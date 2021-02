WASHINGTON – Le président Biden a ordonné jeudi la fin des ventes d’armes et autre soutien à l’Arabie saoudite pour une guerre au Yémen qu’il a qualifiée de «catastrophe humanitaire et stratégique» et a déclaré que les États-Unis ne «se retourneraient plus face à Les actions agressives de la Russie. » L’annonce était le signal le plus clair que M. Biden a donné de son intention d’inverser la façon dont le président Donald J.Trump a traité deux des questions les plus difficiles de la politique étrangère américaine. M. Trump a régulièrement rejeté les appels à contenir les Saoudiens pour les bombardements aveugles qu’ils ont commis dans leur intervention dans la guerre civile au Yémen ainsi que pour le meurtre d’un journaliste dissident, Jamal Khashoggi, au motif que les ventes d’armes américaines à Riyad «crée des centaines de milliers d’emplois» aux États-Unis. Et il a rejeté à plusieurs reprises les preuves de l’ingérence du président russe Vladimir V. Poutine dans les élections américaines et le rôle de la Russie dans un piratage très sophistiqué du gouvernement américain. Les dirigeants saoudiens savaient que le mouvement allait arriver. M. Biden avait promis de cesser de leur vendre des armes pendant la campagne présidentielle, et cela fait suite à l’annonce de la nouvelle administration le mois dernier qu’elle suspendait la vente de 478 millions de dollars de munitions à guidage de précision à l’Arabie saoudite, un transfert approuvé par le département d’État Décembre malgré de fortes objections au Congrès. L’administration a également annoncé un examen des principales ventes d’armes américaines aux Émirats arabes unis.

Mais l’ordre de M. Biden jeudi est allé plus loin, semblant également cesser de fournir aux Saoudiens des données de ciblage et un soutien logistique. Ce n’était pas seulement un rejet de la politique de l’administration Trump, mais un renversement du soutien américain à l’effort saoudien qui datait de l’administration Obama – et que M. Biden et son nouveau secrétaire d’État, Antony J. Peu de temps après que les forces houthies alliées à l’Iran ont pris le contrôle de la capitale du Yémen, Sana, à l’automne 2014, les Saoudiens et leurs alliés du golfe ont lancé des frappes aériennes puis ont acheté des milliards de dollars d’armes américaines, dans le but d’évincer les rebelles houthis du nord du Yémen. Le président Barack Obama a donné la guerre son approbation qualifiée, en partie pour apaiser la colère saoudienne face à l’accord sur le nucléaire iranien en 2015. Deux ans plus tard, M. Trump a doublé, embrassant le prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane, malgré les preuves croissantes que les empreintes digitales américaines – et les munitions de fabrication américaine – étaient toutes sur la mort de civils dans la guerre civile brutale, qui a contribué à créer la plus grande crise humanitaire au monde et une famine qui ravage le pays. Maintenant, M. Biden ne fait plus valoir que le soutien américain contribuait à amener la guerre à une conclusion qui arrêterait la mort de civils. Son objectif est de forcer les Saoudiens à trouver une solution diplomatique et il a nommé un diplomate de longue date, Timothy Lenderking, pour agir en tant qu’envoyé spécial pour négocier un règlement. «Cette guerre doit prendre fin», a déclaré jeudi M. Biden au département d’État, dans son premier grand discours de politique étrangère depuis son entrée en fonction. Il a déclaré que le discours visait à «envoyer un message clair au monde: l’Amérique est de retour».

Mais M. Biden a également précisé que s’il cherchait à forcer les Saoudiens à faire face à l’énorme bilan humain de leur intervention au Yémen, il ne les laissait pas seuls face à un Iran hostile. Il a déclaré qu’il continuerait à vendre à l’Arabie saoudite des armes défensives conçues pour se protéger contre les missiles, les drones et les cyberattaques de Téhéran. «Nous allons continuer à soutenir et à aider l’Arabie saoudite à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale et son peuple», a déclaré le président. Il n’a rien dit sur les possibilités d’imposer des sanctions au prince héritier pour son implication dans le meurtre de Khashoggi, bien que le directeur du renseignement national de M. Biden, Avril D.Haines, ait déclaré qu’elle prévoyait de déclassifier les renseignements sur le meurtre. Dans un autre renversement de la politique de l’ère Trump, M. Biden a également annoncé qu’il «arrêtait tout retrait de troupes prévu d’Allemagne», mettant fin à l’ordre de M. Trump de redéployer 12 000 soldats stationnés en Allemagne. Les experts en sécurité nationale des deux parties avaient qualifié cet ordre de myopie, affirmant qu’il était enraciné dans l’aversion de M. Trump pour la chancelière Angela Merkel et sa détermination à forcer les pays de l’OTAN à payer plus pour leurs propres défenses, quels que soient les coûts stratégiques pour les États-Unis. . Le nouveau Washington Actualisé 4 février 2021 à 17 h 23 HE Le Comité sénatorial du renseignement examinera les extrémistes anti-gouvernementaux.

