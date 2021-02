Biden signale le feu vert pour une étude sur les réparations alors que le projet de loi de presse du Congrès examine l’esclavage et la discrimination de 1619 à aujourd’hui

La Maison Blanche a confirmé le soutien du président Joe Biden à l’étude des réparations, stimulant une poussée au Congrès pour rechercher des «remèdes appropriés» pour l’esclavage et la discrimination contre les Noirs américains de 1619 à aujourd’hui.

Biden « Serait certainement en faveur d’une étude des réparations » et le «Impacts continus de l’esclavage», L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré aux journalistes lors d’un briefing mercredi. «Il continue de démontrer son engagement à prendre des mesures globales pour lutter contre le racisme systémique qui persiste aujourd’hui», et l’étude des réparations en fait partie «Pangouvernementale» approche, a-t-elle ajouté.

Jen Psaki: "[President Biden] appuierait certainement une étude des réparations. Nous comprenons que nous n’avons pas besoin d’une étude pour agir dès maintenant sur le racisme systémique. Il veut donc agir au sein de son propre gouvernement en attendant." pic.twitter.com/Fjlqhxr5ab – La Colline (@thehill) 17 février 2021

La déclaration est intervenue alors qu’un sous-comité de la Chambre débattait d’un projet de loi qui financerait une étude de «L’esclavage et la discrimination dans les colonies et aux États-Unis de 1619 à nos jours et recommander des recours appropriés», y compris d’éventuelles réparations aux Noirs. La représentante Sheila Jackson Lee (D-Texas), membre du Congressional Black Caucus, a réintroduit le projet de loi en janvier.

Les derniers progrès dans la demande de réparations marquent un changement au sein du Parti démocrate, après que des dirigeants tels que l’ancien président Barack Obama, la candidate à la présidentielle de 2016 Hillary Clinton et le sénateur Bernie Sanders (D-Vermont) ont refusé d’approuver un tel programme. Mais avec la politique identitaire devenant encore plus une force motrice dans la stratégie de campagne démocrate, les réparations sont devenues un problème sérieux lors des élections primaires du parti.

Biden ne s’engagerait pas dans la campagne électorale à financer des réparations, mais il a signalé son soutien à l’étude de l’idée. Il a dit au Washington Post que «Il ne peut y avoir de réalisation du rêve américain sans s’attaquer au péché originel de l’esclavage.» Les démocrates contrôlant également la Chambre et le Sénat, l’étude pourrait enfin avoir une chance d’aller de l’avant après avoir été proposée pendant des décennies.

La poussée politique est si intense que CNN a rapporté mardi une étude de la Harvard Medical School affirmant que les réparations auraient pu réduire les décès de Covid-19 parmi les Noirs.

Les réparations pour l’esclavage auraient pu réduire la transmission de Covid-19 et les décès aux États-Unis, selon une étude de Harvard –@CNN #Le mois de l’histoire noire toute la vie https://t.co/TBIjwdiI1t – Nina Turner (@ninaturner) 17 février 2021

Mais même si le projet de loi d’étude est adopté et signé par Biden, le mouvement des réparations est peut-être loin de faire des paiements d’indemnisation pour esclavage une réalité. Entre autres questions, le gouvernement devrait décider si les paiements iraient à tous les Noirs américains, à tous les Noirs d’Amérique ou uniquement aux descendants de l’esclavage. Le Congrès devrait également définir qui est considéré comme noir ou comment une personne prouverait ses qualifications pour le paiement. Il y aurait ensuite la question de savoir comment payer les réparations, ce qui reviendrait essentiellement à pénaliser les contribuables non noirs pour leur couleur de peau.

Ou peut-être que les réparations devraient aller plus loin. L’écrivain Tiffany Elliott a soutenu que les réparations représentent un «La repentance de notre péché national» et devrait être étendu à «Tous les indésirables», y compris les femmes, les homosexuels, les personnes transgenres et les victimes du VIH. À son avis, apparemment, seuls les hommes blancs et hispaniques hétérosexuels et valides auraient besoin de financer les paiements à pratiquement tout le monde. La plupart ne seraient pas des descendants d’esclaves, et certains seraient des migrants dans le pays.

Les réparations sont une étape nécessaire dans la "amende" processus de repentance de notre péché national. Je ne peux jamais assez insister sur cela. La même chose doit être étendue à tous "indésirables"; homosexuel / transgenre, femmes, victimes du VIH / SIDA, handicapé, environnement. – Tiffany Elliott 📚🖊🔥👩🏽‍💻 (@TiffRichElliott) 17 février 2021

Bien sûr, on peut s’attendre à une réaction de la part de ces hommes blancs et d’autres conservateurs. «C’est insensé pour les gens de devoir payer pour les horribles erreurs des autres avec lesquelles nous n’avons rien à voir», a déclaré le commentateur conservateur Chastity Guinn.

La Maison Blanche soutient la recherche de réparations pour l’esclavage. C’est insensé pour les gens de devoir payer pour les horribles erreurs des autres avec lesquelles nous n’avons rien à voir. Je suis désolé mais allez. 🤦🏼‍♀️White House dit qu’il soutiendrait une étude sur les réparations de l’esclavage https://t.co/gdjL8p3OEA – Chasteté🇺🇸 (@GuinnChastity) 17 février 2021

D’autres observateurs ont déclaré que le soutien aux réparations – ou même à l’étude des réparations – est contraire au message de Biden d’unir le pays. D’autres encore ont souligné que les républicains ont adopté le véritable remède contre l’esclavage en y mettant fin. De nombreux observateurs ont suggéré que le simple fait de soutenir une étude ne conduirait à aucune action réelle, et la déclaration de Psaki était un moyen astucieux de « Dire non sans utiliser ce mot. »

Je pensais que Biden était un Uniter et non un diviseur. Boy, avais-je tort! – Texas Red ☜︎ ♫ 🇺🇸 (@ JohnByron32) 17 février 2021

Les Dems sont extrêmement doués pour prendre une demi-heure pour dire non sans utiliser ce mot. – pas vraiment une personne (@neverpersonally) 17 février 2021

« Joe, vous avez gagné uniquement parce que vous n’êtes pas Donald Trump, point final, » un commentateur mentionné. «Essayez ce truc, et vous perdrez vos majorités à la Chambre et au Sénat alors que les indépendants et les libertariens

sondages difficiles à arrêter l’idiotie. «

