Biden signe le projet de loi sur le climat et la santé alors que d’autres objectifs économiques demeurent

« Le projet de loi que je suis sur le point de signer ne concerne pas seulement aujourd’hui ; il s’agit de demain. Il s’agit d’apporter progrès et prospérité aux familles américaines », a déclaré M. Biden.

Les responsables de l’administration affirment que M. Biden a adopté beaucoup plus de son programme économique qu’ils n’auraient pu l’espérer, étant donné l’opposition républicaine à une grande partie de son programme sur les impôts et les dépenses et les majorités démocrates très minces à la Chambre et au Sénat. Ses victoires incluent un plan de sauvetage économique de 1,9 billion de dollars l’année dernière conçu pour aider les travailleurs et les entreprises à traverser la pandémie et une paire de projets de loi bipartites visant à la compétitivité américaine : un projet de loi d’infrastructure de 1 billion de dollars et 280 milliards de dollars de dépenses pour stimuler la fabrication nationale de semi-conducteurs et contrer la Chine.

Mais il est peu contesté que M. Biden n’a pas été en mesure de persuader les législateurs de suivre l’un de ses plus grands objectifs économiques : investir dans les travailleurs, les familles, les étudiants et d’autres personnes.

Les deux parties de l’équation – moderniser l’épine dorsale physique de l’économie et autonomiser ses travailleurs – sont cruciales pour la vision de M. Biden sur la façon dont un gouvernement fédéral plus affirmé peut accélérer la croissance économique et garantir que son butin est largement partagé.