Biden s’est engagé à faire campagne avec acharnement pour Harris. Jusqu’à présent, il a été pour la plupart absent

WASHINGTON– Le dernier jour d’août, Le président Joe Biden a été interrogé sur ses projets de campagne d’automne. Il a promis une comparution à Pittsburgh pour la fête du Travail et a déclaré qu’il serait « sur la route à partir de là ».

Biden a fait campagne avec Vice-présidente Kamala Harris le jour de la fête du Travail, mais il a été largement absent de la campagne depuis. Au-delà de cela, ses événements officiels repoussent parfois les siens au second plan.

Exemple concret : après Ouragan HélèneHarris a abandonné les événements de campagne à Las Vegas pour se dépêcher de retourner à Washington pour un briefing à l’Agence fédérale de gestion des urgences. Mais alors que Harris montait sur un podium dans le centre de commandement, Biden faisait ses propres commentaires en réponse à la tempête depuis le bureau ovale, détournant ainsi l’attention politique de son futur successeur.

L’absence de campagne présidentielle et les conflits occasionnels de calendrier pourraient avoir une importance non seulement pour Harris, mais aussi pour les démocrates qui tentent de garder le contrôle du Sénat, de reprendre la Chambre et de participer à des courses plus tard dans le scrutin.

Même l’ancien président Barack Obama a annoncé qu’il ferait campagne pour Harris. Obama se présentera à Pittsburgh jeudi et prévoit de passer le temps restant avant les élections du 5 novembre à se rendre dans les États du champ de bataille. Il a également enregistré des publicités faisant la promotion des candidats démocrates au Sénat dans le Michigan, le Maryland et la Floride.

Il n’est pas rare qu’un président boiteux ait du mal à trouver le juste équilibre entre s’acquitter de sa tâche et se tailler un rôle dans la campagne de son successeur potentiel. La situation de Biden est inhabituelle car il briguait un second mandat jusqu’à son départ dramatique de la course a laissé à Harris un calendrier condensé pour sa propre course.

« Je pense qu’il fait son travail en tant que président », a déclaré vendredi la secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. « Je pense que c’est la chose la plus importante. »

L’ouragan Hélène a compliqué les choses à court terme. Biden a annulé un arrêt de campagne en Pennsylvanie la semaine dernière et lui et Harris a effectué des voyages séparés mercredi dans les Carolines et en Géorgie, respectivement, pour évaluer les dégâts et offrir son soutien.

Cette fois-là, leurs remarques ne se chevauchaient pas. Mais vendredi, alors que Harris était parlant de l’importance des syndicats en dehors de DetroitBiden a fait sensation en faisant un apparition surprise dans la salle de briefing de la Maison Blanche. C’était la première de sa présidence.

Biden a effectué des voyages officiels dans les États du champ de bataille et il se rendra mardi dans la banlieue de Philadelphie pour faire campagne pour le sénateur démocrate Bob Casey. L’équipe Harris n’a fait aucun commentaire sur ses espoirs quant au rôle de campagne de Biden.

Le président est né en Pennsylvanie et entretient des liens étroits avec ses dirigeants syndicaux et ses électeurs cols bleus, et l’ancienne chef du Comité national démocrate, Donna Brazile, a déclaré qu’elle le « mettrait dans un bus » pour y faire campagne.

« Je m’assurerais qu’il soit présent dans les dernières semaines et jours de la campagne », a déclaré Brazile. « Il se connecte avec les personnes dont elle aura besoin. »

Biden et Harris sont apparus ensemble lors de plusieurs autres événements officiels, dont un récent à la Maison Blanche sur la lutte contre la violence armée, et lors d’un événement lié aux soins de santé en août au cours duquel Biden a déclaré : « Nous ne pouvons pas laisser Kamala perdre ». Tous deux se sont rendus fréquemment dans la salle de crise pour discuter du conflit croissant au Moyen-Orient.

Le jour de la fête du Travail, lorsque Biden et Harris ont fait leur seule apparition politique commune depuis que le vice-président a pris la tête de la liste, la Maison Blanche a demandé à Biden de présenter Harris. La rupture avec le protocole visait à mettre en évidence son soutien aux travailleurs syndiqués.

