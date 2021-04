Le président américain Joe Biden s’adresse à la presse avant une réunion avec le caucus hispanique du Congrès dans le bureau ovale de la Maison Blanche le 20 avril 2021, à Washington, DC. – Le président Joe Biden a demandé mardi le « bon » verdict dans le procès de l’ex-policier accusé du meurtre de George Floyd et a qualifié les preuves de « accablantes ». (Photo par Brendan Smialowski / AFP) (Photo par BRENDAN SMIALOWSKI / AFP via Getty Images) BRENDAN SMIALOWSKI | AFP | Getty Images

Le président Joe Biden s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre des États-Unis de 50% à 52% d’ici 2030, dans le cadre de la dernière initiative de l’administration pour lutter de manière agressive contre le changement climatique, a annoncé jeudi la Maison Blanche. L’objectif a plus que doublé l’engagement antérieur du pays dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat de 2015, lorsque l’administration Obama a décidé de réduire les émissions de 26% à 28% sous les niveaux de 2005 d’ici 2025. Les États-Unis ne sont actuellement pas encore à mi-chemin pour atteindre cet objectif. L’engagement de Biden est conforme à ce que les groupes environnementaux et des centaines de dirigeants de grandes entreprises ont réclamé. Le président annoncera l’objectif lors du sommet sur le climat des dirigeants mondiaux étroitement surveillé jeudi et vendredi, au cours duquel il espère exhorter la coopération mondiale pour faire face à la crise climatique lors du sommet. Les 40 dirigeants mondiaux que le président a invités au sommet virtuel seront présents, y compris ceux de Chine et d’Inde, et devraient prendre de nouveaux engagements. Le Royaume-Uni et l’Union européenne se sont engagés à réduire leurs émissions de 68% et 55%, respectivement, d’ici 2030. La Chine, le plus grand émetteur du monde, s’est engagée à atteindre ses pics d’émissions d’ici 2030 et à être neutre en carbone d’ici 2060.

L’envoyé américain pour le climat, John Kerry, prend la parole pendant que la conseillère nationale pour le climat de la Maison Blanche, Gina McCarthy, écoute lors d’un point de presse à la Maison Blanche à Washington, le 27 janvier 2021. Kevin Lamarque | Reuters

Le sommet est une chance pour les États-Unis de rejoindre les efforts mondiaux sur le climat après que l’administration Trump a quitté le pays de l’accord de Paris, mis fin à tous les efforts fédéraux pour réduire les émissions nationales et annulé plus de 100 réglementations environnementales pour favoriser la production de combustibles fossiles. L’engagement du président fait également progresser sa promesse électorale de décarboner le secteur énergétique du pays d’ici 2030 et de mettre le pays sur la voie d’une émission nette zéro d’ici le milieu du siècle. Jusqu’à présent, Biden a proposé un paquet d’infrastructure de 2 billions de dollars qui faciliterait la transition des combustibles fossiles vers une énergie propre, tout en promettant de créer des emplois verts. Si elle était adoptée, la loi constituerait l’un des plus grands efforts jamais déployés par le gouvernement fédéral pour réduire les émissions. « Un objectif national fort de réduction des émissions est exactement ce dont nous avons besoin pour catalyser un avenir à émissions nettes nulles et reconstruire une économie plus équitable et inclusive », a déclaré Anne Kelly, vice-présidente des relations gouvernementales à l’organisation à but non lucratif de développement durable Ceres, dans un communiqué. . Afin de parvenir à une économie nette zéro d’ici 2050, les États-Unis doivent réduire leurs émissions entre 57% et 63% au cours de la prochaine décennie, selon une analyse par Climate Action Tracker, un groupe indépendant qui analyse divers engagements du gouvernement en matière de climat.

Politique CNBC En savoir plus sur la couverture politique de CNBC: