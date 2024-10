Biden s’excusera pour l’histoire des internats amérindiens

Pershlie Ami, citoyenne de la tribu Hopi, partage son expérience de fréquentation de l’école indienne de Phoenix lorsqu’elle était enfant lors de la tournée Road to Healing organisée par le ministère américain de l’Intérieur à la Gila Crossing Community School en janvier 2023. (Photo de Shondiin Orfèvre/Miroir Arizona)

Pour la première fois dans l’histoire, un président américain en exercice s’apprête à s’excuser auprès des communautés autochtones pour le rôle joué par le gouvernement fédéral dans les atrocités auxquelles les enfants autochtones sont confrontés dans le système fédéral des internats amérindiens.

Les excuses, que Biden présentera vendredi lors de son discours à l’école Gila River Crossing, dans la communauté indienne de Gila River, près de Phoenix, surviennent trois ans après que la secrétaire d’État à l’Intérieur, Deb Haaland, a lancé la toute première enquête sur les internats amérindiens.

Le rapport final de l’internat a fourni huit recommandations du ministère des Affaires indiennes au gouvernement fédéral qui soutiendraient la voie de la guérison pour les communautés tribales.

En tête de liste se trouvait un appel aux États-Unis pour qu’ils reconnaissent et s’excusent pour leur rôle dans les politiques fédérales sur les internats indiens qui ont porté préjudice – et continuent de nuire – aux peuples autochtones à travers le pays.

« Le président prend cela à cœur et il prévoit de présenter des excuses à Indian Country pour l’ère des internats », a déclaré Haaland dans une interview accordée le 23 octobre à l’Arizona Mirror.

Haaland a déclaré qu’elle se pinçait depuis qu’elle avait appris que Biden prévoyait de présenter des excuses en raison du travail accompli par tant de personnes pour faire la lumière sur les internats amérindiens et les impacts durables qu’ils ont eu sur les communautés autochtones.

«C’est incroyablement significatif», a déclaré Haaland, car, dans le cadre de l’initiative des internats, leur département a organisé la tournée Road to Healing, au cours de laquelle ils ont visité plusieurs communautés autochtones pour entendre des histoires sur les internats.

« Ils étaient tous déchirants », a déclaré Haaland à propos des histoires partagées par les victimes et leurs familles. « Nous avons entendu de nombreux témoignages de survivants et de descendants, et j’ai une profonde compréhension de ce que tant de personnes ont vécu et de ce dont notre communauté a souffert. »

Le ministère de l’Intérieur a enquêté le système fédéral des internats indiens à travers les États-Unis, identifiant plus de 400 écoles et plus de 70 lieux de sépulture.

L’Arizona était abrite 47 de ces écolesauxquels ont participé des autochtones enfants qui ont été retirés à leur famille et a tenté de les assimiler par l’éducation – et, souvent, par des châtiments corporels.

L’héritage de le système fédéral des internats indiens n’est pas nouveau pour les peuples autochtones. Pendant des siècles, les peuples autochtones de tout le pays ont perdu leur culture, leurs traditions, leur langue et leurs terres.

« Il s’agit d’une histoire incroyablement étouffée que tant de gens ignoraient et qui voit maintenant le jour », a déclaré Haaland. « Je dois croire que les gens vont guérir de ce que nous avons pu faire, et certainement entendre le président Biden, qui a été le meilleur président du pays indien de ma vie, dire qu’il est désolé, c’est au-delà des mots. »

Biden prévoit de se rendre dans le pays indien pour la première fois le 25 octobre, où il présentera ses excuses aux côtés de Haaland à la Gila River Crossing School.

« Certains de nos aînés qui ont survécu à l’internat ont attendu ce moment toute leur vie », a déclaré le gouverneur de la communauté indienne de Gila River, Stephen Roe Lewis, dans une déclaration à l’Arizona Mirror.

« Ce sera incroyablement puissant et rédempteur lorsque le président présentera ces excuses sur les terres indiennes », a-t-il ajouté. « Ne serait-ce qu’un instant vendredi, cela pourrait atteindre le sommet et la personne la plus puissante du monde, notre président, mettrait en lumière cette sombre histoire qui a été cachée. »

Haaland a déclaré que Biden, étant le premier président en exercice prêt à s’excuser, aide le pays indien à se sentir vu parce que « l’horrible histoire » des internats amérindiens et les politiques d’assimilation visant à pousser les peuples autochtones hors de leurs communautés ont été ignorées « pendant si longtemps ».

« Il s’agit d’une véritable agression et d’un génocide que nos communautés ont subi pendant des siècles, et nous sommes toujours là », a déclaré Haaland. « Rien de ce que le gouvernement fédéral ou qui que ce soit a fait au cours de ces siècles n’a réussi à nous éradiquer. »

« Nous avons persévéré », a-t-elle ajouté. «Je suis tellement fier que le président en exercice le reconnaisse. C’est incroyable et je suis profondément reconnaissant.

Apprenant que le président est prêt à présenter des excuses, April Ignacio, cofondatrice d’Indivisible Tohono, a déclaré qu’il s’agissait d’un événement historique car ils reconnaissent enfin le rôle du gouvernement dans une politique nationale d’assimilation forcée contre les premiers peuples de ce pays.

« Jamais de ma vie je n’aurais pensé que nous serions ici », a déclaré Ignacio. « Ces excuses sont attendues depuis longtemps, et l’impact de l’ère des internats sur notre perte de culture et de langue doit être lié à une action immédiate sous forme de réparations. »

En 2023, a déclaré Ignacio, Indivisible Tohono a organisé une caravane de 18 anciens Tohono O’odham qui étaient des survivants et des participants d’un internat pour témoigner lors de la tournée Road to Healing organisée par le ministère de l’Intérieur.

Ignacio a déclaré qu’elle avait cinq générations de survivants et de participants au pensionnat dans sa famille. Elle a partagé son histoire lors de la tournée Road to Healing.

« En tant que co-fondateur d’Indivisible Tohono, je remercie le président Biden pour sa volonté de s’attaquer à l’impact historique et actuel des politiques des internats indiens », a déclaré Ignacio. « Ces excuses sont conformes à la promesse du président Biden d’honorer la souveraineté, et cette reconnaissance historique fera partie de son héritage. »

