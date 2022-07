Biden serre la main de l’ancien Premier ministre israélien et entame une politique de “pas de poignée de main” juste avant la rencontre avec l’Arabie saoudite

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le président Biden a semblé abandonner rapidement sa politique de “pas de poignée de main” lors de sa tournée au Moyen-Orient, ce qui a conduit certains à supposer que la Maison Blanche avait adopté la politique simplement pour éviter une rencontre politiquement inconfortable plus tard dans le voyage.

Le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, a annoncé mercredi que le président éviterait de se serrer la main pendant le voyage de quatre jours par prudence en raison de la pandémie de COVID-19. Le président a semblé respecter la politique lorsqu’il est arrivé en Israël, saluant le Premier ministre israélien Yair Lapid et d’autres responsables avec des coups de poing.

Mais peu de temps après, Biden a serré la main de l’ancien Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu – sans porter de masque ni prendre de précautions contre le COVID-19 d’aucune sorte.

Biden s’est rendu à Madrid en juin pour assister à une conférence du G7 à une époque où les cas de COVID-19 de la ville avaient atteint une moyenne mobile sur 7 jours de plus de 2 000 nouveaux cas. Pendant ce temps, Biden n’a eu aucun problème à serrer la main et à se rapprocher d’un éventail de dirigeants du monde entier, dont le président turc Recep Tayyip Erdogan – un homme qui a été condamné pour la répression de son pays contre les militants des droits de l’homme, ainsi que la répression de la liberté de la presse et l’arrestation et le harcèlement de journalistes.

La poignée de main avec Netanyahu a conduit certains à croire que la politique de la Maison Blanche n’a rien à voir avec le COVID-19 et tout à voir avec le fait d’éviter un mauvais moment de presse avec le prince héritier Mohammed bin Salman d’Arabie saoudite. La Maison Blanche et le Département d’État n’ont pas répondu aux demandes de commentaires ou d’éclaircissements.

Biden s’envolera pour Djeddah et rencontrera le roi Salmane et le prince héritier vendredi, selon le New York Times. L’apparente volte-face de sa politique de poignée de main ne fera qu’attirer l’attention sur la manière dont les dirigeants mondiaux se salueront.

La Maison Blanche a insisté cette semaine sur le fait que le voyage visait à “faire avancer les intérêts américains”, niant que le président se soit rendu au Moyen-Orient pour pousser les dirigeants de l’OPEP à augmenter la production de pétrole alors que le monde continue de faire face à une crise du carburant.

“Je dis que ce n’est pas, ce n’est pas, ce n’est pas le sujet”, a déclaré lundi l’attachée de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, ajoutant que ce n’était “pas… à l’ordre du jour”.

“C’est quelque chose que l’OPEP doit décider, clairement. L’Arabie saoudite préside cela, et donc, nous voulons juste être très clairs à ce sujet”, a-t-elle ajouté.

Biden a déjà fait l’objet d’un examen minutieux lors de sa visite en Arabie saoudite, le Washington Post publiant lundi un éditorial de l’éditeur et PDG du Washington Post, Fred Ryan, dans lequel il a déclaré que le voyage du président “érode notre autorité morale”.

“Quand, à la recherche de votes, Biden a juré de faire du prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane un” paria “pour son rôle dans le meurtre du chroniqueur contributeur du Washington Post Jamal Khashoggi, le monde avait toutes les raisons de penser qu’il le pensait”, a écrit Ryan dans un op- ed le lundi. “Alors pourquoi le président Biden se rend-il maintenant à Djeddah à genoux pour serrer la main ensanglantée du” paria “? Une fois de plus, il cherche des votes”, a écrit Ryan.

Khashoggi, collaborateur du Washington Post, a été tué en 2018 par des responsables saoudiens de la sécurité. Des documents déclassifiés en février 2021 ont clairement indiqué que le gouvernement américain avait blâmé le prince héritier pour le meurtre.

“Nous basons cette évaluation sur le contrôle du prince héritier sur la prise de décision dans le Royaume, l’implication directe d’un conseiller clé et de membres du groupe de protection de Mohammed ben Salmane dans l’opération, et le soutien du prince héritier à l’utilisation de mesures violentes pour faire taire les dissidents à l’étranger. , y compris Khashoggi”, indique le rapport du Bureau du directeur du renseignement national (DNI).

Donald Trump s’est rendu en Arabie saoudite lors de son premier voyage à l’étranger en tant que président et n’a pas aigri à la nation arabe. Les démocrates ont reproché à Trump de ne pas prendre le meurtre plus au sérieux.

