Biden s’exprime en Israël après l’explosion de l’hôpital. Que peuvent faire les États-Unis ?

La visite rapide du président Joe Biden mercredi en Israël en temps de guerre a été conçue comme une démonstration de soutien au proche allié des États-Unis, un soutien qui a inspiré la confiance en Israël alors qu’il poursuit sa campagne militaire contre le Hamas à Gaza. On pensait que sa présence calmerait les choses.

Mais cela ne concerne qu’un seul côté du conflit. Si Biden ne fait pas tout ce qu’il peut pour réduire la violence maintenant, estiment les analystes et les initiés, sa visite pourrait en fin de compte nuire à la position des États-Unis au Moyen-Orient et à leur capacité à diriger le monde. En effet, les implications à court, moyen et long terme de l’opération israélienne contre Gaza, si elle se poursuit sans relâche, seront bien pires que les risques politiques que Biden devrait prendre pour obtenir un cessez-le-feu et investir dans une résolution politique durable pour le conflit israélo-palestinien.

Alors que Biden montait à bord de l’avion pour Israël mardi, une explosion à l’hôpital Al-Ahli de la ville de Gaza a tué au moins 471 personnes. La cause reste floue et vivement controversée ; le ministère de la Santé de Gaza a imputé une frappe israélienne, tandis qu’Israël a pointé du doigt le groupe armé Jihad islamique palestinien. Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a publié un déclaration rare sur sa collecte de renseignements, se rangeant largement du côté d’Israël : « notre évaluation actuelle, basée sur l’analyse d’images aériennes, d’interceptions et d’informations de source ouverte, est qu’Israël n’est pas responsable de l’explosion survenue hier à l’hôpital de Gaza. »

Quoi qu’il en soit, cette conclusion préliminaire, qui doit encore être vérifiée de manière indépendante, ne contribuera en rien à contenir les manifestations massives dans le monde arabe déclenchées par l’explosion mortelle, ainsi que les bombardements en cours sur Gaza. Alors même que Biden était en route vers Israël, la colère suscitée par ces morts a également conduit la Jordanie, l’Égypte et l’Organisation de libération de la Palestine à annuler un sommet prévu à Amman, qui aurait été la deuxième étape de son voyage. Le fait que l’Égypte et la Jordanie – proches partenaires des États-Unis en matière de sécurité – snobent Biden a été un embarras majeur pour le président.

En Israël, cependant, Biden a parlé plus ouvertement des droits des Palestiniens qu’il ne l’avait fait auparavant, déclarant clairement que « nous pleurons la perte de vies palestiniennes innocentes ». Il a promis 100 millions de dollars d’aide humanitaire aux Palestiniens de Gaza. Mais même ce changement contrastait avec les efforts des États-Unis aux Nations Unies, où les diplomates américains ont opposé leur veto à une résolution appelant à une pause humanitaire dans les combats. L’ambassadrice Linda Thomas-Greenfield a déclaré que cela nuirait aux initiatives diplomatiques américaines dans le conflit.

« Il est clair qu’ils n’ont pas pleinement conscience du désastre humanitaire qui se déroule devant nous à Gaza », m’a dit Khaled Elgindy, du Middle East Institute. Les Palestiniens « ont été complètement dépouillés de leur humanité, et cela est devenu normal ».

Les recommandations d’Elgindy à l’adresse de l’administration Biden sont simples. « Appelez à un cessez-le-feu », a-t-il expliqué. « Dites à Israël de rallumer les lumières. L’électricité, l’eau, la nourriture – tout cela devrait être illimité. Ne poussez pas les gens hors de Gaza. Ne laissez pas Israël entrer sur le terrain. Mettez en place des garde-fous et des lignes rouges claires pour protéger les civils.

Elgindy qualifie ces politiques de « choses évidentes et minimales » qui auraient pu être possibles sous les administrations précédentes. Mais l’ampleur des attaques du Hamas le 7 octobre et la crise actuelle des otages, ainsi que les fractures importantes au sein de la politique intérieure d’Israël, de la Palestine et des États-Unis, peuvent rendre impossible une politique même minimale.

Mais si l’ampleur sans précédent des souffrances humaines parmi les Palestiniens n’attire pas l’attention des décideurs politiques de Washington, alors peut-être que le potentiel d’un retour de flamme massif dans le monde arabe fera la différence.

Où en est la politique américaine après le voyage de Biden

D’anciens responsables américains impliqués dans la guerre en Irak proposent déjà des idées pour la planification d’après-guerre de Gaza, notamment la relance de l’administration de Gaza par l’Autorité palestinienne. Mais l’attention portée au lendemain ne tient pas compte de ce qui arrive actuellement aux Palestiniens.

«Personne ne sait quel est le lendemain parce que personne ne sait quel est le jour», m’a dit Elgindy.

Israël lui-même n’a pas formulé d’objectifs autres que celui de se débarrasser du Hamas, ce qui semble contredire le bilan humain considérable que subissent les Palestiniens de Gaza. Les experts que j’ai appelés sont particulièrement préoccupés par le fait que l’absence d’une perspective américaine forte sur cette question permet effectivement une campagne militaire basée sur la vengeance, et non sur une stratégie plus large.

