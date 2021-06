Le président Joe Biden a présenté jeudi des plans pour que les États-Unis aident à « relancer la lutte mondiale contre cette pandémie », affirmant que l’effort est motivé à la fois par les valeurs américaines et l’intérêt personnel.

Au cœur de cette campagne, l’engagement des États-Unis à acheter 500 millions de doses du vaccin Pfizer COVID-19 et à les donner à 92 pays à revenu faible et intermédiaire, ce que Biden a confirmé lors du sommet du G-7 en Angleterre. Sur le total des vaccins, 200 millions de doses seront distribuées cette année et le reste au premier semestre 2022, a indiqué le président.

« Il s’agit d’un engagement monumental du peuple américain », a déclaré Biden, ajoutant que les pays du G-7 annonceraient vendredi leur contribution à la réponse mondiale à la pandémie. « Ce n’est pas la fin de nos efforts pour lutter contre le COVID-19 et vacciner le monde. »

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, dont la société a vendu les doses de vaccin à donner au prix coûtant, a rejoint Biden dans l’annonce et a déclaré que l’objectif ultime est de fournir 2 milliards de doses aux pays les plus pauvres au cours des 18 prochains mois. Il a également déclaré que les recherches sur les formes de lutte contre le coronavirus et ses mutations se poursuivent, y compris la possibilité de délivrer le vaccin par voie orale.

« Nous testons la réponse de notre vaccin aux variantes nouvellement arrivées et coordonnons avec les autorités de santé publique du monde entier les efforts de surveillance », a déclaré Bourla. « Jusqu’à présent, aucune des variantes existantes n’a échappé à la protection fournie par notre vaccin. »

Aussi dans l’actualité :

►Une femme de Caroline du Nord est accusée d’avoir vendu un faux remède COVID-19 au plus fort de la pandémie. Diana Daffin, 68 ans, propriétaire d’une entreprise de santé holistique à Charlotte, a été arrêtée après avoir expédié le remède à un agent infiltré, a annoncé la FDA.

►Les anciens gouverneurs du Wisconsin Jim Doyle, un démocrate, et Scott Walker, un républicain, s’associent pour promouvoir la vaccination dans un nouveau spot télévisé de service public. Les deux sont vaccinés.

►L’Organisation mondiale de la santé a averti que la variante Delta hautement transmissible identifiée pour la première fois en Inde est « sur le point de s’installer dans la région », alors que de nombreux pays se préparent à assouplir les restrictions pour les voyages estivaux.

►L’Allemagne a commencé à déployer un pass de vaccination numérique qui peut être utilisé dans toute l’Europe alors que le continent se prépare pour la saison clé des voyages d’été.

►Deux passagers à bord du navire MSC Seaside de MSC Croisières ont été testés positifs pour COVID-19, débarquant mardi lors d’une escale prévue en Sicile, en Italie. MSC Croisières navigue en Europe par intermittence depuis août.

Les chiffres du jour : Les États-Unis comptent plus de 33,4 millions de cas confirmés de coronavirus et au moins 598 400 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux : Plus de 174,5 millions de cas et plus de 3,75 millions de décès. Près de 141 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés, soit 42,5% de la population, selon le CDC.

Ce que nous lisons : Alors que les Américains se font vacciner contre le coronavirus, un rapport publié mercredi a révélé que les adolescents et les adultes pourraient avoir manqué des millions de vaccinations de routine recommandées par le CDC en 2020.

Une durée de conservation plus longue des vaccins Johnson & Johnson pourrait éviter le gaspillage

La Food and Drug Administration a prolongé jeudi la date d’expiration de centaines de milliers de doses du vaccin COVID-19 de Johnson & Johnson, donnant aux États disposant de grandes allocations inutilisées plus de temps pour les administrer. La durée de conservation des vaccins J&J est passée de trois mois à quatre mois et demi après des tests de stabilité. De nombreuses doses auraient atteint leur date de péremption le 24 juin.

Le ralentissement de la demande et les effets persistants d’une pause de 11 jours sur le vaccin J&J ont laissé aux États de vastes réserves de vaccins en danger d’expiration et de devoir être jetés. Mercredi, l’Arkansas à lui seul disposait de 93 271 doses de vaccin J&J non administré. Parmi ceux-ci, 42 971 auraient expiré le 23 juin et 10 042 autres le 4 juillet, a déclaré le ministère de la Santé de l’Arkansas.

Dans l’Ohio, le gouverneur Mike DeWine avait averti que près de 200 000 doses de J&J devraient être jetées avant leur expiration le 24 juin s’ils ne trouvaient pas preneur.

– Élisabeth Weise

Moderna demande à la FDA d’autoriser son vaccin pour les enfants de 12 à 17 ans

Moderna a annoncé jeudi avoir demandé une autorisation d’utilisation d’urgence à la Food and Drug Administration pour son vaccin COVID-19 pour les enfants âgés de 12 à 17 ans.

Le vaccin Pfizer/BioNTech a déjà obtenu l’autorisation de la FDA pour les enfants dès l’âge de 12 ans. Fournir des vaccins COVID sûrs aux enfants est un élément crucial dans l’effort de normalisation de l’apprentissage en classe pour l’année scolaire 2020-21, dans un peu plus de deux mois. dans certains districts scolaires.

Moderna, qui avait précédemment déposé une demande d’autorisation pour les adolescents auprès de Santé Canada et de l’Agence européenne des médicaments, a déclaré qu’elle prévoyait de déposer une demande similaire auprès d’agences du monde entier.

