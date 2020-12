La police a arrêté plusieurs personnes lors de la marche pro-Trump à DC alors que des affrontements avec des contre-manifestants s’ensuivaient, tandis que l’élection était dénoncée par des orateurs comme Alex Jones qui affirmaient que Biden «ne sera jamais» reconnu comme POTUS.

La police de DC a travaillé pour empêcher les contre-manifestants de se heurter aux partisans de Trump, y compris des membres du mouvement de droite Proud Boys, lors des manifestations de samedi, avec des files de flics empêchant les groupes d’interagir.

La police de DC forme plusieurs lignes pour séparer les manifestants de Black Lives Matter sur la Plaza d’un groupe de Proud Boys et de partisans de Trump à proximité. Personne n’est autorisé à entrer ou à sortir #MarchForTrump #DefendDC #DC pic.twitter.com/pdfS8K3qgX – Brendan Gutenschwager (@BGOnTheScene) 12 décembre 2020

La police a travaillé pour bloquer la place Black Lives Matter où se rassemblaient des contre-manifestants. Cela a laissé les partisans pro-Trump simplement échanger des mots avec la foule adverse.

« Réveillez-vous … est-ce que BLM a aidé l’un d’entre vous? » un partisan de Trump m’a dit aux manifestants de Black Lives Matter via un haut-parleur.

Plusieurs manifestants, identifiés comme des membres des Proud Boys par Shelby Talcott, journaliste du Daily Caller, n’étaient pas satisfaits du blocage par la police du BLM Plaza, ce qui a conduit à des échauffourées avec plusieurs officiers.

Les Proud Boys sont en colère contre la police pour avoir protégé la BLM Plaza … quelques échauffourées ont éclaté alors que certains harcelaient la police, et d’autres agents sont arrivés alors que les gens à l’intérieur de la place se précipitaient vers les Proud Boys pic.twitter.com/nKvCNTzjY6 – Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) 12 décembre 2020

Même avec des précautions prises, des manifestants ont quand même réussi à échanger des coups, des agents intervenant pour détenir plusieurs personnes qui se sont affrontées dans une bagarre filmée.

La police vient d’intervenir dans une bagarre entre certains membres du PB et des gens du black bloc. Certaines personnes sont détenues et il y a des policiers partout pic.twitter.com/JWZCNR3EAJ – Shelby Talcott (@ShelbyTalcott) 12 décembre 2020

Contournant les barrages de la police, la foule a scandé, «À qui les rues? Nos rues! pendant qu’ils marchaient. Autres chants inclus « F ** k Antifa » et «Putain de Joe Biden.»

Des centaines de Proud Boys défilent dans le centre-ville de DC Des milliers sont attendus pour les manifestations pro-Trump aujourd’hui pic.twitter.com/vohgn8RenA – Debbie Truong (@debbietruong) 12 décembre 2020

Les manifestants se sont rassemblés devant la Cour suprême plus tôt samedi matin où ils ont chanté l’hymne national avant d’entendre des orateurs conservateurs comme le général Michael Flynn, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, s’adresser à eux.

Dans son discours à la foule, estimé à des milliers, dans l’après-midi, Flynn a promis qu’il y a «Encore des avenues» pour que Trump remporte la présidence, malgré suffisamment d’États certifiant leurs votes pour que Biden ait les votes électoraux pour cintrer sa victoire, et les batailles juridiques du président étant rapidement épuisées.

Aussi sur rt.com Le dirigeant de Proud Boys déclenche les libéraux avec une photo de la Maison Blanche, affirme qu’il y a été INVITÉ alors que l’administrateur de Trump nie la réunion

Le fondateur d’InfoWars, Alex Jones, a également défilé avec les manifestants et leur a parlé à un moment donné dans un discours enflammé, où il a promis de le faire. « Ne jamais reconnaître » Biden en tant que président et a déclaré que le démocrate serait démis de ses fonctions « D’une façon ou d’une autre. »

«Le système vole publiquement cette élection du plus grand glissement de terrain et du plus grand réalignement politique depuis 1776» – #AlexJones pic.twitter.com/AKxBwWUz7D – Fichier national (@NationalFile) 12 décembre 2020

Alex Jones a également pris la parole, promettant que «nous ne reconnaîtrons jamais» Joe Biden. Des acclamations ont éclaté lorsqu’il a déclaré que «Joe Biden est un mondialiste, et Joe Biden sera supprimé d’une manière ou d’une autre.» pic.twitter.com/Xsql9l23s4 – Ford Fischer (@FordFischer) 12 décembre 2020

«Le système vole publiquement cette élection du plus grand glissement de terrain et du plus grand réalignement politique depuis 1776», Jones, l’un des premiers et des plus fervents partisans de Trump, a déclaré.

Trump lui-même a survolé la foule dans Marine One, suscitant des acclamations massives. Le président se rendait au match de football annuel Armée-Marine, où il était également célébré par la foule. Il avait promis plus tôt dans la journée qu’il serait « voyant » le rassemblement de supporters.

La foule chante «USA!» alors que le président Trump arrive au match Army-Navy.pic.twitter.com/g06ZSFDzrf – Rupture911 (@ Breaking911) 12 décembre 2020

Des manifestants pro-Trump ont également défilé à Washington vendredi soir, qui se sont soldés par de multiples affrontements avec des contre-manifestants. Des images du rassemblement ont montré que la police devait intervenir et rompre plusieurs altercations physiques entre les partisans de Trump et les manifestants libéraux vêtus de vêtements et de casques noirs.

Ce soir à DC: les Proud Boys affrontent Antifa et BLM. DC est parti pour un long week-end. pic.twitter.com/uCbjVuiwEb – James Klüg (@realJamesKlug) 12 décembre 2020

DC: Antifa écrase un partisan de Trump au visage Les camarades se moquent ensuite de l’homme #tatumreport #drewhernandez pic.twitter.com/gu9CRrHFhL – Drew Hernandez (@DrewHLive) 12 décembre 2020

Vendredi près de l’hôtel Marriott, les manifestants ont chanté la «bannière étoilée».

Des partisans notables de Trump comme Roger Stone et le journaliste d’InfoWars Owen Shroyer sont également arrivés à Washington vendredi soir. Stone a parlé à la foule et a fustigé la décision de la Cour suprême d’abattre un effort du Texas et de plusieurs autres États pour bloquer les résultats de plusieurs États swing où le président a allégué une fraude électorale.

« Rien n’est fini tant que nous ne le disons pas, » il a dit à la foule, qui a ensuite scandé, «Non Trump. Pas de paix » en réponse.

Roger Stone vient de parler à des milliers de Proud Boys et d’autres patriotes ici à DC. Ils criaient «pas de Trump, pas de paix». Nous tenons le #MarchForTrump ici demain. pic.twitter.com/g6KVMjZkKG – Jeff Rainforth (@Bring_Back_Phil) 12 décembre 2020

Les manifestations de samedi, que le président Trump a soulignées sur Twitter, ont été lancées par des groupes conservateurs comme Million MAGA March et Women for America First, qui ont chacun déposé des permis en anticipant des milliers de participants.

Aussi sur rt.com Trump déchire la « grande déception » de l’AG William Barr à propos de la sonde Hunter Biden, dit que le combat « vient de commencer »

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!