Biden signe plus d’armes pour l’Ukraine

Les États-Unis ont autorisé une aide supplémentaire de 550 millions de dollars à Kiev, y compris davantage de roquettes pour ses lanceurs HIMARS précédemment expédiés

Le président américain Joe Biden a commandé 550 millions de dollars supplémentaires de livraisons d’armes à l’Ukraine, en grande partie pour réapprovisionner les munitions des lance-roquettes HIMARS que Kiev a présentés comme un “changeur de jeu” dans son conflit avec la Russie.

La dernière série d’armes pour l’Ukraine a été approuvée sous le soi-disant de Biden “autorité de prélèvement” Vendredi, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, John Kirby, a déclaré aux journalistes lors d’un briefing à la Maison Blanche. Le nouveau programme d’aide comprendra des obus pour les lanceurs du système de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) et des obus d’artillerie de 155 millimètres.

Les hauts responsables de l’administration Biden – dont le secrétaire d’État Anthony Blinken, le président des chefs d’état-major interarmées Mark Milley et le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan – se sont entretenus avec leurs homologues ukrainiens plus tôt vendredi pour les informer de la dernière approbation d’aide, a déclaré Kirby.

Depuis le début de l’offensive militaire russe contre l’Ukraine en février, Biden a autorisé 17 programmes d’aide à Kiev sous son autorité de retrait. Ces approbations représentent plus de 8 milliards de dollars d’expéditions d’armes. Le Congrès a approuvé une nouvelle aide globale de 40 milliards de dollars à l’Ukraine en mai après avoir précédemment fourni 13,6 milliards de dollars.

Les responsables russes ont accusé Washington de pomper des lanceurs HIMARS et d’autres armes en Ukraine pour prolonger le plus longtemps possible le conflit sanglant dans l’ancienne république soviétique. Le ministre ukrainien de la Défense, Alexey Reznikov, a affirmé que les lance-roquettes fabriqués aux États-Unis avaient fait une énorme différence sur le champ de bataille, mais les forces russes ont continué à faire des gains dans la région du Donbass.

Les forces aérospatiales russes ont détruit la semaine dernière plus de 100 roquettes HIMARS lors d’une frappe contre un dépôt de munitions dans la région de Dnepropetrovsk, a annoncé mercredi le ministère russe de la Défense. Moscou avait précédemment affirmé avoir détruit quatre des 16 lanceurs HIMARS que les États-Unis avaient envoyés en Ukraine. Chaque fusée pour le système coûterait environ 150 000 $.