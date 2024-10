Biden s’entretient avec Netanyahu et promet un soutien « à toute épreuve » à Israël | Conflit israélo-palestinien Actualités

Washington, DC – Le président américain Joe Biden a réaffirmé son soutien « à toute épreuve » à Israël lors d’un appel téléphonique avec le Premier ministre Benjamin Netanyahu, a déclaré la Maison Blanche, dans un contexte d’escalade de la violence à Gaza et au Liban.

L’appel entre les deux dirigeants mercredi a duré 30 minutes et était leur première conversation annoncée publiquement depuis août.

La Maison Blanche a déclaré dans un communiqué que la vice-présidente Kamala Harris, candidate à la succession de Biden à l’élection présidentielle américaine du mois prochain, s’était jointe à l’appel.

« Le président a affirmé son engagement à toute épreuve en faveur de la sécurité d’Israël », ajoute le communiqué. « Il a condamné sans équivoque l’attaque de missiles balistiques de l’Iran contre Israël le 1er octobre. »

La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, avait précédemment qualifié les pourparlers de « directs » et « productifs ».

Cet appel intervient alors qu’Israël envisage une attaque contre l’Iran en réponse aux lancements de missiles balistiques iraniens qui ont ciblé des sites militaires israéliens la semaine dernière.

Jean-Pierre a déclaré que Biden et Netanyahu avaient eu des « discussions » sur la confrontation avec l’Iran, sans fournir plus de détails.

L’Iran a tiré la semaine dernière un barrage de missiles sur des bases israéliennes dans le cadre d’une attaque qui, selon lui, était en représailles à l’assassinat du chef du Hamas Ismail Haniyeh à Téhéran et aux assassinats à Beyrouth du chef du Hezbollah Hassan Nasrallah et d’un général iranien.

L’administration américaine s’est engagée à garantir que l’Iran subirait de « graves conséquences » en raison de cette attaque.

Lorsqu’on lui a demandé après les lancements de missiles s’il soutiendrait une frappe israélienne sur les installations nucléaires iraniennes, Biden a répondu : « La réponse est non. »

Le président américain a également suggéré que Washington s’oppose aux bombardements sur les champs pétrolifères iraniens.

« Les Israéliens n’ont pas encore décidé de ce qu’ils vont faire. C’est en discussion», a-t-il déclaré vendredi aux journalistes.

« Si j’étais à leur place, je réfléchirais à d’autres alternatives que la frappe des champs pétrolifères iraniens. »

Une telle attaque ferait monter en flèche les prix du pétrole à travers le monde, ce qui pourrait s’avérer coûteux pour Harris avant les élections du 5 novembre.

Les États-Unis ont fourni un soutien militaire et diplomatique inconditionnel à Israël depuis le début de la guerre à Gaza – une politique que Harris a promis de maintenir.

Alors que Washington a mis en garde contre une extension de la guerre, l’administration Biden se dit favorable à l’offensive israélienne au Liban, qui a tué plus de 2 000 personnes et déplacé plus d’un million d’autres.

Il a également soutenu l’invasion terrestre du sud du pays par Israël.

La Maison Blanche a déclaré mercredi que Biden, lors de son appel avec Netanyahu, avait souligné la nécessité d’une « solution diplomatique » à la crise au Liban. Biden a également exprimé son inquiétude pour les civils libanais, indique le communiqué.

« Le président a affirmé le droit d’Israël de protéger ses citoyens contre le Hezbollah, qui a tiré des milliers de missiles et de roquettes sur Israël au cours de la seule année écoulée, tout en soulignant la nécessité de minimiser les dommages causés aux civils, en particulier dans les zones densément peuplées de Beyrouth. » dit-il.

Mais mardi, le Département d’État américain a laissé entendre que Washington ne cherchait plus à un cessez-le-feu entre Israël et le Hezbollah parce que le groupe libanais était « en retrait ».

Le même jour, Netanyahu a averti le peuple libanais que s’il ne se retournait pas contre le Hezbollah, son pays serait confronté à une « longue guerre qui entraînerait des destructions et des souffrances comme celles que nous voyons à Gaza ».

Israël a tué plus de 42 000 Palestiniens dans le territoire palestinien assiégé, où il a rasé des quartiers résidentiels entiers et imposé de sévères restrictions à l’aide humanitaire, amenant Gaza au bord de la famine.

Le porte-parole du Département d’État américain, Matthew Miller, a averti qu’il « ne devrait y avoir aucune sorte d’action militaire au Liban qui ressemble à Gaza ».

Mais certaines parties du sud et de l’est du Liban et la banlieue sud de Beyrouth, Dahiyeh, subissent déjà des destructions généralisées dues aux bombardements israéliens.

Alors que la guerre s’étend au Liban, Israël poursuit sa campagne militaire à Gaza.

Les défenseurs des droits palestiniens ont accusé le gouvernement israélien de mener une campagne de nettoyage ethnique dans le nord du territoire en refusant l’aide et en fermant des centres abritant des civils.

Mercredi, Miller a exprimé son inquiétude quant à d’éventuels abus à Gaza.

« Nous avons clairement fait savoir au gouvernement israélien qu’il a l’obligation, en vertu du droit international humanitaire, de permettre à la nourriture, à l’eau et à toute autre aide humanitaire nécessaire d’arriver dans toutes les régions de Gaza, et nous attendons pleinement d’eux qu’ils respectent ces obligations. » dit-il.

Les États-Unis fournissent à Israël au moins 3,8 milliards de dollars d’aide militaire par an, et l’administration Biden a autorisé 14 milliards de dollars d’aide supplémentaire à son allié pour l’aider à financer la guerre en cours.