Romney propose des paiements mensuels aux parents pour lutter contre la pauvreté des enfants. Mais stratégiquement, c’est l’avertissement de M. Biden à Moscou qui pourrait, à long terme, en dire plus sur la réorientation de la politique étrangère américaine que sur la décision de limiter la capacité de l’Arabie saoudite à poursuivre une guerre régionale. Il est le premier président depuis la chute de l’Union soviétique à avoir décidé de ne pas tenter une «réinitialisation» avec la Russie, annonçant plutôt ce qui équivaut à une nouvelle stratégie de dissuasion, sinon d’endiguement. M. Biden a durci son vœu de répondre aux efforts russes pour perturber la démocratie américaine et au piratage de SolarWinds, une vaste intrusion dans le gouvernement américain et les réseaux privés dont les dimensions sont encore un mystère. Il a déclaré que lors d’un appel avec M. Poutine la semaine dernière, il avait dit au dirigeant russe «d’une manière très différente de celle de mon prédécesseur, que les jours où les États-Unis se retournaient face aux actions agressives de la Russie – interférant avec nos élections, les cyberattaques, empoisonnant ses citoyens, sont terminées. M. Biden a appelé Moscou à libérer le dissident emprisonné Aleksei A. Navalny, ajoutant: «Nous n’hésiterons pas à augmenter le coût pour la Russie.» Mais il n’a pas précisé comment il accomplirait cela, et ses options peuvent être limitées. Alors que le président a fait allusion à une réponse «en nature» à la cyberattaque, cela pourrait déclencher une vague d’escalade qui préoccupe de nombreux responsables américains.

L’annonce de M. Biden est intervenue un jour après que les États-Unis et la Russie ont officiellement approuvé la prolongation de cinq ans du nouveau START, le dernier traité sur les armes nucléaires entre les deux pays. M. Trump avait insisté sur des amendements, mais M. Biden a conclu qu’il était plus sage de retirer une éventuelle course aux armements nucléaires à un moment de concurrence accrue dans d’autres arènes. Il a déclaré que des alliances solides étaient essentielles pour dissuader Moscou, ainsi que «les ambitions croissantes de la Chine de rivaliser avec les États-Unis». Et les collaborateurs de M. Biden admettent que c’est une Chine puissante, émergente et technologiquement sophistiquée, et non une Russie en déclin et perturbatrice, qui constitue une menace plus profonde à long terme. Mais le président a passé peu de temps sur la Chine dans son discours, une reconnaissance que son administration passera des mois à essayer de reformuler son approche de Pékin.

M. Biden a commencé sa visite au département d’État par un entretien avec une nouvelle classe de 165 jeunes diplomates – un afflux annuel de talents qui a été suspendu la première année de M. Trump – en promettant de reconstruire «le muscle des alliances démocratiques qui se sont atrophiées. ces dernières années de négligence et, je dirais, d’abus. Son choix de lieu était délibéré: son prédécesseur a préféré visiter le Pentagone et la CIA, symboles du hard power américain, selon M. Trump. M. Biden, qui a passé des décennies au Sénat au sein de la commission des relations extérieures, a fait du siège de la diplomatie américaine son premier arrêt, disant à ses 70 000 employés: «Je vais vous soutenir». Ces diplomates ont trouvé le soutien américain aux Saoudiens de plus en plus difficile à défendre. Lorsque des avions de combat saoudiens F-15 ont décollé d’une base aérienne du sud de l’Arabie saoudite pour un bombardement au-dessus du Yémen, ce n’était pas seulement un avion et des bombes qui étaient américains. Les mécaniciens américains ont entretenu le jet et effectué des réparations au sol. Les techniciens américains ont mis à niveau le logiciel de ciblage et d’autres technologies classifiées, que les Saoudiens n’étaient pas autorisés à toucher. Le pilote avait probablement été formé par l’US Air Force. Dans une salle d’opérations aériennes de la capitale, Riyad, des commandants saoudiens se sont assis près de responsables militaires américains qui ont fourni des renseignements et des conseils tactiques, visant principalement à empêcher les Saoudiens de tuer des civils yéménites.