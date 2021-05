Biden s’est préparé à prendre des mesures supplémentaires après l’attaque du ransomware Colonial Pipeline

<< Nous reconnaissons que les victimes de cyberattaques sont souvent confrontées à une situation très difficile et qu'elles doivent souvent équilibrer le rapport coûts-avantages lorsqu'elles n'ont pas le choix de payer une rançon. Colonial est une entreprise privée et nous différerons les informations concernant leur décision. en leur payant une rançon », a déclaré Neuberger.

« Notre objectif est de gagner de l’argent, et non de créer des problèmes pour la société. A partir d’aujourd’hui, nous introduisons la modération et vérifions chaque entreprise que nos partenaires veulent chiffrer pour éviter les conséquences sociales à l’avenir », ajoute le communiqué.

Le porte-parole du Pentagone, John Kirby, a déclaré lundi que le ministère de la Défense surveillait l’approvisionnement en carburant du pays, craignant que l’arrêt de Colonial Pipeline ne déclenche des pénuries d’essence, de diesel et de carburéacteur. Kirby a déclaré qu’il n’y avait actuellement aucune pénurie connue pour l’armée américaine.

La conseillère adjointe à la sécurité nationale, Elizabeth Sherwood-Randall, a déclaré aux journalistes à la Maison Blanche que l’administration n’avait pas prévu de pénurie de carburant.

Colonial Pipeline a écrit dans un communiqué lundi après-midi qu’il espérait rétablir le service d’ici la fin de la semaine.

« Mesures prises par le gouvernement fédéral pour publier une exemption temporaire des heures de service pour les transporteurs routiers et les chauffeurs transportant des produits raffinés à travers l’empreinte de Colonial devrait aider à atténuer les perturbations d’approvisionnement local et nous remercions nos partenaires gouvernementaux pour leur aide à résoudre ce problème », a ajouté le communiqué.

L’attaque du pipeline colonial survient alors que l’administration Biden travaille pour faire adopter un plan d’infrastructure de 2,3 billions de dollars visant à remédier, en partie, aux vulnérabilités des infrastructures critiques des États-Unis.

« Malheureusement, ces types d’attaques sont de plus en plus fréquents. Ils sont là pour rester. Et nous devons travailler en partenariat avec les entreprises pour sécuriser les réseaux pour nous défendre », a déclaré Gina Marie Raimondo, secrétaire au Commerce. a déclaré à l’émission du dimanche de CBS « Face the Nation. «

«C’est un effort de tous les instants en ce moment. Et nous travaillons en étroite collaboration avec la société, l’État et les autorités locales pour nous assurer qu’ils reprennent leurs activités normales le plus rapidement possible, et qu’il n’y a pas de perturbations. dans l’offre », a-t-elle déclaré, ajoutant que l’investissement dans les infrastructures est une priorité absolue pour l’administration.