. Un tiers des sénateurs républicains ont soutenu le projet de loi, y compris le chef de la minorité sénatoriale Mitch McConnell du Kentucky. Deux douzaines de républicains de la Chambre ont également voté pour, bien que d’autres aient retiré leur soutien à la veille du vote final après que les démocrates du Sénat ont dévoilé leur intention d’adopter rapidement un projet de loi de réconciliation partisane sans rapport.

Les démocrates veulent que ce paquet d’impôts et de dépenses, dirigé par le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, DN.Y., et le sénateur Joe Manchin, DW.V., soit soumis à un vote avant que le Congrès ne quitte Washington, DC, pour les vacances d’août . Ils espèrent l’adopter sans avoir besoin de votes républicains au Sénat, où les partis sont divisés à 50-50 et le vice-président Kamala Harris détient le vote décisif.

McConnell avait précédemment averti les démocrates que les législateurs du GOP ne soutiendraient pas le projet de loi sur les semi-conducteurs s’ils continuaient à travailler sur un paquet de réconciliation. Les pourparlers entre Schumer et Manchin sur un tel paquet avaient semblé échouer des semaines plus tôt – mais quelques heures seulement après que le Sénat a voté en faveur de l’adoption de la loi sur les puces et la science, les démocrates ont révélé qu’ils avaient conclu un accord.

Les républicains ont réagi avec colère et le bureau du whip de la minorité de la Chambre a demandé aux membres du GOP dans une note de fin de soirée de s’opposer au projet de loi sur les puces lors du vote jeudi. “Ils ont menti sur la réconciliation”, a déclaré le chef de la minorité à la Chambre, Kevin McCarthy, R-Californie, le matin du vote.