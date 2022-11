Biden s’exprimera sur les menaces à la démocratie avant les mi-mandats

WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden prononcera un discours mercredi soir sur les menaces à la démocratie, alors qu’il cherche à faire monter les enchères pour les électeurs moins d’une semaine avant les élections de mi-mandat.

Biden, qui a déclaré à plusieurs reprises que “la démocratie est sur le bulletin de vote” le 8 novembre, s’exprimera depuis Capitol Hill, le site de l’insurrection du 6 janvier 2021, a déclaré mercredi matin à Axios la conseillère principale de la Maison Blanche, Anita Dunn.

“C’est de Capitol Hill, parce que c’est là qu’il y a eu une tentative de renverser notre démocratie”, a déclaré Dunn.

Prévisualisant les remarques de Biden, Dunn a déclaré que Biden “sera très clair ce soir qu’il s’adresse à des personnes qui ne sont pas d’accord avec lui sur toutes les questions, qui ne sont pas d’accord sur son programme, mais qui peuvent vraiment s’unir derrière cette idée de ce fondamental valeur de la démocratie.

Le discours intervient quelques jours après qu’un homme cherchant à kidnapper la présidente de la Chambre Nancy Pelosi a gravement blessé son mari Paul dans leur maison de San Francisco, et alors que les menaces de violence politique ont secoué les membres du Congrès et les travailleurs électoraux.

“La menace de violence politique que la plupart des Américains trouvent odieuse, l’idée que vous utiliseriez la violence pour faire avancer vos moyens politiques, c’est quelque chose qui unit presque tous les Américains et contre laquelle nous pouvons tous être unis, et évidemment, nous avons vu des choses horribles s’est produit assez récemment », a déclaré Dunn à Axios.

Zeke Miller, l’Associated Press