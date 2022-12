Biden signe un projet de loi évitant la grève des cheminots malgré le manque de congés de maladie payés

Le président américain Joe Biden prend la parole lors d’une cérémonie de signature de projet de loi où le président signe “The Inflation Reduction Act of 2022” dans la salle à manger d’État de la Maison Blanche à Washington, États-Unis, le 16 août 2022.

Le président Joe Biden a signé un projet de loi rendant illégale une grève des chemins de fer, empêchant les travailleurs de quitter leur travail des semaines avant la période des fêtes.

Après que son administration ait aidé aux négociations pendant des mois et que les parties soient parvenues à un accord de principe en septembre, les pourparlers ont finalement été bloqués et les cheminots ont menacé de faire grève. Biden a alors demandé au Congrès d’intervenir, et le Sénat a adopté jeudi un projet de loi rendant une grève illégale.

L’accord initial négocié par l’administration Biden a été accepté par tous les syndicats des chemins de fer sauf quatre, qui attendaient des jours de congé de maladie payés garantis. Les syndicats opposés, cependant, représentent la majorité des cheminots. Les travailleurs et les entreprises avaient jusqu’au 9 décembre pour parvenir à un accord avant de s’engager à faire grève, ce qui, selon l’industrie, coûterait à l’économie américaine 2 milliards de dollars par jour.

Une grève des cheminots si près de la saison des fêtes – et dans une période de forte inflation – pourrait potentiellement dévaster l’économie. Biden a insisté pour que le Congrès envoie la législation à son bureau d’ici samedi. Sans accord, le mouvement ferroviaire de certaines marchandises devait être réduit dès ce week-end en préparation de la grève.

Les transporteurs ferroviaires commencent à se préparer à une grève sept jours à l’avance, conformément aux mesures de sécurité fédérales. Les transporteurs commencent à prioriser la sécurisation et le déplacement des matières sensibles telles que le chlore pour l’eau potable et les matières dangereuses.

Quatre-vingt-seize heures avant une date de grève, les produits chimiques ne sont plus transportés. L’American Chemistry Council a constaté une baisse de 1 975 wagons d’expéditions de produits chimiques au cours de la semaine du 10 septembre, lorsque les chemins de fer ont cessé d’accepter les expéditions en raison de la menace précédente d’une grève des chemins de fer.

Les quatre principaux chemins de fer transportent également généralement plus de 80% du trafic de fret agricole, selon la National Grain and Feed Association.

Le Congrès a le pouvoir de réglementer le commerce interétatique en vertu de l’article 1, section 8 de la Constitution, et la Cour suprême a statué qu’il peut utiliser ce pouvoir pour intervenir dans les différends des travailleurs ferroviaires susceptibles d’affecter le commerce entre les États. Une loi presque centenaire, la Railway Labour Act de 1926, donne au président le pouvoir d’intervenir également dans les situations où une grève des chemins de fer pourrait affecter de manière significative les transports essentiels. La loi a été invoquée 18 fois depuis sa promulgation.

La Chambre a approuvé mercredi une mesure distincte qui aurait ajouté sept jours de congé de maladie payé au contrat au lieu d’un seul. Cette mesure a été rejetée lors du vote du Sénat.

La situation a mis le “syndicat Joe” Biden dans une position difficile. Biden a déclaré jeudi qu’il soutenait les syndicats autant que jamais, mais en tant que président des États-Unis, plutôt qu’un seul sénateur du Delaware, c’était son travail de veiller sur tous les Américains. Il a dit qu’il était depuis longtemps un partisan des congés de maladie payés et qu’il travaillerait toujours pour en faire un droit pour tous les travailleurs, pas seulement pour les cheminots.

L’accord initial négocié par la Maison Blanche accorderait aux cheminots une augmentation de salaire de 24% sur cinq ans de 2020 à 2024, des paiements immédiats en moyenne de 11 000 $ lors de la ratification. En vertu de l’accord, les travailleurs recevraient un jour de congé payé supplémentaire et la promesse qu’ils pourraient assister à des rendez-vous médicaux sans pénalité.

Les travailleurs, cependant, ont hésité devant le manque de congés de maladie payés, car en vertu de l’accord, ils devraient utiliser des congés non payés pour des rendez-vous médicaux.

Les dirigeants syndicaux ont déclaré à CNBC qu’ils se souviendraient de qui s’était rangé contre eux lors des prochaines élections. Le soutien des syndicats a été essentiel pour former la coalition finalement gagnante de Biden aux élections de 2020.

“Nos membres vont soutenir quiconque se tient à leurs côtés”, a déclaré Tony Cardwell, président de la division des employés de la Fraternité de l’entretien des voies. “Il semble que les démocrates se tiennent aux côtés de nos membres et s’assurent que nos membres bénéficient d’un congé de maladie. Si tel est le cas, nous le ferons. Si les républicains sont assez audacieux pour se retirer, se tenir aux côtés des travailleurs, se tenir aux côtés des cols bleus, et voter avec nos membres, alors il est probable qu’ils puissent également gagner des votes.”