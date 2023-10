Le président Joe Biden a signé lundi un vaste décret sur l’intelligence artificielle, ouvrant la voie à certaines réglementations industrielles et à un financement permettant au gouvernement américain d’investir davantage dans la technologie.

L’ordre est vaste et ses objectifs vont des droits civils et des réglementations industrielles à une vague d’embauches gouvernementales.

Lors d’un appel aux médias annonçant l’ordre dimanche, un haut responsable de la Maison Blanche, qui a demandé à ne pas être nommé dans le cadre des termes de l’appel, a déclaré que l’IA avait tellement de facettes qu’une réglementation efficace devait ratisser large.

“La politique en matière d’IA, c’est comme courir dans un décathlon, et il y a 10 événements différents ici”, a déclaré le responsable.

« Et nous n’avons pas le luxe de choisir simplement « nous allons juste faire de la sécurité » ou « nous allons juste faire de l’équité » ou « nous allons juste faire de la confidentialité ». Vous devez faire toutes ces choses.

Le responsable a également appelé à une « législation bipartite significative » pour faire progresser davantage les intérêts du pays en matière d’IA. Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, DN.Y., a tenu un forum privé en septembre avec les dirigeants de l’industrie, mais n’a pas encore introduit de législation significative sur l’IA.

Une partie de cette commande s’appuie sur un précédent accord non contraignant conclu en juillet par sept des plus grandes entreprises technologiques américaines développant l’IA, comme l’embauche d’experts externes pour sonder les faiblesses de leurs systèmes et le partage de leurs conclusions critiques.

L’ordonnance s’appuie sur la loi sur la production de défense pour obliger légalement ces entreprises à partager les résultats des tests de sécurité avec le gouvernement fédéral.

Il charge également le ministère du Commerce de créer des conseils sur le « filigrane » du contenu de l’IA afin d’indiquer clairement que les vidéos deepfakes ou les essais générés par ChatGPT n’ont pas été créés par des humains.

L’ordonnance ajoute un financement pour de nouvelles recherches sur l’IA et une augmentation fédérale du recrutement en IA. La Maison Blanche a lancé un site Web correspondant pour connecter les demandeurs d’emploi aux emplois gouvernementaux d’IA : AI.gov.

Fei-Fei Li, codirecteur de l’Institut d’intelligence artificielle centrée sur l’humain de Stanford, a déclaré dans une interview que le financement gouvernemental est crucial pour que l’IA puisse résoudre les problèmes humains majeurs.

“Le secteur public offre une opportunité unique en termes de données et de talents interdisciplinaires pour guérir le cancer, guérir les maladies rares, cartographier la biodiversité à l’échelle mondiale, comprendre et prédire les incendies de forêt, trouver des solutions climatiques, dynamiser nos enseignants”, a déclaré Li. dit. « Le secteur public peut faire tellement de choses, mais tout cela est actuellement réduit à néant parce que nous manquons cruellement de ressources. »

Sarah Myers West, directrice générale de l’AI Now Institute, un groupe à but non lucratif axé sur les effets de la technologie sur la société, a félicité Biden pour avoir inclus les préoccupations sociales et éthiques dans l’ordre.

“C’est formidable de voir la Maison Blanche donner le ton sur les questions qui comptent le plus pour le public : le travail, les droits civiques, la protection de la vie privée, la promotion de la concurrence”, a déclaré Myers West par SMS. “Cela montre qu’il est impossible de faire face aux risques futurs de l’IA sans gérer le présent de manière adéquate.”

« La clé pour l’avenir sera d’assurer une application stricte alors que les entreprises tentent de donner le ton en matière d’autoréglementation : l’industrie ne peut pas être laissée diriger le débat sur la manière de traiter de manière adéquate les effets de l’IA sur le grand public », a-t-elle déclaré.