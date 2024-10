Biden s’excusera pour la politique américaine passée concernant les internats pour enfants autochtones

Le président américain Joe Biden doit s’excuser officiellement vendredi auprès des peuples autochtones des États-Unis pour le rôle du gouvernement dans les abus et la négligence envers les enfants envoyés dans des internats fédéraux pour les assimiler à la société blanche.

Au moins 973 enfants amérindiens sont morts dans le système abusif des internats sur une période de 150 ans qui s’est terminée en 1969, selon une enquête du ministère de l’Intérieur qui a demandé des excuses au gouvernement américain et qui a déclaré que le nombre de morts était probablement une estimation prudente.

Au moins 18 000 enfants, certains âgés d’à peine quatre ans, ont été arrachés à leurs parents et contraints de fréquenter des écoles qui cherchaient à les assimiler.

« L’ère des internats fédéraux indiens est l’un des chapitres les plus sombres de l’histoire américaine », a déclaré Biden dans un article sur X vendredi. « Le traumatisme vécu dans ces institutions hante encore aujourd’hui notre conscience. »

La secrétaire de l’Intérieur Deb Haaland, membre du Pueblo de Laguna au Nouveau-Mexique, a lancé l’enquête sur le système des internats, et elle rejoindra Biden lors de sa première visite diplomatique dans une nation tribale en tant que président alors qu’il prononcera le discours vendredi au Gila. Communauté indienne de River à l’extérieur de Phoenix.

« Ce sera l’un des moments forts de ma vie », a déclaré Haaland jeudi.

Aucun président ne s’est jamais officiellement excusé pour le déplacement forcé des enfants autochtones – un élément de génocide tel que défini par les Nations Unies – ou pour les actions du gouvernement américain visant à décimer les peuples amérindiens, autochtones d’Alaska et hawaïens.

La politique d’assimilation forcée lancée par le Congrès en 1819 dans le but de « civiliser » les peuples autochtones des États-Unis a pris fin en 1978 après l’adoption d’une loi de grande envergure, l’Indian Child Welfare Act, qui visait principalement à donner aux tribus leur mot à dire. qui ont adopté leurs enfants.

Le président américain Joe Biden arrive jeudi à l’aéroport international de Phoenix Sky Harbor, avant les excuses historiques attendues dans la communauté indienne de Gila River en Arizona. (Manuel Balce Ceneta/Associated Press)

Le gouvernement américain a présenté ses excuses pour d’autres injustices historiques, notamment envers les familles japonaises emprisonnées pendant la Seconde Guerre mondiale. Le président Ronald Reagan a signé la loi sur les libertés civiles en 1988 pour indemniser les dizaines de milliers de personnes envoyées dans des camps d’internement pendant la guerre.

En 1993, le président Bill Clinton a signé une loi présentant des excuses aux peuples autochtones d’Hawaï pour le renversement de la monarchie hawaïenne un siècle plus tôt.

Pendant ce temps, la Chambre et le Sénat ont adopté des résolutions en 2008 et 2009 présentant des excuses pour l’esclavage et la ségrégation Jim Crow. Mais ces gestes n’ont pas ouvert la voie à des réparations pour les Noirs américains.

On ne sait pas quelle action, le cas échéant, suivra les excuses de vendredi. Le ministère de l’Intérieur travaille toujours avec les nations tribales pour rapatrier les dépouilles des enfants sur les terres fédérales.