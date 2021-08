Biden signe un projet de loi attribuant des médailles d’or du Congrès aux officiers du 6 janvier

Les médailles seront exposées à quatre endroits : le siège de la police du Capitole, le département de la police métropolitaine, le Capitole des États-Unis et le Smithsonian Institute.

« Alors que l’attaque contre nos valeurs et nos votes a choqué et attristé la nation, notre démocratie a survécu », a déclaré Biden.

WASHINGTON – Le président Joe Biden a déclaré qu’il s’agissait d’un « moment doux-amer » avant de signer un projet de loi pour décerner des médailles d’or du Congrès aux officiers qui ont défendu le Capitole le 6 janvier, quelques jours après que les responsables du district de Columbia ont annoncé que deux policiers qui ont répondu à l’attaque ont pris leur propres vies.

La médaille d’or du Congrès, l’une des plus hautes distinctions civiles, a été décernée à la police du Capitole des États-Unis, à la police métropolitaine de Washington, DC et à d’autres membres des forces de l’ordre lors d’une cérémonie à la Roseraie de la Maison Blanche, au cours de laquelle Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont prononcé une allocution. .

« Alors que l’attaque contre nos valeurs et nos votes a choqué et attristé la nation, notre démocratie a survécu », a déclaré Biden devant un public composé de membres des forces de l’ordre, de législateurs et de familles de policiers décédés. « La vérité a vaincu les mensonges. Nous l’avons surmonté. Et c’est grâce aux femmes et aux hommes de la police du Capitole des États-Unis, du département de la police métropolitaine de Washington, DC et d’autres responsables de l’application des lois que nous honorons aujourd’hui. »

La signature de Biden est intervenue après que le Sénat a voté à l’unanimité mardi pour attribuer les médailles. Le projet de loi a été autorisé à la Chambre en juin avec un vote final de 406-21. Les 21 voix provenaient de républicains, soulignant les tensions partisanes sur ce qui s’est déroulé pendant l’attaque.

« L’Amérique vous doit une dette que nous ne pourrons jamais rembourser entièrement. Mais je sais que recevoir ce prix est doux-amer », a déclaré Biden en se souvenant des plus de 140 officiers qui ont été blessés alors qu’une foule violente de partisans de l’ancien président Donald Trump a pris d’assaut le Capitole en une tentative d’arrêter la certification de la victoire électorale de Biden.

Plus tôt cette semaine, le département de la police métropolitaine a annoncé que l’officier Gunther Hashida, un vétéran de 18 ans dans la force, avait été retrouvé mort à sa résidence jeudi dernier. Quelques heures plus tard, le département a confirmé que Kyle DeFreytag s’était suicidé à la mi-juillet, portant à quatre le nombre total d’officiers qui se sont suicidés à la suite de l’émeute.

La présidente de la commission du Règlement du Sénat, Amy Klobuchar, dans le Minnesota, a qualifié la signature du projet de loi par le président de « une étape importante pour reconnaître leur patriotisme et leur sacrifice alors que nous travaillons à faire avancer notre démocratie ».

« Le 6 janvier, les forces de l’ordre de première ligne ont agi héroïquement dans des circonstances inimaginables. Ils ont défendu non seulement le Capitole, mais notre démocratie elle-même », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

Contribution : Joey Garrison