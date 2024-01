Biden s’entretient avec Netanyahu après que le dirigeant israélien a rejeté l’État palestinien

Le président Biden s’est entretenu vendredi avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu pour la première fois depuis près d’un mois et dans un contexte de frustration croissante à la Maison Blanche à l’égard du dirigeant israélien au cours de la guerre contre le Hamas.

Cet appel fait suite aux remarques de Netanyahu rejetant la création d’un État palestinien que les États-Unis ont placé comme objectif prioritaire dans leur soutien à la guerre menée par Israël contre le Hamas suite à l’attaque terroriste du 7 octobre.

Un rapport de la Maison Blanche indique que Biden a discuté des derniers développements en Israël et à Gaza avec Netanyahu. Une lecture officielle de l’appel devrait être publiée ultérieurement. Le dernier appel connu entre les deux dirigeants remonte au 23 décembre.

Les dirigeants israéliens ont déclaré que l’opération militaire menée depuis plus de trois mois contre le Hamas visait à détruire sa capacité à menacer militairement Israël et à l’empêcher de gouverner le territoire étroit de la bande de Gaza.

Les États-Unis ont cherché à jeter les bases d’un scénario d’après-guerre, après la destruction du Hamas, qui comprendrait de nouveaux efforts pour établir un État palestinien et unir Gaza à la Cisjordanie contrôlée par l’Autorité palestinienne.

Netanyahu a longtemps été considéré comme faisant obstacle aux efforts visant à créer un État palestinien et fait face à des pressions croissantes en raison de son échec à empêcher l’attaque du Hamas du 7 octobre et de sa gestion de la guerre.

“Ce n’est pas un nouveau commentaire de la part du Premier ministre Netanyahu”, a déclaré aux journalistes le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, en réponse à une question sur les remarques du Premier ministre.

« Nous voyons évidemment les choses différemment. Nous pensons que les Palestiniens ont parfaitement le droit de vivre dans un État indépendant où règnent la paix et la sécurité. Et le président et son équipe vont continuer à travailler là-dessus.

Biden serait frustré par le fait que Netanyahu n’a pas tenu compte des appels des États-Unis à freiner l’opération militaire israélienne en raison d’un bilan stupéfiant de morts du côté des Palestiniens, de destructions massives dans la bande de Gaza et d’un lent afflux d’aide humanitaire à ceux qui en ont besoin.

Le président s’est opposé aux appels lancés à Israël pour qu’il accepte un cessez-le-feu, mais il fait face à une pression croissante de la part des démocrates du Congrès – y compris de la part de fervents partisans d’Israël – à propos de l’assistance militaire américaine à Israël, considérée comme contribuant à la mort de Palestiniens.

Le sénateur Chris Van Hollen (démocrate du Maryland) recrute des soutiens pour un amendement au programme supplémentaire de sécurité nationale de Biden, qui comprend une aide à Israël, afin de s’engager plus strictement à utiliser les armes fournies par les États-Unis, conformément au droit humanitaire international. Environ 18 sénateurs soutiennent le langage de Van Hollen.

Plus tôt cette semaine, 11 sénateurs ont voté en faveur d’un amendement finalement rejeté du sénateur Bernie Sanders (I-Vt.) qui aurait obligé le Département d’État à rendre compte de toute violation des droits de l’homme se produisant avec des armes fournies par les États-Unis, ce qui pourrait potentiellement geler les transferts d’armes vers Israël.