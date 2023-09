Biden « sexy » et les réunions de famille : Comer consulte de nouveaux détails sur l’e-mail

Ils incluent des horaires avec des réunions de famille ordinaires. L’une montre que Biden a déjeuné avec les filles de Hunter Biden, alors âgées de 15 ans, Maisy et Finnegan. Un autre révèle que les Ukrainiens faisaient l’éloge de son frère Beau, aujourd’hui décédé. Et puis il y a les réflexions privées de plusieurs femmes géorgiennes disant avoir trouvé Joe Biden « sexy » lors d’un voyage en 2009 qui a également inclus un arrêt en Ukraine.

« E-mail à lire absolument ci-dessous », lit-on dans un e-mail transmis par Tony Blinken, alors conseiller à la sécurité nationale de Biden, à Joe Biden et à ses fils, Hunter et Beau. La ligne d’objet de l’e-mail : « Biden, nouveau sex-symbol géorgien ».

Selon une autre source proche de la pensée républicaine, la mention de Hunter Biden dans les courriels aurait pu être liée à l’Ukraine plutôt qu’aux horaires de ses enfants. Le lot représente 14 pages sur les milliers de pages de documents que le comité s’attend à recevoir des archives, a indiqué la source. Un discours de Beau Biden en Ukraine, noté dans un e-mail, est un point de données montrant l’activité de la famille dans la région, a déclaré la source.

Pendant des années, les républicains se sont concentrés sur les relations commerciales de Hunter Biden avec la société énergétique ukrainienne Burisma.

Hunter Biden a siégé au conseil d’administration de Burisma et les républicains ont affirmé que son père avait ordonné le limogeage d’un procureur ukrainien qui enquêtait sur l’entreprise pour protéger les intérêts commerciaux de son fils. En effet, la première destitution de Trump était le résultat de sa menace de suspendre l’aide militaire approuvée par le Congrès à l’Ukraine à moins que son gouvernement n’ouvre une enquête sur Burisma et les Biden.

C’est malgré preuve que le procureur, Viktor Shokin, n’a pas été licencié parce qu’il enquêtait sur Burisma. Au lieu de cela, il a été limogé par le Parlement ukrainien pour ne pas avoir réprimé la corruption, une décision qui a été soutenue par la plupart des pays occidentaux et les législateurs américains des deux côtés, y compris le sénateur républicain Ron Johnson du Wisconsin.

Maintenant que le président de la Chambre, Kevin McCarthy, a lancé une enquête formelle de destitution, les enjeux pour les républicains sont considérables. S’ils destituent Biden sans les preuves qu’ils ont promis de mettre au jour, cela risque de se retourner contre les électeurs indépendants et d’enflammer les démocrates lors des élections de l’année prochaine. S’ils ne le mettent pas en accusation, les conservateurs radicaux pourraient punir McCarthy et il y aura une réaction négative de la part de nombreux électeurs républicains qui croient à tort que les républicains disposent déjà des preuves nécessaires pour le destituer.

Bien qu’il existe des preuves significatives selon lesquelles Hunter – qui a admis être aux prises avec une toxicomanie à l’époque – a fait du commerce du nom de son père une pièce maîtresse de ses relations avec des associés étrangers, les Républicains n’ont pas encore trouvé de preuve directe que Joe Biden en a bénéficié personnellement ou qu’il a pris des mesures officielles à la suite de ces liens.

Voici un aperçu des e-mails non expurgés :

— Une fiche de calendrier du 14 juin 2016 montre que Biden devait rencontrer le Premier ministre ukrainien. Les parties récemment non expurgées montrent qu’il devait également s’entraîner avec son entraîneur personnel et dîner avec les filles de Hunter, alors âgées de 15 ans, Maisy et Finnegan, dans le bureau du vice-président.

— Une fiche d’agenda du 27 mai 2016 comprend un appel avec l’ancien président ukrainien Petro Porochenko. Hunter Biden a été copié sur le programme de la journée. Il a déjà été rapporté que Biden devait également assister au premier anniversaire du décès de son fils, Beau, chez lui dans le Delaware. Comer avait souligné cet élément du calendrier, car il avait également été envoyé par courrier électronique au vice-président de l’époque, Biden, sous une adresse électronique pseudonyme. Comer a même déclaré que le vice-président envoyait un message secret à son fils l’informant qu’il était sur le point de licencier le procureur. Pas plus tard que la semaine dernière, Comer a inclus cet e-mail sur une liste de « preuves » de « l’implication de Joe Biden dans les stratagèmes de trafic d’influence de sa famille ».

