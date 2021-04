WASHINGTON – Le président Joe Biden s’est engagé à réduire de moitié la pollution par les gaz à effet de serre aux États-Unis d’ici 2030 lors d’un sommet virtuel sur le climat jeudi, décrivant un objectif agressif qui nécessiterait des changements radicaux dans les secteurs américains de l’énergie et des transports.

« Ces étapes placeront l’Amérique sur la voie d’une économie à émissions nettes nulles d’ici 2050 au plus tard », a déclaré Biden alors que la Maison Blanche ouvrait le sommet de deux jours, auquel ont participé 40 dirigeants du monde entier.

« Les scientifiques nous disent que c’est la décennie décisive, c’est la décennie dans laquelle nous devons prendre des décisions qui éviteront les pires conséquences d’une crise climatique », a déclaré Biden.

L’objectif de la Maison Blanche de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 50% à 52%, par rapport aux émissions de référence de 2005, est presque le double de l’objectif fixé par l’administration Obama en 2015.

Un responsable de l’administration qui a informé les journalistes avant le sommet de jeudi n’a pas détaillé comment la Maison Blanche prévoit de réaliser la réduction de 50% des émissions. Le briefing s’est déroulé sous couvert d’anonymat.

« Nous voyons plusieurs chemins pour atteindre cet objectif », a déclaré le responsable, notant, par exemple, que Biden s’était engagé à rendre le secteur électrique américain à 100% sans pollution carbone d’ici 2035.

Le sommet virtuel vise à renouveler le leadership de l’Amérique sur le changement climatique et à rallier d’autres dirigeants mondiaux pour fixer leurs propres objectifs agressifs. Le pape François et Bill Gates font partie des conférenciers invités.

Dans ses remarques liminaires, Biden a noté que les États-Unis représentaient moins de 50% des émissions mondiales.

« Aucune nation ne peut résoudre seule cette crise », a-t-il déclaré. « Nous tous, et en particulier ceux d’entre nous qui représentons les plus grandes économies du monde, nous devons intensifier nos efforts. »

Un deuxième responsable de l’administration a déclaré que la Maison Blanche s’attend à ce que d’autres dirigeants du monde suivent l’annonce de Biden avec leurs propres nouveaux engagements dans la lutte contre le changement climatique.

« Nous recherchions des gens pour faire des annonces, pour élever leur ambition, pour indiquer les prochaines étapes qu’ils ont l’intention de prendre pour aider à résoudre le problème climatique », a déclaré le responsable. Le sommet s’étendra sur deux jours et comprendra des sessions sur le financement, l’innovation et d’autres sujets.

Mais le programme de lutte contre le changement climatique de Biden se heurte à des obstacles au pays et à l’étranger. Les républicains ont promis de lutter contre ses propositions qui détournent le secteur énergétique américain du charbon et d’autres combustibles fossiles au profit des énergies renouvelables. Pendant ce temps, les alliés et adversaires américains se sont demandé si les politiques de Biden survivraient à sa présidence, étant donné le recul par l’administration Trump des politiques américaines sur le changement climatique.

Un porte-parole du gouvernement chinois a récemment déprécié le retour de Biden à l’accord de Paris sur le climat, que l’ancien président Donald Trump a abandonné, et a déclaré que Trump avait créé un «gâchis» en démantelant des dizaines de politiques environnementales américaines antérieures.

« Les Etats-Unis ont choisi d’aller et venir à leur guise en ce qui concerne l’Accord de Paris », a déclaré Zhao Lijian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, lors d’une conférence de presse le 16 avril.

« Son retour n’est en aucun cas un retour glorieux, mais plutôt l’élève faisant l’école buissonnière pour retourner en classe », a-t-il déclaré, ajoutant que Biden n’a pas encore dit « comment il prévoit de rattraper les quatre années perdues ».

La Maison Blanche a repoussé les questions et le scepticisme en soulignant que même si Trump s’est désengagé du changement climatique, de nombreux États et villes des États-Unis, ainsi que des entreprises privées, ont continué à adopter des politiques respectueuses du climat, a déclaré le responsable de l’administration.

Suite:Administration Biden: les États-Unis doivent rattraper la Chine sur les énergies renouvelables pour créer des emplois

Les États-Unis sont le deuxième émetteur de dioxyde de carbone (CO2), produisant environ 5,41 milliards de tonnes métriques en 2018. La Chine émet près du double de cette quantité.

Les experts disent que les principales économies du monde doivent réduire considérablement leurs émissions de carbone pour limiter la hausse des températures mondiales moyennes à 1,5 degré Celsius, par rapport aux niveaux préindustriels. Bien que les États-Unis et d’autres pays subissent déjà les effets du réchauffement climatique à travers des événements météorologiques plus extrêmes, les scientifiques affirment que les effets deviendront catastrophiques et irréversibles si les températures de la planète dépassent le seuil de 1,5 degré.

Biden s’est engagé à être le président le plus agressif sur le changement climatique, se fixant comme objectif de décarboniser le secteur électrique américain d’ici 2035 et d’atteindre des émissions nettes de gaz à effet de serre nulles d’ici 2050. Il a déjà pris plusieurs mesures pour lutter contre le changement climatique, telles que arrêt du forage pétrolier sur les terres publiques et arrêt de la construction du pipeline Keystone XL.

« L’administration Biden-Harris fera plus que quiconque dans l’histoire pour faire face à notre crise climatique », a déclaré lundi le secrétaire d’État Antony Blinken dans un discours sur le sommet de cette semaine. « Il s’agit déjà d’un effort général dans l’ensemble de notre gouvernement et de notre pays. Notre avenir dépend des choix que nous faisons aujourd’hui. »

Suite:Biden donne la priorité au changement climatique en tant que préoccupation de sécurité nationale et interrompt le forage pétrolier sur les terres publiques

Mais les mesures prises par Biden jusqu’à présent, et sa promesse de faire plus, ont déjà déclenché un torrent de critiques de la part des républicains qui affirment que sa politique climatique nuira aux entreprises américaines, coûtera des emplois aux États-Unis et augmentera les prix de l’énergie pour les familles.

Dans son discours de lundi, Blinken a déclaré que le changement climatique devrait être considéré non seulement comme une menace, mais aussi comme une opportunité – de créer de nouveaux emplois dans les énergies propres, de construire une société plus saine et de retrouver un avantage concurrentiel face à la Chine.

« Il est difficile d’imaginer que les États-Unis remportent la compétition stratégique à long terme avec la Chine si nous ne pouvons pas mener la révolution des énergies renouvelables », a-t-il déclaré. « En ce moment, nous prenons du retard. »

Il a noté que la Chine détient près d’un tiers des brevets mondiaux sur les énergies renouvelables et est le plus grand producteur et exportateur de panneaux solaires, d’éoliennes, de véhicules électriques et d’autres innovations.

« Si nous ne rattrapons pas notre retard, l’Amérique manquera l’occasion de façonner l’avenir climatique du monde d’une manière qui reflète nos intérêts et nos valeurs, et nous perdrons d’innombrables emplois pour le peuple américain », a déclaré Blinken.

Contribution: Ledyard King et Courtney Subramanian, USA TODAY, et Associated Press