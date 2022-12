Biden signe un projet de loi pour étudier les lacs salés dans l’ouest des États-Unis frappé par la sécheresse

SALT LAKE CITY (AP) – Les scientifiques recevront 25 millions de dollars pour étudier les écosystèmes des lacs salés dans l’ouest américain frappé par la sécheresse, alors que le président Joe Biden a signé mardi une loi allouant les fonds face aux menaces existentielles sans précédent causées par le manque d’eau.

Le financement permet au United States Geological Survey d’étudier l’hydrologie des écosystèmes dans et autour du Grand Lac Salé de l’Utah, du Mono Lake de Californie, du lac Albert de l’Oregon et d’autres lacs salins.

Au milieu d’une sécheresse de plusieurs décennies, moins de fonte des neiges a traversé les rivières qui alimentent les lacs, provoquant le recul des rives et la chute du niveau des lacs.

La baisse du niveau des lacs met en péril les personnes, les animaux et les entreprises qui dépendent du maintien de l’écosystème.

Les lacs servent souvent d’habitats critiques pour les oiseaux migrateurs. La poussière exposée par la baisse des niveaux d’eau peut être projetée dans l’air et avoir des effets dangereux sur la santé des communautés environnantes. Et un nouvel épuisement menace les canaux et les infrastructures dont une industrie minière de plusieurs millions de dollars a besoin pour extraire les sels des lacs.

Dans l’Utah, le Grand Lac Salé s’est rétréci à son point le plus bas de l’histoire enregistrée, menaçant la production économique, l’enneigement, la santé publique et la faune. Les stations de ski s’inquiètent d’un avenir sans neige d’effet lac. Les législateurs de l’État et les responsables locaux du district des eaux se sont engagés à financer et à encourager les efforts de conservation, mais le développement, la croissance démographique et la demande agricole durable continuent de mettre à rude épreuve l’approvisionnement en eau nécessaire à l’entretien du lac.

Dans l’est de la Californie, les responsables de l’État ont considérablement réduit la quantité que Los Angeles peut détourner des ruisseaux et des affluents qui alimentent le lac Mono dans les Sierras orientales. Pendant des années, la baisse du niveau des lacs a rendu l’eau plus salée, mettant en péril les habitats des oiseaux, des poissons et des artémias.

La législation signée mardi établit ce qu’elle appelle un “programme d’évaluation et de surveillance des écosystèmes des lacs salins dans les États du Grand Bassin” pour examiner des variables telles que l’utilisation et la demande d’eau et les “facteurs de stress climatiques”.

Marcelle Shoop, directrice du programme Saline Lakes pour la société Audubon, a déclaré dans un communiqué que le financement compléterait les efforts de conservation existants. “Le Grand Lac Salé et le réseau d’écosystèmes de lacs salins dans l’ouest aride sont confrontés à de très sérieux défis avec des niveaux d’eau de plus en plus bas, mettant en danger les communautés locales et des millions d’oiseaux migrateurs”, a-t-elle déclaré.

Bien que les parrains de la législation – sénateurs et membres du Congrès de tout l’Ouest – aient loué l’effort et déclaré qu’ils espéraient que les études éclaireraient les solutions, le programme n’impose aucune mesure de conservation ni n’institue de nouvelles directives de gestion de l’eau.

“Ces écosystèmes doivent être protégés, mais nous ne pouvons pas le faire sans données suffisantes”, a déclaré le sénateur de l’Oregon Jeff Merkley, parrain du projet de loi, dans un communiqué.

Le projet de loi ajoute aux 40 millions de dollars que les législateurs de l’Utah ont alloués au Grand Lac Salé pour les programmes d’amélioration des bassins versants cette année et complète 10 millions de dollars en financement du Corps des ingénieurs de l’armée pour les lacs salins adoptés dans le cadre d’un projet de loi sur les dépenses de défense.

Sam Metz, Associated Press