Biden s’entretient avec Modi sur la récente visite du Premier ministre indien en Ukraine et la situation au Bangladesh

WASHINGTON — WASHINGTON (AP) — Le président Joe Biden s’est entretenu lundi avec le Premier ministre indien Narendra Modi, quelques jours après que le dirigeant le plus éminent d’une nation qui maintient une position neutre sur L’invasion de l’Ukraine par la Russie visité Kyiv.

Modi a déclaré dans une publication sur X Il a déclaré qu’il avait parlé à Biden du « soutien total de l’Inde au retour rapide de la paix et de la stabilité » en Ukraine. Il a déclaré que les dirigeants avaient également discuté de l’inquiétude de l’Inde concernant la sécurité des hindous et d’autres minorités religieuses au Bangladesh voisin après l’éviction ce mois-ci du Premier ministre de longue date du pays.

La Maison Blanche a déclaré qu’elle saluait l’engagement de Modi envers l’Ukraine.

« Nous accueillons favorablement tout autre pays qui souhaite aider le président (Volodymyr) Zelensky à œuvrer pour cette paix juste, et tout pays qui est prêt à participer à cette discussion en commençant par le point de vue du président Zelensky, en l’écoutant », a déclaré le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, aux journalistes.

Zelenskyy et Modi ont discuté en détail de la situation de l’Ukraine lors de leur rencontre la semaine dernière. formule de paix qui donne la priorité à l’intégrité territoriale et le retrait des troupes russes, selon le ministère indien des Affaires étrangères.

« Nous disons haut et fort que nous soutenons le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale », a déclaré Modi lors de la réunion. « C’est notre plus haute priorité. »

La visite à Kiev intervient après la rencontre entre Modi et Poutine à Moscou le mois dernier. Zelenskyy avait critiqué Modi pour la visite avec Poutine, qui a eu lieu le même jour Des missiles russes ont frappé l’Ukraine, tuant des dizaines de personnes.

L’Inde, qui entretient des relations de longue date avec Moscou, a largement évité de s’impliquer dans l’invasion russe.

L’Inde a commencé à construire une relation forte avec l’Union soviétique au milieu des années 1950 pendant la guerre froide, puis a renforcé ces liens lors des conflits avec le Pakistan voisin.

L’Union soviétique a aidé à négocier un cessez-le-feu entre l’Inde et le Pakistan pour mettre fin à la guerre de 1965 pour le contrôle du territoire himalayen contesté du Cachemire. Puis, pendant la guerre entre l’Inde et le Pakistan en décembre 1971, l’Union soviétique a utilisé son droit de veto pour soutenir l’Inde aux Nations Unies, tandis que les États-Unis ont envoyé une force opérationnelle dans le golfe du Bengale pour soutenir le Pakistan.

Modi a déclaré qu’il avait également discuté de la situation au Bangladesh, où la Première ministre Sheikh Hasina a démissionné et s’est enfui en Inde ce mois-ci.

Son éviction a été déclenchée par manifestations menées par des étudiants contre un système de quotas pour les emplois gouvernementaux. Après des affrontements entre manifestants et forces gouvernementales qui ont fait des centaines de morts, le mouvement s’est transformé en une rébellion plus large contre la dirigeante et son gouvernement.

Des dizaines d’attaques contre les hindous et d’autres minorités religieuses ont eu lieu au Bangladesh depuis l’éviction de Hassina.

Modi a déclaré lors de son appel avec Biden qu’il avait souligné « la nécessité d’un retour rapide à la normale et d’assurer la sécurité des minorités, en particulier des hindous, au Bangladesh ».

Biden a participé à l’appel depuis Rehoboth Beach, dans le Delaware, où il est en vacances avec sa famille.