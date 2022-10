Biden signe un décret exécutif sécurisant l’avenir des transferts de données entre les États-Unis et l’UE

Dans une victoire pour Meta et d’autres géants américains de la technologie, le président Joe Biden a signé un décret exécutif finaliser un nouvel accord avec l’UE vendredi. Cette décision marque la dernière étape dans la sécurisation de l’avenir des flux de données entre les États-Unis et l’Europe.

Le nouveau mécanisme de protection de la vie privée est conçu pour remplacer un système précédent qui permettait aux données privées des Européens de circuler vers les États-Unis, mais qui était jugé illégal par le plus haut tribunal d’Europe en 2020. Le tribunal a estimé que l’accord en place entre les superpuissances laissait trop de latitude aux agences de renseignement américaines pour espionner les données personnelles des citoyens européens.

Privacy Shield 2.0 cherche à résoudre ce problème en mettant en œuvre “de nouvelles garanties pour garantir que les activités de renseignement électromagnétique sont nécessaires et proportionnées à la poursuite d’objectifs de sécurité nationale définis”. Il comprend également une disposition permettant aux citoyens de l’UE de demander réparation auprès d’un tribunal de révision indépendant de la protection des données.

Le nouvel accord est essentiel pour les opérations quotidiennes des entreprises technologiques, y compris des géants tels que Google et Meta, qui dépendent de la capacité de transférer des données entre l’Europe et les États-Unis pour fonctionner correctement. Devant les États-Unis et l’UE acceptant provisoirement le nouvel accord en marsMeta a menacé que sans un nouveau mécanisme en place il pourrait être contraint de se retirer de l’Europe.

Le président des affaires mondiales de Meta, Nick Clegg, a salué la signature du décret exécutif vendredi. “L’UE et les États-Unis partagent des valeurs communes”, a-t-il déclaré dans un message sur Twitter. “Nous nous félicitons de cette mise à jour de la loi américaine qui contribuera à préserver l’internet ouvert et à garder les familles, les entreprises et les communautés connectées, où qu’elles se trouvent dans le monde.”

Max Schrems, l’avocat et militant autrichien qui a initialement intenté une action contre Facebook qui a abouti à l’invalidation par le tribunal de Privacy Shield et de son prédécesseur, Safe Harbor, a déclaré qu’il s’attend à ce que le tribunal trouve des problèmes similaires avec le nouvel accord.

“L’UE et les États-Unis sont désormais d’accord sur l’utilisation du mot” proportionné “mais semblent être en désaccord sur sa signification”, a déclaré Schrems. dans un rapport. “La Commission européenne ferme à nouveau les yeux sur la législation américaine, pour permettre de continuer à espionner les Européens.”

La prochaine étape consiste à envoyer le décret à l’UE pour approbation, avec un pacte final qui devrait être publié au printemps 2023.