Biden signe un projet de loi pour aider les vétérans exposés aux foyers de combustion toxiques

WASHINGTON – Le président Biden a promulgué mercredi un projet de loi qui étend les prestations médicales aux anciens combattants qui ont été exposés à des toxines provenant de la combustion de fosses de déchets sur des bases militaires, mettant fin à une quête de soutien de plusieurs années par les anciens combattants et leurs familles.

La question est profondément personnelle pour le président, qui a longtemps émis l’hypothèse que son fils Beau avait développé un cancer du cerveau en raison d’une exposition à des foyers de combustion lorsqu’il a servi en Irak en tant que membre de la Garde nationale du Delaware. Avant de signer la législation, M. Biden a décrit les effets persistants des expositions.

“De la fumée toxique, épaisse de poisons, se propageant dans l’air et dans les poumons de nos troupes”, a-t-il déclaré. “Quand ils sont rentrés chez eux, bon nombre des guerriers les plus aptes et les meilleurs que nous avons envoyés à la guerre n’étaient pas les mêmes. Maux de tête, engourdissements, étourdissements, cancer. Mon fils, Beau, était l’un d’entre eux.