« Si vous élisez Kamala Harris comme présidente, ce sera la meilleure décision que vous aurez jamais prise », a déclaré Biden à la foule.

Mais quand il a fini de parler, Biden a commencé à serrer la main de ceux qui l’entouraient – ​​un moment gênant car Harris n’avait pas encore eu son tour sur le podium.

La question reste ouverte de savoir si Harris veut vraiment l’aide de Biden, étant donné que les électeurs démocrates se disent beaucoup plus heureux avec elle qu’ils ne l’étaient avec Biden comme candidat. Harris a fait l’éloge de l’administration et de son travail, tout en cherchant également à faire preuve de distance sur certaines questions clés.

Cela inclut son appel à augmenter les impôts sur les plus-values ​​à long terme pour les riches Américains lorsque Biden avait poussé à les abaisser, en durcissant la frontière entre les États-Unis et le Mexique en des limites potentiellement encore plus strictes pour les immigrants demandeurs d’asile et parler d’être propriétaire d’une arme à feu d’une manière que Biden ne fait pas.

L’absence de Biden pendant la campagne pourrait désormais s’aggraver alors que son administration s’occupe des efforts de relance après Hélène et le conflit en expansion au Moyen-Orient.

« Vous n’avez pas besoin de faire campagne lorsque vous faites simplement votre travail », a déclaré Nikki Fried, présidente du Parti démocrate de Floride. Biden s’est rendu dans certaines parties de l’État jeudi, démontrant, comme l’a dit Fried, que « toute la force du gouvernement fédéral est aux côtés du peuple dans les périodes de chagrin et d’incertitude ».

Mais le temps d’un président est toujours très sollicité – depuis les réunions de l’Assemblée générale des Nations Unies le mois dernier à New York jusqu’au prochain voyage de Biden en Allemagne et en Angola. Même si la Maison Blanche affirme qu’il y aura d’autres événements politiques par la suite, ce voyage signifie qu’il n’aura pas le temps de se consacrer à la campagne pour Harris avant au moins la mi-octobre, soit trois semaines seulement avant le jour du scrutin.

Fried pense que Biden fera en sorte que cela fonctionne.

« Joe Biden adore être en campagne électorale », a-t-elle déclaré. « Vous pouvez le voir se promener et parler aux électeurs et aux communautés, et cela lui donne certainement une impulsion supplémentaire et un sourire sur son visage. »

Il y a des moments où l’absence d’un président peut être utile au candidat de ce parti.

En 2008, la crise financière a fait chuter la cote de popularité du président George W. Bush. Le candidat républicain John McCain a pris ses distances avec la Maison Blanche sur l’économie après avoir critiqué la réponse fédérale à l’ouragan Katrina et à la guerre en Irak.

« Si ma présence et mon soutien l’aident – ou si je suis contre lui et que cela l’aide – de toute façon, je veux qu’il gagne », a déclaré Bush.

En 2000, alors que le vice-président démocrate Al Gore briguait la Maison Blanche, il a critiqué le président Bill Clinton à propos du scandale Monica Lewinsky et a pris d’autres mesures pour se distancier de Clinton. Certains démocrates ont ensuite émis l’hypothèse que c’était la raison pour laquelle Gore avait perdu une course extrêmement serrée face à Bush.

Paul Begala, l’un des principaux architectes de la campagne Clinton de 1992, ne voit pas beaucoup de parallèles entre Clinton et Biden.

« En 2000, Clinton était largement populaire », a déclaré Begala. « Biden ne l’est pas. »

Begala a déclaré que Biden ferait mieux de « se concentrer sur le gouvernement et de laisser la campagne à Kamala » et à ses principaux partisans.

« Beaucoup de gens peuvent faire campagne pour elle : les Obama, les Clinton, Oprah, Taylor Swift », a déclaré Begala. « Mais seul Joe Biden peut être président. »

__

Barrow a rapporté d’Evans, en Géorgie.