« Nous restons déterminés à aider à mettre fin à la pandémie de COVID-19 », a déclaré le PDG de Moderna, Stéphane Bancel, dans un communiqué.

Les «joints pour les jabs» démarrent difficilement dans l’État de Washington

Le nouveau programme d’incitation à la vaccination « Joints for jabs » de l’État de Washington connaît un début chancelant. Certains détaillants de cannabis disent qu’ils n’ont pas l’espace pour les cliniques. Et certaines cliniques de soins de santé rechignent à s’installer dans un magasin de poterie. Certains détaillants disent qu’ils préféreraient que la Régie des alcools et du cannabis autorise les brasseries, les établissements vinicoles et les bars à offrir une boisson gratuite aux clients qui ont simplement présenté une preuve de vaccination – aucune clinique sur place n’est requise.

« Nous entendons des détaillants qu’ils veulent faire partie de cela », a déclaré Aaron Pickus, porte-parole de la Washington CannaBusiness Association, un groupe industriel. « Pourquoi ne pouvons-nous pas faire cela comme les vignobles et les brasseries l’ont fait? »

Tenir le feu d’artifice: l’objectif de vaccination de Biden pour le 4 juillet pourrait être hors de portée

L’objectif de vaccin du président Joe Biden pour l’Amérique – 70% des adultes recevant au moins une injection de COVID-19 d’ici le 4 juillet – commence à ressembler à un long plan. Si les tirs se poursuivent à leur rythme actuel, les États-Unis n’atteindront pas cette marque. Au cours de la semaine dernière, environ 365 000 adultes en moyenne ont reçu leur premier vaccin chaque jour. Pour atteindre l’objectif de Biden, ce nombre devra passer à environ 630 000 adultes nouvellement vaccinés chaque jour. Le rythme d’administration des vaccins a considérablement diminué par rapport à son pic de début avril, lorsque plus de 2 millions d’adultes étaient nouvellement vaccinés chaque jour.

– Janie Haseman

Ajouter les hôpitaux DC au nombre croissant qui nécessitent la vaccination des employés

La plupart des hôpitaux de Washington, DC, exigeront que les employés reçoivent le vaccin COVID-19, rejoignant ainsi un nombre croissant de systèmes de santé et d’autres entreprises à l’échelle nationale en optant pour le mandat controversé. Les hôpitaux fixeront chacun leur propre délai, a déclaré mardi l’Association des hôpitaux du district de Columbia dans un communiqué. L’hésitation à la vaccination a ralenti les progrès pour faire piquer la nation, et certains systèmes de santé et d’autres entreprises tentent de relancer l’élan de la vaccination.

Jacqueline Bowens, présidente-directrice générale de la District of Columbia Hospital Association, a déclaré que « le consensus est une réitération de l’engagement de nos hôpitaux envers la sécurité en protégeant notre personnel, nos patients et nos visiteurs contre le COVID-19 ».

Les régulateurs californiens retirent les règles controversées sur les masques de travail

Les régulateurs californiens du lieu de travail se sont inversés pour la deuxième fois en une semaine, retirant mercredi soir une réglementation controversée sur les masques en attente. Cela leur donnera le temps d’envisager une règle qui s’aligne plus étroitement sur la promesse du gouverneur Gavin Newsom que l’État rouvrira complètement la pandémie mardi.

La règle révisée du California Occupational Safety and Health Standards Board n’aurait permis aux travailleurs de renoncer aux masques que si chaque employé dans une pièce était entièrement vacciné contre le coronavirus. Cela contraste avec le plan plus large de l’État visant à supprimer pratiquement toutes les exigences de masquage pour les personnes vaccinées, de concert avec les dernières recommandations du CDC.

L’objectif, a déclaré le président du conseil d’administration, David Thomas, est de modifier la réglementation sur le lieu de travail « afin qu’elle corresponde au CDC et au California Department of Public Health, afin que nous soyons tous sur la même longueur d’onde. C’est de cela qu’il s’agit, donc nous ne sommes pas en décalage avec tout le monde. »

Seattle et San Francisco prennent leurs photos en tant que principales villes principales pour les vaccinations

Deux villes de la côte ouest sont dans une course au coude à coude pour le statut de vaccination le plus élevé du pays, et chacune peut prétendre à tenir la tête. Le maire de Seattle, Jenny Durkan, a déclaré mercredi que la sienne était la première grande ville des États-Unis avec 70% de ses habitants de 12 ans et plus ayant terminé leurs vaccinations COVID-19, devançant San Francisco d’un point de pourcentage.

« Maintenant que nous avons atteint la protection de la communauté, nous pouvons conduire la nation à rouvrir et à récupérer en toute sécurité », a déclaré Durkan dans un communiqué.

Cependant, San Francisco est légèrement en avance avec le meilleur taux du pays de résidents de 12 ans et plus qui ont reçu au moins un vaccin, 79-78%, et pourraient avancer dans la course à l’immunité collective.

« Je pense que nous sommes en passe d’être la première ville à atteindre l’immunité collective », a déclaré le Dr Monica Gandhi, experte en maladies infectieuses à l’Université de Californie à San Francisco, au San Francisco Chronicle.

« Nos taux élevés d’immunité signifient que nous ne sommes pas sensibles aux nouvelles infections, même en voyageant ici », a-t-elle déclaré.

Contribution : The Associated Press