« Si Israël veut demander au monde de le soutenir dans ses efforts pour éliminer le Hamas, ce soutien devrait dépendre de la compréhension de son plan final », a déclaré Jeremy Ben-Ami, président de l’organisation. me l’a dit le groupe libéral de défense d’Israël J Street.

Sans une telle clarté, les risques de voir la guerre s’étendre à d’autres pays ne font qu’augmenter. Et c’est désastreux. Les citoyens arabes sont sortis manifester en masse au milieu de la nuit dans les capitales du Moyen-Orient, et les gouvernements arabes semblent frustrés par la réponse tiède de Biden à la situation à Gaza. Le groupe militant Hezbollah au Liban constitue un danger particulièrement aigu s’il s’implique. Et les citoyens libanais tiennent déjà l’Amérique pour responsable. Les manifestants devant l’ambassade américaine à Beyrouth – un complexe hautement fortifié – ont lancé des pierres et allumé des incendies. « À ce stade, nous sommes officiellement déraillés », m’a dit Zaha Hassan, du Carnegie Endowment for International Peace.

Ajuster le langage de l’administration pour humaniser les Palestiniens est une première étape importante, a déclaré Hassan. Et l’administration Biden peaufine lentement et prudemment sa rhétorique. « Les vies civiles doivent être protégées et l’aide doit parvenir de toute urgence à ceux qui en ont besoin », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué annonçant l’aide de 100 millions de dollars.

Mais rien ne peut avancer sans un cessez-le-feu, dit Hassan, et sans une aide humanitaire d’urgence parvenant aux Palestiniens à Gaza, où il y a eu 3 478 morts, 12 500 blessés et 1 million de personnes déplacées à l’intérieur du pays au 18 octobre, selon l’ONU.

Seule une refonte stratégique plus large, axée sur la résolution du conflit central entre Israéliens et Palestiniens, apportera la sécurité à la population. « La nature purulente de la question palestinienne est ce qui nous a amené à ce moment », m’a dit Hassan. Au-delà de la nomination d’un envoyé pour s’occuper de la situation humanitaire, « l’administration doit commencer à réfléchir à retrousser ses manches et à réfléchir à la manière dont elle va construire une coalition internationale ou multilatérale de personnes pour travailler à une solution politique ».

Ce que Biden pourrait faire maintenant

Le président Biden a pris ses fonctions avec une équipe de conseillers qui étaient catégoriques sur le fait que les États-Unis pouvaient se concentrer sur la lutte contre la Chine et la Russie dans le monde, et enfin s’éloigner du Moyen-Orient.

Dix jours de guerre sans précédent ont montré à quel point cela était ridicule. Biden a déjà déclaré qu’en matière de politique intérieure, il voulait voir grand. La politique étrangère est plus délicate : il n’existe pas de base nationale forte pour changer radicalement la politique américaine, et il est difficile d’échapper à l’inertie liée à la poursuite de politiques dépassées.

Mais la guerre entre Israël et le Hamas révèle une vérité fondamentale : ignorer la Palestine, comme les États-Unis et Israël se sont rendus coupables de l’avoir fait, rendra le Moyen-Orient plus inflammable. « Il n’y a aucune chance que ce cycle de violence sans fin se termine un jour s’il n’y a pas un État de Palestine », m’a dit Ben-Ami de J Street.

Ben-Ami a déclaré que Biden pourrait recalibrer son message. « Je pense qu’il y a ici une marge pour que le président, et peut-être de concert avec d’autres dirigeants mondiaux, puisse exprimer où il pense que les choses doivent aller lorsque les combats cesseront », m’a-t-il dit. « Et je pense qu’il pourrait être important de le diffuser, même si les combats se poursuivent. » (J Street, pour sa part, n’a pas appelé à un cessez-le-feu, et 100 anciens membres du groupe de défense l’ont exhorté à le faire.)

Ce dont les Palestiniens ont besoin, ce n’est pas de plus de paix économique, objectif principal de la politique remarquablement peu ambitieuse de l’ambassadeur américain sortant en Israël, Tom Nides. Et ce ne sont pas de vaines paroles sur une solution à deux États qui semblent plus que jamais éloignées de la réalité. « À partir de ces décombres et de ce désastre, le monde doit s’engager à construire un véritable État » pour les Palestiniens, a déclaré Ben-Ami. « Il s’agit peut-être d’un investissement de type Plan Marshall sur 20 ans, et cela implique non seulement de reconstruire l’infrastructure physique et de développer une économie, mais aussi de construire une structure politique viable. »

Comme Biden lui-même l’a dit à Tel Aviv : « Nous devons continuer à suivre une voie qui permettra à Israël et au peuple palestinien de vivre en sécurité, dans la dignité et en paix ».

Cependant, attendre au début de ce chemin ne fera qu’empirer la situation. « La négligence ne fera pas disparaître ces choses, et c’est une situation très explosive », a déclaré Hassan. Bien que Biden soit resté largement en dehors du jeu de rétablissement de la paix israélo-palestinien, il ne peut plus l’éviter.