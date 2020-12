Le président Trump a qualifié le programme d ‘ »amnistie illégale » et a tenté d’y mettre fin, en grande partie parce qu’Obama l’a promulgué sans l’approbation du Congrès. Les tribunaux ont empêché Trump d’étouffer le DACA, mais la bataille juridique sur le programme est loin d’être terminée.

Biden a qualifié la tentative de Trump d’éradiquer le DACA de «cruelle et contre-productive», et dit qu’il fera également pression pour la citoyenneté des rêveurs et de leurs familles – ce que les immigrants disent vouloir.

« Les rêveurs sont des Américains », a tweeté Biden lors de la campagne présidentielle de juin. Mais Trump a arraché des protections durement gagnées aux bénéficiaires du DACA et a remué leur vie. C’est inacceptable, et le premier jour de ma présidence, je les protégerai de l’expulsion et enverrai un projet de loi au Congrès. «

Bien que les bénéficiaires du DACA soient arrivés en tant qu’enfants, la plupart sont maintenant dans la vingtaine, avec des emplois de médecin, d’avocat et d’ingénieur en logiciel, et beaucoup cherchent un statut juridique permanent pour eux-mêmes et leurs familles.

« Soyons clairs, protéger DACA est le plancher, pas le plafond, de ce que Biden doit faire », a déclaré Greisa Martinez Rosas, lauréate du DACA basée au Mexique et directrice exécutive de United We Dream, un groupe de défense des droits, lors d’une récente conférence. conférence de presse. .

Mais faire passer un projet de loi sur la citoyenneté à travers ce qui pourrait devenir un Sénat républicain sera difficile, et les opposants de Biden utilisent les tribunaux fédéraux pour essayer de le dissuader de restaurer le DACA.

Les procureurs généraux du Texas et de plusieurs autres États exhortent un juge fédéral de la ville frontalière de Brownsville à déclarer le DACA illégal et à ouvrir la voie à une «résolution ordonnée» pour les deux prochaines années. Ils ont dit que le programme a imprégné le marché du travail de travailleurs en concurrence avec les Américains pour le travail et alourdit les États avec des coûts de santé et d’éducation.

Le juge de district américain Andrew S.Hanen, un représentant républicain qui a indiqué dans le passé que le DACA était probablement illégal, a prévu une audience le 22 décembre.

«Quelle que soit sa politique, la DACA est clairement illégale, comme ce tribunal l’a déjà statué», ont écrit les procureurs dans un procès en octobre. « Ceci est un exemple classique de législation exécutive interdite. »

Les partisans soutiennent que les bénéficiaires du DACA paient des millions de dollars d’impôts, sont propriétaires de leur logement et accomplissent des tâches cruciales, telles que des milliers d’agents de santé qui s’occupent de patients atteints de covid-19.

La Cour suprême des États-Unis n’a pas statué sur la légalité du programme, mais en juin, le tribunal a statué que l’administration Trump n’avait pas soigneusement examiné l’impact de l’abrogation du DACA en 2017 et a ordonné à l’administration de recommencer. Certains avocats de la DACA ont pris la décision 5-4 du tribunal comme un signe positif.

Ils auraient facilement pu dire que c’était illégal. Ils ne l’ont pas fait », a déclaré Thomas Saenz, président et avocat général du Mexican American Legal Defence and Educational Fund, une organisation à but non lucratif basée à Los Angeles qui défend DACA dans le procès au Texas.

La Cour suprême a ordonné au Département de la sécurité intérieure, qui gère le programme, de décider quoi faire du DACA. Le secrétaire par intérim du DHS, Chad Wolf, y réfléchit toujours, a déclaré le tribunal le mois dernier. Il a réduit de moitié la validité du permis de travail à un an en juillet et l’agence ne fait que prolonger les demandes. Les nouvelles applications ne sont pas autorisées.

Un juge fédéral de New York a statué en novembre que la décision DACA de Wolf n’était peut-être pas légitime car son ascension au poste de haut niveau du DHS était illégale. Les responsables du DHS ont contesté la décision et les arguments persistent.

D’autres disent que les coqs du Texas pourraient décider que le DACA est hors du temps. Dans une décision d’août 2018 refusant une injonction préliminaire dans l’affaire, en grande partie parce que tant de personnes avaient déjà des permis de travail, Hanen a déclaré que le Congrès – et non les départements exécutif ou judiciaire – « devrait envisager de renflouer le programme ».