Le Washington Post avait j’ai démystifié cela il y a quelques semaines, en soulignant que le Parlement avait limogé le procureur deux mois avant que Hunter Biden ne soit inscrit sur l’itinéraire de la journée. La seule nouvelle information dans la version non expurgée était le numéro de téléphone d’un assistant, ont indiqué les sources.

— Un e-mail du 26 mars 2012 de Biden à Blinken et à ses deux fils avait été entièrement expurgé. Les parties récemment non expurgées révèlent que l’ambassadeur d’Ukraine de l’époque a envoyé à Blinken une lettre félicitant avec effusion Beau pour un discours qu’il avait prononcé en Ukraine sur la lutte contre la corruption. Beau Biden était, à l’époque, procureur général de l’État du Delaware. « La visite de Beau était tout ce que nous espérions. Il était formidable », peut-on lire.

— Un e-mail du 24 juillet 2009 a été transmis par l’assistant personnel de Biden à Biden et à ses deux fils. Il faisait notamment l’éloge d’un discours que Biden avait prononcé à Tbilissi devant le parlement géorgien. L’assistant a transmis l’e-mail, intitulé « Biden en tant que nouveau sex-symbol géorgien » et avec le commentaire suivant : « E-mail à lire ci-dessous ». Il a également déclaré que plusieurs amies parlaient de « à quel point Biden était sexy » après sa visite. « Un nouvel homme dans ma vie », a fait remarquer l’un d’eux. « Un gros béguin pour lui », a déclaré un autre.

Le bureau de Comer n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Le téléchargement est la première tranche des Archives nationales en réponse aux multiples demandes de Comer. Dans une lettre aux Archives nationales envoyée le mois dernier, la commission a demandé un « accès spécial sans restriction » aux courriels du vice-président et de son fils « liés à la Birmanie et à l’Ukraine ». Comer attend des réponses à de nombreuses demandes supplémentaires, notamment celle de Hunter Biden. utilisation de l’Air Force Two et Marine Two tandis que Joe Biden était vice-président et courriels des assistants de Biden concernant Hunter Biden et tous les calendriers exécutifs de Biden.

Comer a prédit qu’un ensemble plus large de courriels non expurgés révélerait « des preuves assez préjudiciables.» « Vous allez voir beaucoup de démocrates appuyer sur le bouton de panique » Comer a dit quelques semaines il y a sur Newsmax. Mais cela ne semble pas être le cas d’après ces courriels.

Le lot fait une découverte amusante. L’assistant de Biden à l’époque a transmis un e-mail de Blinken partageant que les femmes du pays de Géorgie avaient trouvé l’ancien vice-président sexy lors de sa visite en 2009, ont déclaré les personnes qui ont consulté les e-mails.

McCarthy et ses alliés ont insisté sur le fait que l’ouverture d’une enquête formelle de mise en accusation leur permettrait de creuser plus profondément. Pourtant, les courriels sont un autre exemple de l’incapacité du Parti républicain de la Chambre des représentants à fournir des preuves dont il a assuré au public l’existence et qui impliqueraient Biden dans une forme de corruption pouvant constituer un délit passible de destitution.

De nombreux républicains ont reconnu qu’ils ne disposaient pas de documents montrant que Biden avait profité des relations commerciales de son fils – ou que cela avait eu un impact sur ses actions politiques en tant que vice-président. Leur théorie repose sur des insinuations concernant les échanges de courriers électroniques et de SMS impliquant Hunter.

L’ancien partenaire commercial de Biden, Devon Archer, a témoigné sous serment devant le comité de Comer que le président n’avait jamais été impliqué dans leurs décisions commerciales et qu’il n’avait aucune preuve ou connaissance que Biden avait pris des mesures au profit de son fils ou de Burisma. Hunter Biden a utilisé « l’illusion » d’avoir accès à son père dans ses relations commerciales, a déclaré Archer.