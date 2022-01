Biden s’entretient avec le président ukrainien au milieu du renforcement de l’armée russe

Biden a déclaré mardi aux journalistes qu’une invasion russe à grande échelle de l’Ukraine modifierait radicalement la sécurité européenne. « S’il devait emménager avec toutes ces forces, ce serait la plus grande invasion depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela changerait le monde », a déclaré Biden.

Le Kremlin a nié que le déploiement de troupes soit un prélude à une attaque et a plutôt qualifié le mouvement d’exercice militaire.

Et donc, pendant des mois, l’Occident a vu Poutine envoyer plus de 100 000 soldats avec des équipements de pointe dans les zones le long de la frontière ukrainienne.

Les États-Unis et l’OTAN ont précédemment déclaré qu’une telle demande du Kremlin ne pouvait être satisfaite.

Plus tôt jeudi, le Kremlin a déclaré que le président russe Vladimir Poutine examinerait les propositions de sécurité américaines remises en mains propres par l’ambassadeur en Russie John Sullivan.

Biden a également déclaré à Zelenskyy que l’ambassade des États-Unis à Kiev reste ouverte et pleinement opérationnelle après que le département d’État a donné l’ordre aux membres éligibles de la famille du personnel de son ambassade à Kiev de partir.

« Le président Biden a réaffirmé la volonté des États-Unis, ainsi que de ses alliés et partenaires, de réagir de manière décisive si la Russie envahit davantage l’Ukraine. Il a également souligné l’engagement des États-Unis envers la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine », a déclaré la Maison Blanche dans un communiqué. l’appel.

L’appel entre les deux dirigeants, le deuxième ce mois-ci, intervient alors que Biden et ses alliés de l’OTAN se préparent à une éventuelle invasion russe de son ex-voisin soviétique.

WASHINGTON – Le président Joe Biden s’est entretenu avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy jeudi après-midi alors que la situation sécuritaire à la frontière entre l’Ukraine et la Russie continue de se détériorer.

