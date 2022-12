Biden s’est engagé à mettre fin à la guerre au Yémen, mais fait le contraire

Les États-Unis sont accusés de faire obstacle aux efforts de l’ONU pour négocier une trêve entre Ansarallah du Yémen et la coalition dirigée par l’Arabie saoudite

Deux semaines après le début de son mandat, le président américain Joe Biden a affirmé qu’il chercherait une paix négociée au Yémen, évitant ainsi l’Arabie saoudite. Maintenant, il effectue un pivot à 180 degrés. Avec de telles positions arbitraires en matière de politique étrangère, les États-Unis provoquent l’instabilité et affaiblissent leur propre main.

Le 13 décembre, le sénateur américain Bernie Sanders a décidé de retirer une résolution sur les pouvoirs de guerre sur la fin du soutien américain aux efforts offensifs saoudiens dans la guerre au Yémen. Sanders était censé mettre la résolution aux voix, croyant qu’elle aurait été adoptée. Cependant, en raison des pressions exercées contre lui par la Maison Blanche, il a décidé de battre en retraite. Au lieu de cela, le sénateur américain progressiste a affirmé qu’il avait été informé que l’administration Biden allait “continue de travailler” avec son bureau sur la fin du conflit.

Comme l’a révélé The Intercept, qui a obtenu les principaux points de discussion distribués par la Maison Blanche contre la résolution, l’administration Biden a communiqué sa position selon laquelle une telle résolution serait contre-productive et exacerberait encore la crise au Yémen. Cependant, le ‘Quincy Institute for Responsible Statecraft’ affirme que la décision de Sanders de retirer la résolution “peut enhardir les nombreux membres de l’élite de la politique étrangère de Washington qui voudraient s’assurer que la capacité du président à faire la guerre unilatéralement reste incontestée par la prérogative constitutionnelle du Congrès sur les questions de guerre et de paix.

Le plus gros problème ici pour le gouvernement américain est que la résolution sur les pouvoirs de guerre vise essentiellement à forcer Biden à mettre en œuvre la plupart des politiques qu’il a lui-même décrites en février 2021. Bien que Biden ait annoncé que les États-Unis arrêtaient tout “ventes d’armes pertinentes” pour la coalition dirigée par l’Arabie saoudite – qui est en guerre avec Ansarallah du Yémen, communément appelé les Houthis, depuis 2015 – cette position politique n’a jamais été mise en pratique.

Lire la suite Le conflit au Yémen pourrait à nouveau éclater, préviennent les États-Unis

Au cours de sa campagne de 2020, Biden a affirmé qu’il ferait de l’Arabie saoudite, un allié américain de longue date, un acteur mondial. “paria.” Pourtant, lorsqu’il a commencé à comprendre que le puissant État producteur de pétrole était un partenaire nécessaire au Moyen-Orient, une prise de conscience survenue des mois après la campagne de sanctions de l’Occident contre la Russie, l’administration Biden a rapidement décidé de changer de position. En juillet, le président a décidé d’effectuer une visite à l’étranger en Arabie saoudite, alors que dans les jours précédents, il avait entamé des discussions sur la possibilité de recommencer à fournir aux Saoudiens des armes offensives ; le cadrage de cela était un peu hypocrite car le gel des ventes d’armes de février 2021 avait effectivement pris fin en avril de la même année de toute façon. Ces deux mesures sont venues comme une tentative claire d’amener l’Arabie saoudite à augmenter les niveaux de production de pétrole, un objectif qui a échoué car le prince héritier saoudien, Mohammed Bin Salman, a refusé de se plier au président américain.

Depuis lors, le gouvernement américain a approuvé un accord potentiel de plusieurs milliards de dollars avec l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, et en août, l’administration Biden a accordé au prince héritier saoudien l’immunité contre une poursuite civile pour son rôle dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi. Biden aurait été humilié plus tôt cette année après avoir prétendument évoqué le meurtre de Khashoggi au prince héritier, qui a riposté en citant le meurtre israélien de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, demandant pourquoi Jamal Khashoggi importait plus. Notamment, le chef de l’État américain a même échoué à plusieurs reprises à prononcer correctement le nom de Shireen Abu Akleh lorsqu’il a prononcé un discours aux côtés du président de l’Autorité palestinienne Mahmoud Abbas quelques jours plus tôt et n’a pas signalé le meurtre aux représentants israéliens.

La Maison Blanche a insinué, dans son opposition à la résolution du sénateur Bernie Sanders sur le Yémen, qu’elle avait joué un rôle dans le cessez-le-feu de six mois entre les deux principales parties opposées à la guerre. La réalité était que ce sont les Nations Unies qui ont négocié le cessez-le-feu, qui a pris fin le 2 octobre. Aux yeux d’Ansarallah, le gouvernement américain est le principal obstacle à la paix au Yémen ; Abd al-Wahhab al-Mahbashi, un haut responsable d’Ansarallah, a récemment averti que «la présence de troupes américaines à Bab al-Mandab et au large des côtes du Yémen constitue une menace sérieuse pour la navigation maritime. En fait, Ansarallah considère le conflit comme une guerre au nom des États-Unis, l’Arabie saoudite agissant comme son mandataire, un point de vue partagé par des millions de personnes dans la région.

Le lendemain du retrait par Sanders de sa résolution sur les pouvoirs de guerre, deux cargaisons de carburant, transportant des tonnes de diesel, ont été saisies par la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et empêchées d’atteindre le Yémen. Le blocus du Yémen est l’un des principaux facteurs contribuant à la résurgence des tensions – Ansarallah accuse Riyad et Abu Dhabi de voler les ressources pétrolières du pays et de priver les Yéménites de souche. En plus de cela, lorsque les États-Unis tentent clairement de se rapprocher de l’Arabie saoudite, cela signale aux dirigeants d’Ansarallah que l’administration Biden favorise Riyad dans le conflit.

Lire la suite L’ONU négocie la prolongation du cessez-le-feu au Yémen

L’administration Biden s’est jusqu’à présent avérée inefficace pour amener les Saoudiens sous son aile comme elle l’avait espéré, ce qui indique que ses tactiques de politique étrangère se sont avérées au mieux inefficaces. La raison de cet échec se résume probablement à la façon dont le gouvernement actuel a traité non seulement avec l’Arabie saoudite, mais avec tous les États de la péninsule arabique en plus de l’Iran. Les États-Unis ont montré qu’on ne peut pas leur faire confiance pour tenir parole, comme l’a prouvé leur erreur dans l’accord sur le nucléaire iranien. Plus important encore, l’Arabie saoudite comprend qu’en matière de sécurité, Washington n’est plus l’acteur le plus important. Au lieu de suivre l’administration Biden dans une dangereuse coalition anti-iranienne, les Saoudiens seraient beaucoup plus intelligents pour s’engager diplomatiquement avec Téhéran, une étape qui serait particulièrement utile en matière de sécurité régionale.

Pour Washington, en attendant, une escalade au Yémen à ce stade s’avérerait avantageuse, car elle pourrait finir par rapprocher l’Arabie saoudite, car cette dernière a besoin de l’aide des États-Unis pour maintenir son effort de guerre, bien qu’il y ait une chance que des attaques balistiques à grande échelle et les frappes de missiles de croisière contre les infrastructures vitales de l’Arabie saoudite pourraient amener le Royaume à se rendre directement à la table des négociations. Quelle que soit la tournure des événements, il est clair que l’influence américaine dans la péninsule arabique décline rapidement et qu’une partie de son héritage sera cette guerre brutale qui a coûté la vie à plus de 400 000 personnes et que l’administration Biden a refusé de mettre fin.