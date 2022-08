Biden signe la loi CHIPS, envoyant 53 milliards de dollars aux fabricants de puces américains

Le président Joe Biden a promulgué la loi CHIPS and Science Act mardi matin, envoyer 52,7 milliards de dollars aux fabricants de processeurs au cours des cinq prochaines années dans le but d’aider les États-Unis à récupérer leurs prouesses dans l’industrie des semi-conducteurs.

La législation a déjà encouragé le concepteur de puces pour smartphones Qualcomm à dépenser 4,2 milliards de dollars avec le fabricant de puces GlobalFoundries pour construire des processeurs à New York, le La Maison Blanche a déclaré dans une fiche d’information publié mardi. Et Micron investira 40 milliards de dollars dans la capacité de fabrication de puces mémoire, a déclaré la Maison Blanche, une décision qui pourrait faire passer la part américaine de la fabrication de puces mémoire de 2% à 10%.

“Le CHIPS and Science Act dynamise nos efforts pour fabriquer des semi-conducteurs ici en Amérique”, a déclaré Biden dans un discours mardi au Rose Garden de la Maison Blanche. “L’Amérique a inventé le semi-conducteur, et cette loi le ramène à la maison.”

Il en coûte des milliards de dollars pour construire de nouveaux installations de fabrication de puces, appelées fabs. La loi CHIPS fera perdre environ 3 milliards de dollars à une usine de pointe de 10 milliards de dollars, a déclaré Intel, qui investit plus de 40 milliards de dollars dans des usines nouvelles et modernisées en Arizona, en Ohio, au Nouveau-Mexique et en Oregon, et devrait être l’une des plus grandes. les bénéficiaires.

Les usines américaines fabriquaient 37 % des processeurs en 1990, mais c’est tombé à 12%, selon la Semiconductor Industry Association. La loi CHIPS est conçue pour inverser cette tendance, en renforçant une industrie essentielle pour les véhicules électriques, les ordinateurs portables, les systèmes d’armes, les machines à laver, les jouets et à peu près tout ce qui utilise de l’électricité avec une prise ou une batterie.

La loi est apparue après qu’une pénurie de puces ait clairement montré à quel point les industries américaines et l’armée américaine dépendent désormais de processeurs fabriqués à l’étranger. Alors qu’Intel, un incontournable de la Silicon Valley, a eu du mal à progresser au cours de la dernière décennie, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) à Taïwan et Samsung en Corée du Sud ont pris les devants. La Chine, désireuse de favoriser une industrie de fabrication de puces native, a subventionné ses propres rivaux comme Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC).

Cette pénurie de puces a frustré les consommateurs désireux de faire tourner les consoles de jeux PlayStation 5 pendant la pandémie de COVID et a fermé les usines automobiles américaines alors que la fabrication de composants électroniques cruciaux bloquait. La pénurie a également fourni une mesure de soutien bipartisan rare à la loi CHIPS, qui a été adoptée avec un vote de 243 contre 187 à la Chambre des représentants et un vote de 64 contre 33 au Sénat fin juillet.

Le déclin de la fabrication de puces aux États-Unis s’accompagne d’inquiétudes géopolitiques. La Chine revendique Taïwan comme son propre territoire et se bat avec des exercices militaires depuis que Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, s’est rendue à Taïwan la semaine dernière. L’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’arrêt subséquent des importations de produits de haute technologie montrent également à quel point un pays sans sa propre industrie peut devenir vulnérable.

RK Anand, chef de produit chez Automotive AI Chip Designer Reconnaître et un cadre de longue date de la Silicon Valley, expose le problème. L’un de ses premiers employeurs, le fabricant d’équipements réseau Juniper Networks, s’est appuyé sur IBM pour fabriquer ses puces. Mais alors que Big Blue a pris du retard, Juniper a transféré la fabrication à TSMC pour suivre des rivaux comme Cisco, a déclaré Anand. IBM a finalement quitté complètement l’activité de fabrication de puces.

“Au cours des 20 dernières années, il a été décevant que nous ayons abandonné ce leadership”, a déclaré Anand. « Nous ferions mieux de nous en remettre.

Les subventions gouvernementales massives sont contraires à l’éthique du marché libre qui prévaut généralement aux États-Unis, mais les alliés du CHIPS Act soutiennent qu’elles sont nécessaires pour concurrencer les subventions en Corée du Sud, en Chine et à Taïwan.

Les entreprises et les consommateurs ne devraient pas s’attendre à un soulagement immédiat de la loi CHIPS. D’une part, il faut des années pour construire une nouvelle usine, donc la nouvelle capacité n’arrivera pas tout de suite.

D’autre part, de nombreux processeurs qui ont des produits bloqués sont construits avec une technologie de fabrication de puces plus ancienne et moins avancée. Les fabricants de puces sont généralement plus désireux d’investir à la place dans des méthodes de pointe qui fabriquent des puces haut de gamme comme celles qui alimentent les iPhones Apple, les accélérateurs graphiques Nvidia et les centres de données Amazon.

Acteurs de l’industrie des puces acclamé la loi. La Estimations de la Semiconductor Industry Association qu’il créera des milliers d’emplois et rendra les chaînes d’approvisionnement plus résilientes pour les clients industriels et militaires qui dépendent des transformateurs. Le Conseil de l’industrie des technologies de l’information, dont les membres comprennent des dizaines d’entreprises technologiquesa inclus la loi CHIPS en tant que priorité politique absolue. C’est maintenant le travail du département du commerce d’approuver rapidement les applications de la loi CHIPS afin que l’argent puisse circuler, le ITI a déclaré dans un communiqué Mardi.

En vertu de la loi, les entreprises qui reçoivent les subventions ne peuvent pas les utiliser pour le paiement de dividendes ou le rachat d’actions, a déclaré Biden.

La loi CHIPS comprend 39 milliards de dollars en incitations à la fabrication. Sur ces 2 milliards de dollars, il s’agit des puces d’ancienne génération dont ont besoin les constructeurs automobiles et les fabricants d’équipements militaires. Il comprend également 13,2 milliards de dollars pour stimuler la recherche et le développement et améliorer la formation des travailleurs.

Le titre complet de la législation — le CHIPS et la loi scientifiqueavec CHIPS pour créer des incitations utiles à la production de semi-conducteurs – est ainsi nommé parce que les 53,7 milliards de dollars de fonds de l’industrie des semi-conducteurs font partie d’une loi plus vaste de 280 milliards de dollars qui finance également la recherche fondamentale et appliquée à la National Science Foundation, au National Institute of Standards and Département de la technologie et du commerce.

Les subventions à la fabrication de puces et le financement de la recherche « cultiveront les centres technologiques de demain, stimulant de nouvelles innovations et technologies ici même chez nous », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un démocrate de New York, qui devrait bénéficier des investissements de GlobalFoundries et d’autres fabricants de puces. fabricants.